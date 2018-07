Kun je je sneller en mooier bruin eten in de zomer?

Zijn er voedingsmiddelen die een zongebruinde tint bevorderen?

Elke zomer weer doen de legendes de ronde. Wortels en abrikozen zouden het bruiningsproces van de huid bevorderen. Zelfs bier zou ervoor zorgen dat de zomerzon je huid sneller en mooier bruin kleurt. Maar is het echt waar? Zijn er voedingsmiddelen die een zongebruinde tint bevorderen?

Grof weg gezien zijn er eigenlijk maar twee dingen die ervoor zorgen dat je (mooi en verantwoord) bruin wordt: de zon en een zonneproduct met een beschermende filter. Van worteltjes en abrikozen op zich word je niet bruin.

Maar het is wel waar dat deze voedingsmiddelen bètacaroteen bevatten, een stof die de aanmaak van melanine (pigment) stimuleert en bovendien een krachtige anti-oxidant is. Voedingsmiddelen die krachtige anti-oxidanten als worteltjes en abrikozen bevatten kunnen ervoor zorgen dat je huid minder snel verbrandt en rood wordt. Het is daarom goed om je zomers aan deze voedingsmiddelen te laven.

Dit betekent echter niet deze voedingsmiddelen een anti-zonnebrandcrème kunnen vervangen. Gebruik altijd een zonnefilter.

Zoals altijd geldt verder dat het goed is om variatie in je voedingspatroon aan te brengen. Een teveel aan wortels en abrikozen (en integratoren op basis van bètacaroteen) kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Vergeet ook het andere zomerfruit niet. Perziken, (water)meloen, kersen, aardbeien, frambozen. En dan zijn er ook nog de zomergroenten. Spinazie, sla, tomaten, bieten en broccoli.

Het zijn allemaal voedingsmiddelen die behalve anti-oxidanten ook vitaminen, mineralen en vooral veel water bevatten. Allemaal dingen die onze gezondheid ten goede komen en uiteindelijk ook je huid mooier zullen maken.