Kleding tips man. 9 Kleding tips voor de gespierde en atletische man

Hoe kleed je je als gespierd en atletisch gebouwd bent? Dit is een vraag die we hier op de redactie van ADVERSUS maar al te vaak binnenkrijgen. De trend ‘overgewicht is cool’ die onder vrouwen steeds vaker lijkt te worden gepromoot, lijkt de mannen tot nu toe onberoerd gelaten te hebben. Mannen zijn zichzelf de afgelopen jaren steeds beter gaan verzorgen en hebben ontdekt hoe fijn het is om er goed uit te zien. Het verbaast ons dan ook niet dat juist die mannen die aan hun lichaam werken, die regelmatig sporten en die goed in hun lijf (en vel) zitten, de vraag ‘Hoe kleed je je als gespierd en atletisch gebouwd bent?’ steeds vaker bij ons neerleggen. En dus dan nu onze bescheiden mening en een aantal kleding tips.

Als je regelmatig traint en op je voeding let, dan ontwikkel je lichaamsproporties en vormen die niet altijd overeenkomen met de maten en proporties van de geijkte kledingmerken. De herenmode richt zich in het algemeen óf tot de doorsnee man, een man met een meestal zittend leven – smalle schouders, een buik en zware billen – óf tot de graatmagere tieners die we vaak op de catwalks zien. Maar voor sportieve man met brede schouders, een smalle taille en smalle heupen (de zogenaamde V-shape) is er nagenoeg niets. Zelfs het modehuis Dirk Bikkembergs heeft het over een andere boeg gegooid.

Ook op de casualwear afdeling van grote modewarenhuizen vind je maar weinig voor afgetrainde sportieve mannen. De T-shirts zijn óf slim fit óf bierbuik-proof. Hetzelfde geldt voor de blazers en broeken. Ze zijn smal gesneden of juist heel wijd. En probeer maar eens om je mooi afgetrainde spierballen in de mouwen van een overhemd te krijgen. Als je traint, weet je precies wat we bedoelen. Nog erger wordt het op de afdeling herenkostuums.

Wat te doen? Hoe kleed je je als je hard getraind hebt in de sportschool en schitterende resultaten hebt bereikt? Strakke T-shirts en broeken vallen af maar de wijde kleding die overblijft valt niet mooi en doet je lichaam geen recht.

We hebben er onze gedachten eens over laten gaan en kwamen tot een aantal vuistregels. Neem ze maar eens door. Wellicht kun je er iets mee:

1. Volg de mode trends niet maar laat je er alleen door inspireren. Kies die dingen eruit die bij jouw lichaamsbouw passen. Komen de ontwerpers met creaties die niet geschikt zijn voor een afgetraind lijf, jammer dan (voor hen dus!). Laat ze voor wat ze zijn en volg je eigen koers. Je look hangt toch zeker niet van bepaalde modemerken af! Met die merken-rage hebben we het nu toch wel gehad!

2. Draag niet te strakke kleding. Het is niet nodig om al je spieren maximaal te accentueren (nog afgezien van het feit dat strakke kleding gewoon niet lekker zit). Te strakke kleding op een afgetraind lijf wordt al snel ordinair en dat wil je niet. Een zekere nonchalance – als je je er niet van bewust bent hoe cool jouw lijf is – is veel aantrekkelijker.

3. De kleding die je draagt moet de lijnen en vormen van je lichaam volgen maar niet ‘afknijpen’, als je begrijpt wat we bedoelen. Trek er tijd voor uit om de juiste pasvormen te vinden.

4. Zijn de proporties niet juist (bijvoorbeeld te smalle schouders maar te slobberig rond de taille) probeer dan een middenweg te vinden. Probeer een iets kleinere maar zeker niet te kleine maat. Nogmaals, trek je tijd ervoor uit om goede pasvormen te vinden. Valt er geen compromis in de maten te vinden, koop het kledingstuk dan niet.

5. Pas op met strepen en fantasieën. Ze kunnen je look maken maar ook zeker breken. Wees kritisch en bekijk jezelf goed (en zo objectief mogelijk) in de spiegel. Maakt deze streep of fantasie breder, langer? Kijk goed!

6. Heb je eenmaal een merk of meerdere merken gevonden die goed bij jouw lichaamsbouw passen, houd die er dan in (tenzij ze het over een andere boeg gooien zoals het modehuis dat we al noemden).

7. Vind je eenmaal een T-shirt, een overhemd of een broek met de perfecte pasvorm, koop er dan twee of misschien wel drie van. Vaak genoeg vind je dat precieze model na verloop van tijd niet meer terug. Soms ook lijkt het alsof dat precieze model weer in de nieuwe collectie is opgenomen maar niet zelden blijkt het gewijzigd en is de pasvorm het dan nét weer niet.

8. Vermijd jacks met te volumineuze voeringen of vullingen (denk aan gewatteerde winterjacks) om het zogenaamde Michelin-man-effect te voorkomen. Vooral als je erg gespierd bent, kunnen jassen en jacks je vaak ‘topzwaar’ maken.

9. Let op het totale silhouet. Een broek en een jasje kunnen beide een perfecte pasvorm hebben, maar dat wil nog niet zeggen dat de combinatie ook perfect is. Zorg ervoor dat het totaalbeeld in balans is. Heb je een zware schouderpartij en vrij magere benen, ga dan niet voor een breed geschouderd jasje en een skinny jeans. Enfin, je hebt begrepen wat we bedoelen.

Enne… blijf vooral trainen.

