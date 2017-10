Lexus LC 500h Limited Edition met unieke laktechnologie. Lexus laat een nieuwe, ongekende laktechnologie zien die andermaal de kunde van Lexus’ Takumi – ambachtslieden – onderstreept. De vernieuwende manier van werken heeft geresulteerd in een carrosserielak die zijn gelijke niet kent en geïnspireerd is op de oogverblindende Morpho-vlinder uit de regenwouden van Midden- en Zuid-Amerika. Lexus introduceert dit Structural Blue in een gelimiteerde oplage op zijn nieuwe high-performance premium coupé LC.

De carrosserielak van de Lexus LC Structural Blue Edition vindt zijn inspiratie in de natuur. Om precies te zijn in het verbazingwekkende kleureffect waar de vlindersoort ‘Morpho menelaus’ om bekendstaat. De prachtig blauwe kleur van de vleugels is niet het gevolg van pigment, maar van de microscopisch gestructureerde oppervlakte van de vleugels. De kleur verandert met de waarnemingshoek en de intensiteit neemt toe bij sterk licht. De transparante lak die Lexus exclusief op de LC toepast, is voorzien van een vergelijkbare structuur. De schitterend blauwe kleur die ontstaat, versterkt het dynamische, onderscheidende design van de premium coupé.

Delicaat lakproces

Aanvankelijk leek de uitdaging om de LC uit te voeren in de ‘kleur’ van de Morpho-vlinder zelfs voor Lexus te groot. Om eenzelfde kleurkwaliteit te kunnen garanderen, waren maar liefst 40 afzonderlijke laklagen noodzakelijk. Maar het Lexus team volhardde en wist dit aantal uiteindelijk terug te brengen tot 7. Hiermee is de lak meer geschikt voor de productie van een exclusieve Lexus zoals de LC. Hij wordt in een laag van slechts 0,015 millimeter aangebracht tussen de grondlaag en de buitenste laklaag. Het lakproces is zo delicaat dat per dag slechts twee LC’s in Structural Blue geproduceerd kunnen worden.

Blauwer dan blauw

De geavanceerde nanotechnologie zorgt ervoor dat de carrosserielak met de mate van lichtinval lijkt te veranderen. De lak bevat circa 300 miljard microscopisch kleine pigmentdeeltjes. Conventionele blauwe lakken reflecteren minder dan 50 procent van de lichtinval als een blauwe kleur. In het geval van Structural Blue is dit bijna 100 procent. Het kleureffect is blauwer dan blauw en super-intens. De exclusiviteit van de LC Structural Blue Edition komt verder tot uiting in de 21-inch gesmede lichtmetalen wielen en speciale carbon-dorpellijsten. Het interieur met de kleurstelling Breezy Blue met oranje accenten sluit naadloos aan op de bijzondere carrosserielak.

Leverbaar als LC 500h

De Lexus LC Structural Blue Edition is leverbaar als LC 500h voorzien van Lexus’ unieke Multi Stage Hybrid System – een geavanceerde transmissie die functioneert als een 10-trapsautomaat. Het aandrijfsysteem, bestaande uit een 3,5-liter V6-benzinemotor, krachtige elektromotor en lithium-ion-accu, levert een gecombineerd vermogen van 264 kW/359 pk.

De nieuwe Lexus LC 500h Structural Blue Edition is beperkt leverbaar voor prijzen die beginnen bij 133.495 euro.