Korte mannenkapsels 2019. Gemillimeterd of net even iets langer. Kapselfoto’s

Korte kapsels zijn en blijven een trend in de haarmode voor de heren voor lente zomer 2019. En dan bedoelen we superkort: gemillimeterd haar mag nog steeds. Wil je er iets supercools van maken, combineer zo’n korte kop dan met een opvallende haarkleur zoals platina.

Heel mooi zijn volgens ons vooral de héél korte herenkapsels – maar zeker niet gemillimeterd – waarbij het haar naar voren wordt gedragen. Dit is echt een trend! Het voordeel van zo’n coupe is dat je, net zoals bij het gemillimeterde haar, nagenoeg niets aan je haar hoeft te doen. Alleen regelmatig naar de kapper, maar dat spreekt voor zich.

Kijk ook even goed naar voorkant van de kapsels hieronder. Op meerdere foto’s zie je dat heel kort haar gecombineerd wordt met een minipony. Zo’n detail maakt je kapsel helemaal up-to-date. Durf jij het aan? Succes met je nieuwe haarcoupe!

Overigens is het wel belangrijk om naar een goede kapper te gaan. Deze coupes lijken gemakkelijk maar zijn het niet, want er zit wel degelijk beweging in het haar! Ga voor een kapper die met schaar en kam weet te werken!

