Katrina Dubrovskaya. Power model met vlammend rood haar en felblauwe ogen

Spoiler alert: ons nieuwe cover model, Katrina Dubrovskaya, verdient een ereplaatsje in het pantheon van de ADVERSUS cover modellen. Een getalenteerd en creatief model als Katrina kom je maar zelden tegen. Katrina is een opvallende schoonheid met vlammend rood haar en felblauwe ogen, maar we zijn vooral onder de indruk van haar poseertalent.

Deze Russische jongedame is, als ze eenmaal voor de camera staat, niet te stoppen. Ze is een vulkaan van ideeën. Ze straalt energie en creativiteit uit. Ze is één en al inspiratie. Ze lijkt gedachten te kunnen lezen. Nog voordat je het idee waartoe zij, Katrina, je geïnspireerd heeft, onder woorden hebt gebracht, geeft zij er al uitvoering aan. Het klinkt misschien gecompliceerd, maar geloof me, het leven van een fotograaf wordt er wel zo eenvoudig op.

WATCH KATRINA DUBROVSKAYA IN OUR VIDEO

WATCH KATRINA DUBROVSKAYA’S PHOTO GALLERY

Katrina Dubrovskaya komt, we zeiden het al, uit Rusland, en brengt (bijna) meer tijd in het vliegtuig door dan op de grond. Met enkel één koffer vliegt ze van land naar land. Zelden verblijft ze langere tijd op één locatie. Overal waar Katrina verblijft, is ze thuis.

Katrina Dubrovskaya is niet alleen model. Ze studeerde kunst en is een talentvolle schilder. Ik was op de opening van haar tentoonstelling ‘Psychedelic Spirits’ in Bangkok en was onder de indruk van haar werk dat haar positieve energie en sterke spirit weerspiegelt. Het was ook in Bangkok dat wij deze bijzondere roodharige schoonheid fotografeerden en een korte door Harley Quinn (van Suicide Squad) geïnspireerde video maakten. Foto’s en video zijn op deze pagina te zien.

Genoeg over Katrina zelf. Bekijk de fotogalerie en de video maar eens.

Als je meer over Katrina wilt weten, volg haar dan op haar Instagram pagina https://www.instagram.com/katrina_model/ en als je geïnteresseerd bent in haar schilderijen, bezoek dan Katrina Dubrovskaya’s kunst pagina https://www.instagram.com/katopainting/

Ik heb het idee dat het niet de laatste keer is dat Katrina op ADVERSUS verschijnt. We will see :-)

