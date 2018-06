Overhemd in (of over) je broek. 5 Kledingtips

Overhemd in je broek of erover? Het is een vrij eenvoudige keuze. Maar kies je voor je overhemd in je broek, zorg dan wel dat je het goed doet.

Door ADVERSUS

Overhemd in je broek of erover? De basisregel is eenvoudig. Heeft een overhemd een rechte onderkant, dan draag je het over je broek. Heeft het ‘flappen’, dan draag je het in je broek.

Je mag een overhemd met flappen ook over je broek dragen, maar doe dat alleen in casual gelegenheden. Het staat jong en nonchalant.

Kies je ervoor om je overhemd in je broek te dragen, dan is er weer één hoofdregel: het overhemd mag niet uitpuilen. Het is niet de bedoeling dat je volume met een teveel aan stof rond je taille gaat creëren. Stop je overhemd daarom netjes in je broek.

Een paar tips: