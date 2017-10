Cover model Lara Bienlein. Om verliefd op te worden.

Lara Bienlein is ons nieuwe covermodel. Lara is heel mooi, heel blond, heel innemend en heel lang. Eigenlijk is – in positieve zin dan natuurlijk – ‘heel’ als je het over Lara hebt (maar nooit té!). Onze charmante blondine komt uit Zwitserland en is professioneel fulltime model. We hebben Lara geïnterviewd en gefotografeerd natuurlijk.

Het was ontzettend leuk Lara beter te leren kennen. We fotografeerden haar op een zonnige zomermorgen in Milaan en hadden het over haar werk, haar passies, haar interesses en reizen. Of ze daar ooit genoeg van krijgt? Nooit! Op het moment van de shoot verheugde ze zich op haar aankomende vakantie in Zanzibar. Een exotische bestemming voor ons covermodel van topklasse!

Lara wordt in Milaan vertegenwoordigd door The Lab Models http://www.thelabmodels.com/ en voor deze shoot droeg ze creaties uit de collectie van Sfizio en Beatrice B. en schoenen van Baldinini.

Bekijk het video interview hierboven, blader door de fotogalerie hieronder en vergeet niet om ook het interview te lezen! Meet the girl! Alessio

Hoe heet je en wat is je modellenbureau?

Hi, ik ben ben Lara, mijn modellenbureau in Milaan is The Lab Models.

Waar kom je vandaan?

Ik kom uit Zwitserland.

Hoe is het leven daar?

Waar ik woon, is het heel rustig. Het stadje is maar klein maar het contrast tussen mijn modellenwerk is perfect want thuis kom ik helemaal tot rustig. Ik vind het ook altijd fijn om mijn familie weer te zien.

Hoe lang werk je al als model?

Ik werk nu twee jaar als model en sinds één jaar fulltime.

Hoe ben je begonnen?

Ik ben ontdekt toen ik dertien was, maar heb eerst mijn school afgemaakt. Pas toen ik daarmee klaar was, heb ik besloten om het te proberen.

Wie zijn je favoriete topmodellen…?

Mijn favoriete topmodellen vallen in de categorie klassiekers… Kate Moss, en verder Rosie Huntington.

Drie woorden om jezelf te omschrijven…

Mmmm… ik zou zeggen, menselijk, meelevend en gelukkig.

Wat is je beste eigenschap?

Mijn beste eigenschap is waarschijnlijk dat ik heel eerlijk ben.

En wat zijn je hobby’s?

Ik houd van sporten, als ik maar even tijd heb ga ik fitnessen of zwemmen.

Wat is je lievelingsfilm?

Dat is een film met Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany’s. En verder kijk ik graag naar films met Johnny Depp.

En je lievelingsactrices?

Jennifer Lawrence, en.. Audrey Hepburn.

Hoge hakken of platte schoenen?

Platte schoenen want ik ben van mezelf al erg lang…

Mode en shoppen. Welke merken vind je mooi?

Ik houd van Fendi, Dolce&Gabbana maar ook Zara. Daar vind ik altijd wel iets.

En je kledingstijl? Hoe kleed je je als je niet hoeft te werken of castings hoeft te doen?

In mijn vrije tijd kleed ik me casual, een spijkerbroek met T-shirt, een leren jack, sneakers… zoiets.

