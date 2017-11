Krachttrainen. Wat doet het met je lichaam? En met je omgeving?

Krachttrainen. Waar doe je het voor? Om trots op je lichaam te kunnen zijn, om je sterker dan anderen te voelen, om de aandacht en blikken van het vrouwelijk schoon te trekken? Zijn dit werkelijk de resultaten die je kunt verwachten als je regelmatig en serieus met gewichten traint? Ja, echt! Met dit artikel willen we je introduceren in de wereld van het krachttrainen. We leggen je uit wat je kunt verwachten als je besloten hebt om (serieus) met gewichten te gaan trainen.

Krachttrainen. Wat gaat er veranderen?

Als je besluit om te gaan krachttrainen, houd er dan rekening mee dat je leven gaat veranderen (tenminste, als je het serieus aanpakt). Je gewoontes gaan veranderen, je levensstijl, je garderobe en ook de manier waarop anderen met je omgaan. Inclusief de vrouwen.

Trainen. Het leven van een ‘krachtsportbeoefenaar’ (niet te verwarren met ‘professionele bodybuilder’ of ‘gewichtheffer’) wordt beheerst door de trainingen. Je moet er tenminste vier keer per week 45 tot 60 minuten voor vrijmaken. Plus de tijd die je nodig hebt om naar de sportschool te reizen (en terug te keren naar huis), de tijd die je nodig hebt voor omkleden, douchen en dergelijke. Voor veel mensen is dit heel veel tijd. Je moet dus wel echt gemotiveerd zijn. In totaal ben je vier dagen in de week ruwweg 90 minuten bezig. Maar je krijgt er ook heel veel voor terug. Langzaam maar zeker zul je zien dat je spieren groter en strakker worden, dat die liefdeshandvatten verdwijnen, en je zult merken dat je sterker wordt. Deze veranderingen houden de motivatie hoog.

Voeding. Als je serieus gaat trainen en ook daadwerkelijk resultaat wilt zien, dan zul je ook je voedingspatroon moeten aanpassen. Maar als je gemotiveerd bent, zal je dat weinig moeite kosten. De beste manier om je spieren goed te voeden is om je maaltijden en snacks over de dag te verdelen in 5 eetmomenten. Zorg ervoor dat je voldoende proteïnen (eetwitten = bouwstenen van je spieren) binnenkrijgt, eet minder koolhydraten en vooral ook minder zoetigheden en vetten. Een gespierd lichaam is mooi, maar spieren met een laag vet erover niet. Als je hard traint in de sportschool, doe dan ook je best aan tafel. Je streeft naar een gespierd en strak lijf, toch?

Voedingssupplementen. Als je voor het eerst gaat (kracht)trainen zal er een nieuwe wereld voor je opengaan en zul je vast en zeker ook gaan kennis maken met voedingssupplementen, goede vrienden van doorgewinterde krachtsportbeoefenaars. Verken deze nieuwe wereld van proteïnedrankjes en proteïnepoeder, vitaminen en mineralen. De instructeur in de sportschool zal je er alles over kunnen vertellen. Luister ook naar je medesporters maar gebruik altijd je eigen verstand en raadpleeg je huisarts of een ander gekwalificeerd persoon.

Rust. Je bent misschien supergemotiveerd en hebt enorm veel energie maar je hebt ook je rust nodig. Je zult merken dat je als je regelmatig traint ook beter slaapt. Je spieren hebben het hard nodig. Gun je lichaam die rust. Het is vooral tijdens de nachtrust dat je spieren reageren op de prikkels uit de sportschool. Dus neem je rust zodat je lichaam z’n werk kan doen.

Je omgeving. Bereid je voor, houd je vast…! Je relatie met vrienden, familie, de mensen op straat en vooral ook met het vrouwelijk schoon gaat veranderen. Oké, we zijn intelligente wezen, we zijn geëvolueerd, maar natuurlijke instincten blijven ons parten spelen. Een sterk en gespierd lichaam dwingt nog altijd respect af. Respect en bewondering van het vrouwelijk schoon, bewondering (en misschien ook jaloezie) van de kant van de mannen. Vrouwen voelen zich beschermd door gespierde en sterke mannen. Je zult verder merken dat je in het algemeen – in je naaste omgeving maar ook in het openbaar – meer respect afdwingt als je in goede lichamelijke vorm bent.

Waarschuwing 😉 Als je besluit te gaan krachttrainen, dan ga je een serieus commitment met jezelf. Krachttrainen kost tijd en vraagt om regelmaat. Als je (serieus) begint en resultaten begint te zien, zal het bovendien moeilijk zijn om ermee te stoppen. Regelmatig krachttrainen kan je leven veranderen. Ons advies als je dit allemaal wilt: kom van die bank af, doe de TV uit, pak je sportschoenen en schrijf je in in de sportschool. Beter nog gisteren dan vandaag.