Leer ons de vrouwen kennen. Zo houd je je relatie gezellig

Vrouwen. Als ze niet bestonden… dan zouden we beter af zijn, menen sommigen onder ons. Wie weet, misschien hebben ze wel gelijk. Maar vrouwen zijn nu eenmaal – en hoe! – en daarom kunnen we er maar beter naar streven om de samenleving met deze complexe wezentjes zo vlot mogelijk te laten verlopen. Niet altijd is dat gemakkelijk, vooral niet als de vrouw in kwestie onze partner is, of een collega waarmee we acht uur per dag op kantoor doorbrengen. Je begrijpt vast wat we bedoelen. En als je het niet begrijpt, dan komt dat later nog wel.

Het brein van vrouwen werkt anders dan dat van mannen, dat is wetenschappelijk bewezen, en dat is maar goed ook want mannen en vrouwen vullen elkaar juist daarom perfect aan. Het is het geheim van vele gelukkige paren. Maar soms zijn de verschillen moeilijk te begrijpen of doorgronden, en dan ontstaan de misverstanden. Denk maar eens aan een hond en een kat. De één kwispelstaart als-ie blij is, de ander als-ie boos is. Tja…

Gelukkig zijn er wel een paar aspecten van het vrouwzijn die een man met de tijd en uit ervaring kan leren herkennen. Eveneens kun je leren ermee om te gaan. Het gaat om het gebruikelijke trial and error. In het begin begrijp je er niets van, maar na veel vallen en opstaan, begint het te dagen. En uiteindelijk weet je hoe je bepaalde onaangename situaties kunt vermijden. Met andere woorden, in de loop van de jaren leer je als man de incongruenties en onlogica (zo komen ze althans op ons over) van de vrouwelijke geest kennen. Misschien ga je ze zelfs waarderen (dit alleen in films).

Maar over welke aspecten van de vrouwelijke geest hebben we het? Welke situaties zou je als man moeten herkennen en kunnen vermijden? De sleutel ligt in één groot verschil tussen mannen en vrouwen: mannen zijn praktisch(er) en denken (meer) oplossingsgericht, vrouwen zijn empatisch(er) en hebben in veel gevallen meer behoefte aan een troostende omarming en een lief woord.

Hoe je in dit verschil de oplossing veel dagelijkse probleempjes kunt vinden, illustreren we je aan de hand van een aantal voorbeelden.

Zo voorkom je een ongezellig thuiskomst

Jullie hebben elkaar de hele dag niet gezien. Jij komt moe van je werk thuis en je koerst direct met een biertje op de bank af om de misère van een lange werkdag eens lekker weg te zappen met de afstandsbediening. Fout!!!!!!!!! Hier begrijpen man en vrouw elkaar niet. Als man ben je op dit punt veel te direct. Laten we die entree in huis eens overdoen. Nu loop je eerst naar haar. Je zegt haar dat je haar gemist hebt en dat je blij bent haar weer te zien. Dan vraag je haar of het een probleem is als je eventjes op de bank gaat chillen om bij te komen van de dag, daarna ben je er helemaal voor haar. Zie je het verschil? De conclusie is hetzelfde maar je bereikt ‘m via een andere weg.

Zo los je een praktisch probleem op

Zij heeft de externe hard schijf met de foto’s van jullie bruiloft en de kinderen van haar zus kapot laten vallen. Je mannelijke instinct suggereert je om direct het probleem op te lossen, om de schijf uit te testen en te proberen om de gegevens via een programmaatje weer terug te halen, misschien overweeg je zelfs om één van die (belachelijk dure) externe bedrijven die harde schijven repareren in de arm te nemen. Fout!!!!!!!!!!!!!!! Eerst moet je een triest gezicht opzetten, naast haar gaan zitten en met haar meeleven, begrip tonen voor haar verdriet en verlies – en haar zeggen dat je haar wilt omarmen. Bereid je maar voor op urenlang geklaag waarbij haar alle foto’s die op de harde schijf waren opgeslagen, unieke foto’s natuurlijk, in gedachten zullen komen en ze ze een voor een de revue zal laten passeren, inclusief alle herinneringen die eraan verbonden zijn. Pas veel later, als zij tot bedaren is gekomen, kun je praktische stappen gaan ondernemen om te proberen de externe schijf nieuw leven in te blazen. Doe je dat direct na het kapot vallen, zonder troostende woorden, dan zou haar verdriet om het verlies wel eens kunnen omslaan in verwijten over ongevoeligheid aan jouw adres. En begin vooral niet direct over ‘voortaan een back-up maken’.

Zo voorkom je onaangename situaties in bed

Als zij geen zin in seks heeft, probeer jij haar in het juiste humeur te krijgen door haar te strelen en haar met lieve woordjes te benaderen. Fout!!!!!!!!!!!!!!!! Laat het gewoon maar helemaal zitten, want het helpt toch niet. Als zij geen zin heeft, heeft ze geen zin. Ze heeft je vast al wel eens op deze zin getrakteerd: ‘We kunnen elkaar toch ook omarmen zonder iets te doen, dat is toch ook heerlijk…’? Deze zin is karakteristiek voor het vrouwelijk brein.

Zo krijg je je welverdiende nachtrust

Zij kan niet slapen omdat ze zich zorgen maakt om de toekomst… maar ook jij hebt een lange dag achter de rug en je wilt maar één ding: slapen! Je zegt haar dat ze zich moet ontspannen en draait je op je zij om terug te gaan naar dromenland. Fout!!!! In plaats daarvan doe je er beter aan haar te vragen of ze erover wil praten. Je draait je naar haar toe en vraagt haar naar haar angsten en zorgen. Je luistert naar haar en onderbreekt haar niet. Als ze klaar is met haar verhaal, omarm je haar, en dan maar hopen dat ze inslaapt.

Zo antwoord je op netelige vragen

Ze vraagt je of je nog weet wat ze droeg toen je haar voor de eerste keer zag. Je kijkt haar vrolijk aan en begint te lachen. Fout!!!!! Hiermee zoek je de problemen op. In plaats van je eerste impulsieve reactie, neem je haar hand en zeg je haar dat je zo onder de indruk was van haar glimlach dat je niet eens de tijd hebt gehad om haar kleding in je op te nemen. En dat je nog steeds, na al die tijd, blij bent als je haar glimlach bij het wakker worden weer ziet. Ze mag de ironie hiervan best inzien en zal er misschien als een boer met kiespijn om lachen, maar het is dé manier om je te onttrekken aan oeverloze discussies met verwijten als ‘Het interesseert je niet hoe ik me kleed’ of ‘Als ik je vraag hoe je secretaresse vandaag gekleed was weet je dat vast en zeker wel!’

Zo antwoord je op netelige vragen (2)

Ze vraagt je of jij vindt dat ze dikker is geworden en jij kijkt haar keurend aan, alsof je haar gewicht met je blik aan het inschatten bent, om vervolgens eerlijk antwoord te geven. Fout!!!!!!!! Zo maak je je leven onnodig gecompliceerd. Antwoord haar direct, zonder aarzelen, nog voordat ze de zin volledig heeft afgemaakt, en verras haar met een ‘Maar ben je gek geworden? Ik heb je nog nooit zo in vorm gezien sinds ik je ken…!’ Ook hier mag ze de ironie best van inzien (maar geef niet toe dat het om ironie gaat), maar laat je in geen geval meeslepen in een serieuze discussie. Verander na je snelle en gevatte antwoord direct van gespreksonderwerp.

Enzovoorts. Vrouwen. Als ze niet bestonden… Vul het voor jezelf maar in!

