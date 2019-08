Klassiek stijlicoon: Lexus LC Classic Limited Edition

Het in beperkte oplage beschikbare model is er naar keuze met een atmosferische 5,0-liter V8 of met de innovatieve en efficiënte Multi Stage Hybrid-aandrijflijn.

Met de introductie van de LC 500(h) Classic Limited Edition krijgt het stijlicoon van Lexus een klassieke touch. Traditionele kleuren, de mooiste materialen en puur vakmanschap gaan een stijlvol samenspel aan met het fraaie design van de topklasse coupé. Het in beperkte oplage beschikbare model is er naar keuze met een atmosferische 5,0-liter V8 of met de innovatieve en efficiënte Multi Stage Hybrid-aandrijflijn.

In de Classic Limited Edition komt de spectaculaire lijnvoering van de Lexus LC samen met klassieke kleurstellingen. Het resultaat: nog meer verfijning in combinatie met LC-pluspunten als toptechnologie, hoge prestaties en een unieke stijl.

Klassiek kleurenpallet

De LC Classic Limited Edition dankt zijn klassieke dimensie om te beginnen aan de exclusieve metallic carrosseriekleur Terrane Khaki, die doet denken aan het traditionele British Racing Green. Overigens is de LC Classic Limited Edition ook leverbaar in Graphite Black metallic en Sonic Titanium metallic. Ongeacht de gekozen tint wordt de achterwielaangedreven, 4-zits coupé geleverd met two-tone 21-inch gesmede lichtmetalen velgen, die het profiel van de LC naar een nóg hoger niveau tillen.

Vakmanschap en oog voor detail

Bij het openen van de portieren wordt het exclusieve karakter meteen duidelijk: de zeer precies met een laser gegraveerde instaplijsten zijn voorzien van het Limited Edition-logo. Het interieur werkt uitnodigend. De sfeer wordt bepaald door hoogwaardige materialen, die met veel vakmanschap zijn verwerkt. Zo zijn de stoelen van de Limited Edition bekleed met L-Aniline, het fijnste en zachtste leder dat Lexus beschikbaar heeft. Het leer is uitgevoerd in de tint Saddle Tan. Dit contrasteert fraai met het Black Amber-leder met handmatig aangebrachte stiksels, waarmee het stuur, de middenconsole en de deuren zijn afgewerkt. Zacht, iets donkerder Alcantara® op onder andere de deurpanelen, maakt het plaatje af.

Een klassiek pluspunt: pure hightech

De LC 500 Classic Limited Edition wordt geleverd met de krachtige 5,0-liter V8 (341 kW/464 pk), die standaard is gekoppeld aan de 10-traps Direct Shift automaat. De LC 500h Classic Limited Edition beschikt over het efficiënte en krachtige Multi Stage Hybrid System waarbij een 3,5-liter V6 samenwerkt met een elektromotor (gecombineerd systeemvermogen 264 kW/359 pk). De aandrijfkracht wordt ook bij dit model via een 10-traps automatische transmissie overgebracht op de achterwielen.

De Lexus LC Classic Limited Edition is vanaf september te bestellen en staat in oktober bij de Lexus dealer. De LC 500h Classic Limited Edition is te koop vanaf 124.995 euro, de LC 500 Classic Limited Edition vanaf 174.995 euro.