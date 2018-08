Kathmandu, Nepal. Thamel, Durbar Square en de Pashupatinath Tempel

Wij zijn net terug van drie intense dagen in Kathmandu, Nepal. We vlogen ernaar toe vanuit Bangkok. Drie dagen en twee nachten is kort, maar tegelijkertijd was het ook heel lang. Het leek wel of de tijd in Kathmandu langzamer ging dan elders. De diepe indrukken die we in deze 1500 meter hoog gelegen stad opdeden, gaven ons bovendien het idee eeuwen te zijn weggeweest.

In de fotogalerie hieronder vind je een selectie van de mooiste foto’s die wij tijdens ons verblijf in Kathamandu maakten. Ze geven je een indruk van onze belevenissen en emoties. Het was niet gemakkelijk een keuze te maken want in Kathmandu is er zo ontzettend veel te zien en te fotograferen. We kwamen ogen te kort!

Op dag 1 doken we direct Thamel in, een levendige en karakteristieke buurt die wel als ‘toeristisch’ wordt bestempeld. Ik heb er die middag maar weinig toeristen gezien maar kan me wel goed voorstellen dat de buurt heel geliefd is bij toeristen (wat echter iets anders is dan ‘toeristisch’ zijn). Thamel is een intrigerende chaos van nauwe straatjes, kleine winkeltjes, grote stofwolken en onophoudelijk verkeer.

Onze verkenningstocht door Thamel eindigde met een bezoek aan Durbar Square, een plein midden in de stad waar het paleis en een aantal tempels in verschillende bouwstijlen te vinden zijn. Het plein is (wél) erg toeristisch maar het is de moeite waard om er rond te kijken.

In de galerie hieronder vind je ook foto’s van de Pashupatinath Tempel, de belangrijkste hindoeïstische tempel in Nepal. De tempel ligt langs de heilige rivier Bagmati. Op de rivieroever vinden de hele dag crematies plaats. Na de lijkverbranding wordt de as in de rivier uitgestrooid. Op dag 2 van onze reis hebben we zo’n ceremonie bijgewoond en dat was heel emotioneel. Een indrukwekkende ervaring die ons altijd zal bijblijven en waarover we je in een uitgebreider artikel meer zullen vertellen. ‘Het is een tempel van leven en dood‘, zei Kamal, een Nepalese student en gids in de tempel tegen ons. Het leven wordt in ieder geval goed vertegenwoordigd door de vele apen die zich nergens iets van aantrekken en het tempelcomplex op een speelse manier onveilig maken. Heel bijzonder is ook de grote stier die vrij en ongestoord door de tempel banjert.

Heel anders is de sfeer in de Boudhanath tempel die even verderop ligt. Alles is er luchtig en licht maar ook veel commerciëler en beslist minder spiritueel. Rond de tempel zijn souvenirwinkeltjes en koffiebars, sommige zelfs onverwacht trendy.

De foto van het park in de galerie is de Garden of Dreams, een idyllisch plekje waar de lokale jeugd graag de schaduw opzoekt en stiekem wat knuffelt op de bankjes onder de exotische bomen.

De morgen van dag 3 doken we nog even snel Thamel in waar we opnieuw op bont gekleurde en intrigerende beelden werden getrakteerd. Dit keer raakten we verzeild in de buurt van de slagers, de kruideniers en de kapper.

Surf maar eens door onze fotogalerie en beleef het allemaal mee. We hopen dat onze foto’s je een beetje een indruk geven van de emoties die wij in Kathmandu hebben beleefd.

Charlotte Mesman voor ADVERSUS