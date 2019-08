Katya, ADVERSUS cover model. ‘Shoppen is niets voor me’

Katya is ons nieuwe ADVERSUS cover model. Ze komt uit Rusland maar we hebben haar in Milaan ontmoet en geshoot. Als je meer…

Katya is ons nieuwe ADVERSUS cover model. Ze komt uit Rusland maar we hebben haar in Milaan ontmoet en geshoot. Als je meer wilt weten over Katya, bekijk dan de video en de foto’s. En lees het interview.

Katya is ons nieuwe cover model, een Russische schoonheid met een interessante kijk op het leven. Het was leuk om na de shoot nog even met haar na te praten want ze heeft heel wat te vertellen. Maar terug naar de shoot. Katya was in Milaan voor haar modellencarrière en daar heb ik haar dan ook geshoot. Het was de dag voor het begin van haar zomervakantie, de dag na onze shoot zou ze naar Moskou vertrekken. Bekijk de foto’s en video maar eens, en vergeet niet om het interview te lezen. Alessio

Katya wordt in Milaan vertegenwoordigd door Olympia Model Management http://www.olympiamodel.com @olympiamodel

BEKEIJK KATYA’S VIDEO

Waar kom je vandaan en waar woon je? Ik kom uit Rusland en verdeel mijn tijd over Minsk (Wit-Rusland) en Moskou.

Hoe ben je als model begonnen? Het is een heel simpel verhaal. Op een dag zei mijn vriendje ‘Waarom ga je niet naar een modellenbureau? Je zou model kunnen zijn’, en dus ben ik naar een bureau gegaan. Zo is alles begonnen ;-)

Wat vind je leuk aan het modellenwerk? Het geeft me de gelegenheid om te uiten, om opener te zijn. Het modellenwerk heeft veel dingen in mijn leven veranderd, in het algemeen is het er beter op geworden. Ook persoonlijk ben ik er beter op geworden. Ik vind het leuk om nieuwe mensen te leren kennen, om nieuwe landen te ontdekken, om kennis te maken met andere levensstijlen, andere ideeën, andere levensopvattingen. En zoals ik al zei, helpt het modellenwerk me om me beter te uiten.

En wat vind je niet leuk aan het modellenwerk? Ik zou het niet weten. Ik denk dat ik bijna alles aan dit werk leuk vind. Als ik iets tegenkom dat ik niet leuk vind, doe ik het simpelweg niet.

Wat zijn je plannen voor de toekomst? Ik weet het nog niet. Ik ben nog aan het beslissen wat ik wil gaan doen. Ik heb veel plannen maar heb nog geen beslissing genomen.

Houd je van shoppen? Nee, ik houd er helemaal niet van. Ik vind het nogal saai en… ik word er moe van. Het is niets voor me :-)

Katya wordt in Milaan vertegenwoordigd door Olympia Model Management http://www.olympiamodel.com @olympiamodel

ADVERSUS