Lang haar voor de heren. De coolste langere herenkapsels voor zomer 2019

De mannenkapsels worden langer. Niet iedereen is er al klaar voor. Dat komt omdat het minstens een paar maanden vergt om de juiste lengte te bereiken. Maar als we afgaan op de heren backstage tijdens de modeweken hebben velen de trend al opgepakt. Het jaar 2019 staat in het teken van langere herenkapsels.

De mannelijke modellen laten hun haar langer groeien en de modeontwerpers boeken met name modellen met langer haar voor hun shows en hun reclamecampagnes. Er bestaat geen twijfel meer over: langere haarcoupes zijn hot. Let vooral ook op de achterkant. Daar is het haar echt vrij lang, maar toch heeft het niets van het overbekende ‘matjes-effect’. Dat komt omdat de hele coupe over het algemeen wat langer is.

(Lees verder onder de foto’s)

De trend is langer haar dus. In ieder geval zien we beduidend minder geschoren of gemillimeterde hoofden, ook al zijn ze er nog wel. De undercut daarentegen ligt er helemaal uit en de hipster tijden zijn inmiddels ook vergeten. Er leek geen einde aan te komen maar uiteindelijk waaide ook die hype over. Alles verdwijnt. Gelukkig maar.

Op naar langer haar dus! Natuurlijk zal deze trend ook overgaan, maar laten we ervoor gaan zolang-ie duurt. Op deze pagina vind je een aantal kapselfoto’s die we backstage bij de modeshow van MSGM voor herfst en winter 2019 2020 maakten. Bekijk ze maar eens. Dit is een hair look die we veel gaan zien. Ietwat ‘wet’, met veel beweging, en vooral lang.

