Look expensive. 10 Tips voor een quality business look

‘Clothes make the man. Naked people have little or no influence on society‘ – Mark Twain

In de snelle zakenwereld waarin we een persoon vaak in korte tijd moeten beoordelen, is uiterlijk een belangrijk aspect. Er verzorgd uitzien, is wel het minste. Maar wil je verder komen, dan zul je je moeten onderscheiden. Dat doe je natuurlijk door je excellente kwaliteiten. Maar ook bepaalde ‘touches’ in je zakelijke outfit kunnen een belangrijke bijdrage aan je succes leveren. ‘Look expensive’ en de deuren zwaaien voor je open. Hier zijn onze tips voor een ‘expensive look’ (die niet per definitie (heel) ‘expensive’ hoeft te zijn).

Kwaliteit

De basisregel is altijd: kwaliteit. Of we het nu over een pak, een das of schoenen hebben. Liever een kleinere, maar chique garderobe, dan een uitgebreide garderobe met een matige inhoud. Besluit je eenmaal tot een aankoop over te gaan, doe het dan goed. Zie het als een investering in jezelf en je werk.

Elegant

Goede wijn behoeft geen krans. Kleed je elegant maar overdrijf niet. Ga spaarzaam met accessoires om en zorg ervoor dat je niet de indruk geeft dat je uren voor de spiegel hebt gestaan. Draag je pak nonchalant en ‘soepel’. Trek het ‘s morgens kreukvrij en zonder vlekken aan maar maak je er dan verder geen zorgen meer om.

Strak in het pak

De basis van een ‘zakelijke’ garderobe is het pak. Met de klassieke, ‘dure’ merken – om ze zo maar te noemen – sla je altijd een goed figuur. Kwaliteit is en blijft, zoals gezegd, het sleutelwoord. Bespaar daarom zo mogelijk niet op je kostuum. Veel klassieke merken hebben tegenwoordig ook jongere lijnen met evenzo goed mooie pakken tegen een zachtere prijs. Loop dus niet per definitie met een grote boog om de duurdere boetieks heen. Je informeren kost in ieder geval niets.

Kies je pak met zorg. Het belangrijkste is dat het goed valt. Een pak koop je niet in een paar minuten. Trek er ruimschoots de tijd voor uit. Ga naar meerdere shops en pas verschillende pakken zodat je enig idee krijgt van de mogelijkheden en van je eigen persoonlijke voorkeuren. In de betere shops zal de verkoper je maten opnemen en je helpen bij je keuze. Doet de verkoper dat niet, wees dan niet bang erom te vragen.

Is het je eerste aanschaf, ga dan voor een klassieke, donkere en effen kleur (donkerblauw en grijs zijn het meest praktisch). Heb je al een basisgarderobe opgebouwd, dan kun je op het thema variëren met een krijtstreep of een kleur die net iets afwijkt van de standaardtinten. Voor een eerste aanschaf is het jasje met een enkele rij knopen (twee of drie) de beste keuze. Beschouw doublebreasted blazers als een extraatje.

Je portemonnee draag je natuurlijk niet in je achterzak. Schaf daarom samen met je kostuum ook een geldclip aan. Een kleine extra uitgave die je pak voor voortijdig uitlubberen zal behoeden.

Schoenen, riem & sokken

De schoenkeuze is eveneens erg belangrijk. Houd het op klassiek. Kies een donkere kleur in de lijn van je pak. Met zwart zit je altijd goed. Bruin is een goed alternatief. Daarnaast is ook ossenbloedrood een meer opvallende maar elegante keuze (zeker bij grijs). Wil je meer over de schoenen lezen, klik dan hier.

Stem de kleur van je riem op je schoenen af en kies je sokken in de tint van je broek.

Het overhemd

Wit en blauw! Geen discussie over mogelijk. Effen wit en lichtblauw vormen de basis voor je zakelijke-overhemdencollectie. Een dun streepje of een discreet motiefje zorgen voor de nodige afwisseling.

Dassen

Het zal duidelijk zijn dat dassen met stripfiguren en bonte kleuren niet bij een ‘expensive’ look horen. Met een das in gedekte tinten, net een tint anders dan je overhemd, ga je op zeker. Maar af en toe mag er best een kleurtje aan te pas komen. Pas echter op met te wilde fantasieën. Strepen zijn veiliger. De beste streep is altijd nog altijd de diagonale streep. Horizontaal mag, maar vermijd verticale strepen. Ook polkadots – het overbekende klassieke spikkeltje – of een bescheiden motiefje hebben hun charme.

Horloges

Dit is een accessoire waar je goed mee kunt scoren (het investeren waard). Een klassiek herenloge zal altijd zijn werk doen. Ook hier geldt weer: ga voor kwaliteit. Kies een klassiek merk en ga bij voorkeur voor een model met een grote horlogekast. Elegant, maar ook ‘royaal’ en stoer. Bewaar sportieve horloges voor je vrije tijd.

Manchetknopen

Een heel subtiele maar interessante accessoire is de manchetknoop. Zilver of goud is natuurlijk superchique. Vermijd te kleurige exemplaren. Een familiewapen stimuleert altijd de verbeelding. Een gekleurde steen mag, als de steen maar klein is. Ook hier geldt dus weer de regel: leg het er niet te dik bovenop.

Brillen

Brillen zijn erg persoonlijk. Dit is dan ook een accessoire waarmee je iets meer van je persoonlijkheid naar voren kunt brengen. De klassieke gouden bril draagt bij aan je ‘look expensive look’ terwijl een modern model creativiteit uitdrukt. Vermijd te felle kleuren.

Aktetas

Wellicht ten overvloede maar toch: plastic tassen zijn uit den boze! Neem je werk mee naar huis, stop het dan nooit, maar dan ook nooit in een plastic draagtas. Je helpt er in één keer je ‘expensive look’ mee om zeep. Een zwartleren aktetas laat zich gemakkelijk combineren. Bruin leer is sportiever, maar kan net zo goed.

