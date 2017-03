Leugentjes binnen de liefdesrelatie. Een beetje sociale smeerolie kan geen kwaad

Ze zijn er altijd geweest, en ze zullen er altijd zijn, of je het nu leuk vindt of niet. En soms zijn ze zelfs onmisbaar voor de stabiliteit van de relatie.



Eén van de grootste taboes die je je kunt bedenken is de eerlijkheid en oprechtheid – of beter gezegd: het gemis daarvan – binnen de liefdesrelatie. Maar waarom ligt dit onderwerp zo moeilijk? Het lijkt wel of absolute eerlijkheid, koste wat het kost, moet worden nagestreefd. Maar als ons sociale leven, of je het nu wilt of niet, al doorspekt is met kleine en grote leugentjes, waarom zou dat dan ook niet gelden voor de liefdesrelatie? En dat is ook zo. Trek nu maar niet zo’n lang gezicht.

Een leugen, een halve waarheid, een verzwegen waarheid… Het zijn allemaal nuttige instrumenten om een relatie in balans te houden. En de liefdesrelatie met zijn delicate evenwicht waarin we bovendien lange tijd in elkaars nabije omgeving doorbrengen (daarbij vergeleken zijn astronauten beginners), is misschien wel de relatie die het meeste baat heeft bij ons (min of meer) geraffineerde vermogen om te liegen. Nogmaals, trek niet zo’n gezicht! 😉

Laten we eens aan de hand van een paar kleine, naïeve standaardvoorbeelden bekijken hoe ons leven er zonder kleine leugentjes zou uitzien.

‘SCHAT, VOND JE HET FIJN?’

Het officiële antwoord

‘Natuurlijk liefje, maar laten we nu gaan slapen want morgen moet je weer vroeg op…‘

Het ‘verzwegen’ antwoord

‘Om je de waarheid te zeggen: ‘nee’. Ik heb nog geen tijd gehad om alleen maar ‘warm te lopen’ of jij bent al klaar. En je deed me pijn. Mijn vorige vriendje deed veel meer aan voorspel en was ook aantrekkelijker.‘

‘LIEVE SCHAT, IK BEN VIJF KILO AANGEKOMEN, MAAR DAT VIND JE NIET ERG TOCH? HET IS VOLDOENDE DAT WIJ VAN ELKAAR HOUDEN, NIET SCHAT?’

Het officiële antwoord

‘Natuurlijk, wat het belangrijkste is, is dat wij elkaar hebben. De rest telt niet, althans niet voor mij‘

Het verzwegen antwoord

‘Die vijf kilo’s die er de laatste twee maanden bij zijn gekomen, voegen zich bij de andere vijf van vorig jaar die jij nu maar even gemakshalve vergeet. En nu leg jij mij in de mond dat ik het niet erg vind. Natuurlijk vind ik het erg, maar hoe kan ik je dat recht in je gezicht zeggen zonder dat jij dat erg vindt?‘

‘LATEN WE VOLGENDE WEEK BIJ MIJN OUDERS GAAN ETEN?’

Het officiële antwoord

‘Zoals je wilt. Kies jij de datum maar dan houd ik daar rekening mee.‘

Het verzwegen antwoord

‘Ik zou nog liever een sloot uitbaggeren. Ik vind je moeder onuitstaanbaar, je vader zegt al tien jaar dezelfde dingen en eerlijk gezegd weet ik gewoon niet meer wat ik met deze verplichte bezoekjes aanmoet…‘

Enzovoorts. We kunnen wel tientallen situaties als deze opsommen, allemaal situaties waarin het antwoord niet overeenkomt met wat we eigenlijk denken. En bijt je nu niet vast in deze voorbeelden. Als deze situaties niet op jou van toepassing zijn, dan zijn er vast wel andere voorbeelden van kleine leugentjes in je liefdesleven te bedenken. Maar dat zal jij beter weten dan wij.

IS HET VERKEERD OM OP DEZE MANIER TE LIEGEN?

Het lijkt er niet op, als het doel is om je partner niet te kwetsen en om het evenwicht binnen de relatie te behouden. Zoals gezegd, wordt er gelogen op het werk, tegen vrienden, in de liefdesrelatie. Waarom? Omdat zonder deze ‘sociale smeerolie’ relaties al snel zouden gaan kraken, haperen, stuklopen.

Nogmaals, we hebben het hier alleen over leugentjes die ertoe dienen om de partner niet te kwetsen, en we hebben het niet over leugens als ‘Liefje, vanavond moet ik overwerken’ (maar in werkelijkheid ga ik bij mijn minnares op bezoek). (Ook dit soort leugens komt vaker voor dan je denkt, en hebben – misschien – ook het doel om het evenwicht binnen de liefdesrelatie te behouden).

Er zijn mensen die zich heel absoluut op het misschien weinig realistische standpunt stellen dat relaties, koste wat het kost, altijd helder en doorzichtig moeten zijn, vooral de liefdesrelatie. Wij zijn benieuwd wat voor ‘smeerolie’ deze mensen gebruiken in plaats van de kleine-grote leugentjes waar we het hier over hebben.