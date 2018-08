Leren jacks zijn ideaal voor het tussenseizoen. Ze zijn lekker warm, beschermen je tegen regen en wind en zijn super cool. In de herencollecties voor herfst winter 2018 2019 zijn er weer een heleboel leren jacks te vinden: biker jacks, motorcross jacks en aviator jacks.

De snitten voor herfst winter 2018 2019 zijn scherp. Zwart is nog altijd dé (niet)kleur maar daarnaast gaan we ook leren jacks in kleur zien en dragen: rood, bruin, groen, grijs, blauw.

De trends voor het nieuwe seizoen staan in het teken van versieringen: studs, logo’s, merknamen en handgeschilderde afbeeldingen. Ook (met shearling) gevoerde leren jacks gaan we deze winter veel zien. Sommige jacks hebben bontkragen (ga voor nep!).

Ga je voor een leren jack dan is het belangrijk dat je de juiste maat kiest. Het jack moet als gegoten zitten maar mag je niet beperken in je bewegingen. Hoe beter de kwaliteit, hoe zachter het leer, hoe beter (vanzelfsprekend) de pasvorm.

Leren jacks laten zich heel gemakkelijk dragen. Met een zwarte spijkerbroek, een zwart T-shirt en Chelsea boots creëer je een stoere look. Met een blauwe spijkerbroek en een wit T-shirt heb je een klassieke casual look. Maar je kunt een leren jack ook over een meer geklede outfit dragen, bijvoorbeeld over een wit overhemd met das zoals bij Alexander McQueen. Of over een total white look zoals bij Ermenegildo Zegna. Je kunt ook voor een kleurrijke look gaan zoals bij N21 waar een rood jack met een roestbruine broek was gecombineerd.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren.