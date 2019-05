Langere haarlengtes voor de heren. Dit zijn de allernieuwste mannenkapsels voor 2019

Dat de herenkapsels deze zomer, zomer 2019, langer worden, is je vast al bekend. Langere mannenkapsels zijn de trend. En waarschijnlijk gaat dat nog wel even zo blijven.

Als je zelf, aangestoken door het enthousiasme om je heen, ook besloten hebt om je haar wat langer te laten groeien, dan ben je vast op zoek naar nieuwe kapsel ideeën. Want juist een wat langere haarlengte, vraagt om een goed gekozen snit, en die ziet er voor iedereen weer anders uit. Dit komt niet alleen omdat we allemaal verschillende gelaatstrekken hebben maar ook omdat je haartextuur bij een langere haarlengte heel bepalend is.

Om je op weg te helpen naar een up-to-date hoofd, hebben we een aantal kapselfoto’s van moderne mannencoupes voor je bij elkaar gehaald. Deze coupes zagen we backstage bij de fashion show voor herfst winter 2019 2020 van BIUU in Milaan en geven je een idee van de allernieuwste trends op kapselgebied. Bekijk de foto’s maar eens. Misschien zit er een kapsel tussen om je door te laten inspireren. Kijk ook even naar de styling. Het haar is op een natuurlijke wijze geordend, zonder dat je de haarstylingsproducten in het haar ziet zitten. Ook dit is een trend.

