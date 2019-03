10 Snelle stylingtips voor een altijd-goed-uiterlijk

Vandaag hebben we tien snelle kledingtips voor je om er uit goed uit te zien. Uiterlijk is niet belangrijk maar het is wel heel belangrijk hoe je je presenteert. Daar zit een stuk verzorging in. En een goede kledingkeuze die getuigt van smaak. Maar laten we beginnen met een quote van Mark Twain:

Clothes make the man. Naked people have little or no influence on society.

Of je er nu aan wilt of niet, kleding is belangrijk. Het is een aanvulling op en expressie van jezelf. Dus besteed er aandacht aan. Hier wat snelle stylingtips.

1. Wees een anti-fashionista

Wil je stylish overkomen, denk dan niet dat je als een etalagepop of een levend reclamebord voor de grote modehuizen door het leven hoeft te gaan. De logomanie is allang voorbij en een té bestudeerd uiterlijk straalt onzekerheid in plaats van zelfvertrouwen uit. Kleed je met smaak, maar doe het overkomen alsof je ’s morgens zomaar iets uit de kast hebt gepakt wat toevallig nu eens heel goed bij elkaar staat.

2. Ontwikkel je eigen stijl

Experimenteren hoort bij de mode en je stijl zal in de loop van de tijd (en met het verstrijken van de jaren) ongetwijfeld veranderen. Probeer er echter wel altijd een persoonlijke interpretatie aan te geven. Volg de trends niet blindelings maar laat je er door inspireren en neem die dingen eruit die jou van pas komen. Kortom, sta open voor veranderingen maar wees jezelf trouw.

3. Perfecte pasvorm

Wat je ook draagt, zorg dat het perfect afkleedt. Koop je kleding niet te groot maar zeker ook niet te klein. Je kleding moet je lichaam als het ware omarmen maar niet omspannen. Let erop dat knoopjes van overhemden niet onder druk staan als je gaat zitten. En check of je goed in een broek of jasje kunt bewegen. Een perfecte pasvorm moet je optimale bewegingsvrijheid laten anders zou je wel eens wat stijfjes en gemaakt kunnen overkomen.

4. Goede kwaliteit

Een perfecte pasvorm en goede kwaliteit gaan meestal samen. Let desalniettemin ook op de kwaliteit van de kleding. Het hoeft echt geen kasjmier te zijn, maar kies je voor wol, ga dan voor goede kwaliteit. Kijk ook naar de afwerking van de kleding. Ook voor minder geld vind je soms heel mooi afgewerkte pakken of jasjes maar je moet wel zoeken.

5. Neem iemand mee om te shoppen

Het winkelpersoneel – zeker in de betere kledingzaken – zal je graag helpen bij je keuze maar vaak kan het handig zijn om een ‘neutraal’ iemand bij je te hebben die eerlijk is in zijn of haar mening. Zeker voor belangrijke aankopen als een maatkostuum is het goed om er samen op uit te gaan.

6. Accessoires. Less is more

Mannen dragen tegenwoordig steeds meer accessoires. Horloges, maar ook kettingen en ringen. Ook goed gekozen telefooncovers en tabletcovers (wellicht in mooi leer) horen tegenwoordig bij je outfit. Kies je accessoires met zorg maar overdrijf niet. Less is more! Met één enkele goed gekozen accessoire maak je meer indruk dan met vijf accessoires, hoe goed gekozen ook.

7. Kleed je naar de gelegenheid

Kleed je altijd naar de gelegenheid. Vraag je niet alleen af wat je de komende dag gaat doen maar ook wie je gaat ontmoeten. Stem je outfit daarop af. Onthoud dat underdressed altijd beter is dan overdressed. Heb je het gevoel dat je (zwaar) underdressed bent, voel je dan niet ongelukkig maar vertrouw op je stijl. Bedenk verder dat mensen zich soms ongemakkelijk voelen in het gezelschap van die iemand die goed gekleed maar lichtjes underdressed is. Het geef ze het gevoel dat ze het er zelf te dik bovenop hebben gelegd. Overigens willen we hiermee niet zeggen dat je underdressed moet zijn. We geven je alleen wat ‘munitie’ mee voor het geval het je onverhoopt mocht gebeuren.

8. Kleur

Voor de mannen zijn we de afgelopen jaren steeds meer kleur gaan zien. We hebben de fluokleuren gehad en zitten nu in een fase van groen, steenrood en koningsblauw, naast alle geijkte herenkleuren. Wees niet bang om je outfit af en toe kracht bij te zetten met een kleur. Steven niet direct steeds op blauw, grijs, zwart en wit af.

9. Verzorging van kleding

Een van de grootste geheimen van een goed uiterlijk is een goede verzorging. Niet alleen van haar en huid (grooming) maar ook van je kleding zelf. Draag geen kleding met vlekken of gaten, zorg altijd dat alles schoon en netjes gestreken is. Het kost tijd, maar het is de moeite waard.

10. Schoenen

Last but not least: je schoenen. Ga voor kwaliteitsschoenen en houd ze in goede conditie. Het is nu het moment om te checken of je schoenenpoets in huis hebt! Houd sneakers en sportschoenen ook goed netjes. Ze hoeven er niet als nieuw uit te zien, maar wel bijna!

