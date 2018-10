Floor Kleyne, hair stylist en hair obsessed (zoals ze zelf zegt), vertelde ons al over de mannenkapsels met country en punk invloeden voor herfst winter 2018 2019. Voor de wat minder exotische heren onder jullie heeft ze een klassiek mannenkapsel met een moderne, rauwe twist bedacht. Dit kapsel is geschikt voor elke man, elke leeftijd, ongeacht je job. Ook is het helemaal in lijn met de haartrends voor herfst winter 2018 2019. Dus als je even niet weet wat je met je haar aan moet, dan heeft Floor Kleyne de oplossing voor je. We laten Floor aan het woord:

Klassieke mannen kapsels met een rauwe twist

‘Ben je iemand die niet per se heel gekkig wil en die de Country Punk stijl net iets teveel vindt, dan heb ik een andere trend voor je. Die heb ik ‘Classic Robust’ genoemd, klassiek robuust. Het gaat om meer klassieke looks maar dan met een rauwe twist.’

‘In mode sluit deze look heel mooi aan bij de stoffen die we voor herfst winter 2018 2019 zien. Ik kijk daarbij naar denim, tweed en corduroy, van die grovere stoffen maar dan wel met een klassiekere twist. Die materialen inspireerden mij voor dit mannenkapsel. Ik dacht ‘wat als je nou een klassieke snit doet maar dan met een wat rauwe textuur’?’

‘Bij een klassieke haarsnit denk ik dan aan kapsels met korte zijkanten, een korte achterkant en een lange bovenkant. Ik noem ‘m de ‘textured crop’, dus wel opgeschoren maar dan geen undercut. Ik denk dat we de afgelopen jaren met z’n allen zo enthousiast over de barber cut waren dat het allemaal steeds kaler, geslepener en cleaner moest. Ik wil absoluut niet beweren dat de barber klaar is, maar de heren kapsels van nu zijn toch wat klassieker… Dus wel mooi vloeiend opgeschoren en ook niet te kaal. Gewoon mooi clean, met een softe overgang naar boven toe en bovenop een messy textured crop. En dan niet superlang. want dit is niet rock’n’roll bedoeld.’

‘Ik zie wel echt opvallend dat er minder lengte aanwezig is bij mannen. We gaan wel echt massaal naar korte kopjes, maar dat wil niet zeggen dat je daar niet creatief mee kunt zijn. Bij het klassieke kapsel dat ik voor ogen heb, oogt het haar aan de voorkant bijvoorbeeld wel echt meer als een pony’tje. Het stopt zo ongeveer boven de wenkbrauwen en het heeft een messy bovenlengte. Bij de oren oogt het mooi clean. Het vloeit zachtjes over naar boven maar bovenop zit de rebelse en robuuste kant van dit kapsel.’

Haarstyling producten versus hair finishing products. Ken jij het verschil?

‘In die rauwe bovenkant kun je product doen. Mannen zijn heel snel geneigd om te kiezen voor een finished product, een cream of een gel, maar ik zou hier bijna adviseren om voor een styling product te gaan. Dat is een product dat je in nat haar doet en dat ervoor zorgt dat je haar goed valt. Denk bijvoorbeeld aan een salt spray of een mousse.’

Je haar mag wapperen – Floor Kleyne

‘Ik vind die tweedeling in producten, haarstyling producten versus hair finishing producten, best wel interessant. Mannen kiezen eigenlijk altijd voor finishing producten want dan heb je ook direct effect en dat houdt het haar wel op z’n plaats, maar eigenlijk mag je haar wel een beetje wapperen. Dat resultaat bereik je met een haarstyling product. Een salt spray kan bij mannen een heleboel doen. Dan oogt het wat losser allemaal.’

‘Ik denk dat mannen eerder voor een finishing product kiezen omdat ze veel resultaat gerichter zijn dan vrouwen. Ze hebben zoiets van ‘ik wil dat nu insmeren en zo moet het zitten’. Een stylingproduct is meer een product dat de textuur van je haar verandert. Terwijl het opdroogt neemt het de memory van dat product mee en droogt het op als ander soort haar. Maar het wappert nog steeds en dat is eigenlijk wel leuker voor zo’n klassiek mannenkapsel. Ik zou zeggen: ‘Heren, ga even in het kastje van je vriendin kijken voor die salt spray of droogshampoo voor een testronde’. Dan kun je altijd nog kijken wat je ermee doet. Het geeft een heel ander gevoel!’

Met dank aan Floor Kleyne, @floorkleyne. Floor Kleyne wordt vertegenwoordigd door HOUSE LOUIS