Voor haar. Klassiek kort kapsel

Een kapsel is niet zomaar een ‘haarsnit’. De manier waarop je je haar draagt, zegt van alles over jezelf. Je haar vertelt over je persoonlijkheid en je levensstijl. En een nieuw kapsel symboliseert maar al te vaak een nieuw begin. Daarom moet een kapper, behalve technicus, ook een beetje psycholoog zijn.



Ontvang de nieuwsbrief van ADVERSUS in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven.

‘Toen ik nog in de kapsalon werkte, had ik een techniek: ik haalde direct mijn hand door het haar van de mensen die zich door mij wilden laten knippen en bracht het helemaal door de war. Daarna vroeg ik ze om mij te laten zien wat ze ’s morgens deden om hun haar in orde te brengen’, vertelt Pablo Robledo, International Hairstylist van Pantene.

‘Het komt misschien een beetje brutaal over om zomaar iemands haar in de war te brengen, maar voor mij is het heel belangrijk om te zien hoe mensen met hun haar omgaan. Sommige mensen trekken hun haar naar achteren en daaruit begrijp je dat ze hun haar graag uit het gezicht dragen. Anderen bedekken hun kaak, voorhoofd of oren en dan weet ik dat ik beter iets kan knippen waarbij die delen een beetje bedekt blijven. Met deze tactiek kwam ik meer te weten over wat de mensen willen en wat ze mooi vinden.’

Persoonlijkheid, levensstijl en kapsel gaan dus hand in hand. We vroegen aan Pablo om het kapsel op deze foto te analyseren. Het is een schitterende look maar voor wie is’ie geschikt? Wat zegt’ie over je? En gaat er veel tijd in zitten?

‘Deze haarlook is geschikt voor klassieke vrouwen, vrouwen die hun leven onder controle hebben en niet zo nodig steeds weer op zoek zijn naar nieuwe dingen en sterke emoties. Dit is een kapsel voor vrouwen die van een rustig en sereen leven houden.’

‘De look is retro, een beetje jaren ’70 maar ook modern want het heeft niet hetzelfde volume als dat van toen. Het is een klassieke haarsnit die bijna geen styling nodig heeft. Als het haar eenmaal goed in model geknipt is, kun je het heel natuurlijk dragen. Voorop staat natuurlijk een goede verzorging van het haar, met een goede shampoo en conditioner. Na het wassen breng je op handdoekdroog haar wat mousse aan en droog je het haar met de föhn. Je zou het nog een beetje kunnen bewerken door het van achteren in de krul te kneden en het van voren wat gladder te maken. Maar verder hoef je er niet veel aan te doen. Het sterke punt van het kapsel op deze foto is dat het haar vol en gezond is en dat het een mooie kleur heeft.’