Kapseltrends zomer 2019. De korte mannenkapsels worden… langer!

De herenkapsels voor lente en zomer 2019 worden langer. Eigenlijk zeggen we dat niet goed. Exacter is: naast superkorte kapsels zien we dit seizoen ook langere herenkapsels. Aan jou de keuze.

Met de langere herenkapsels gaan we terug naar klassiekere haarcoupes. We stappen af van het strikte lengteverschil tussen bovenkant en zijkanten (de zogenaamde ‘undercut’) zoals we dat de afgelopen jaren hebben gezien. De kapsels worden in zijn geheel langer en de lengteverschillen zijn minder scherp. Bekijk de foto’s hieronder maar eens.

Hoe laat je je haar langer groeien? Wild groeien is het antwoord

Veel mannen weten niet hoe ze de overgangsperiode van een heel kort naar een wat langer kapsel moeten doorkomen. Ze blijven iedere zes weken naar de kapper gaan om hun kapsel bij te houden, en daardoor komt het er eigenlijk nooit echt van om het haar langer te laten groeien. Ons advies: laat het een tijdje ‘wild groeien’ en houd alleen de grooming bij. Pas als je haar echt wat langer is, laat je er door de kapper een goed model in knippen.

Wat doe je in de overgangsfase? Ontdek de föhn!

Om je haar in de overgangsfase enigszins in toom te houden, gebruik je een stylingproduct en ja, de föhn. Breng een stylingproduct (textuurgel of wax) op je haar aan en föhn het dan in model. Juist op momenten waarop je haar ‘wild groeit’ brengt de föhn uitkomt omdat je je haar in een bepaalde richting kunt dwingen zonder dat je er al teveel product voor nodig hebt.

Je haar laten knippen

Als het moment daar is om het in model te laten knippen, leg de kapper dan goed uit wat de bedoeling is. Veel kappers knippen nog vaak een undercut, maar de trend is klassiek. Laat vooral de achterkant en zijkanten niet te kort knippen. De bovenkant mag helemaal lekker lang zijn.

Halflang haar stylen

Je nieuwe halflange kapsel style je met een haargel of wax. Breng het product op handdoekdroog of droog haar aan en gebruik de föhn. De lange bovenkant kun je opzij of naar achteren stylen met een wat sterker product (gel of wax).