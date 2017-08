Lexus LC: hightech premium coupé met supercar DNA

Lexus LC. De LC is Lexus’ nieuwste topproduct in het segment van de luxe 2+2 premium coupé. Met de LC geeft Lexus zijn visitekaartje af wat betreft design en technologie. De LC bevestigt de rol van Lexus als premium automerk maar staat ook voor de ambitie die Lexus heeft om als luxe lifestyle merk nog verder uit te groeien.

1: Onderscheidend, sensationeel design

• Volledig nieuwe ultraluxe premium coupé met dynamisch, emotioneel design dat de zintuigen prikkelt

• Eerste in zijn klasse leverbaar met 21-inch lichtmetalen wielen

• Bestuurder-georiënteerd interieur dat zowel luxe uitstraalt als sportief aanvoelt

• Puur Craftsmanship door Lexus’ befaamde Takumi

• Lage zit waardoor bestuurder en auto één zijn

2: Opwindende prestaties

• Nieuw, extra stijf en lichtgewicht GA-L (Global Architecture for Luxury Vehicles) voertuigplatform

• Optimale gewichtsverdeling, laag zwaartepunt en sportieve zitpositie

• Nieuw ontwikkelde multi-link voor- en achterwielophanging voor uiterst precieze rij- en stuurkarakteristiek

3: Baanbrekende technologie

• LC 500h: nieuw innovatief stekkerloos Multi Stage Hybrid System en 3,5-liter atmosferische V6 benzinemotor voor uitstekende efficiency en opwindendste hybride rijervaring ooit

• LC 500: atmosferische 5,0-liter V8 benzinemotor en nieuw ontwikkelde 10-trapsautomaat – een wereldprimeur voor een premium auto

4: Takumi Craftsmanship

• Ontworpen en geproduceerd door Lexus’ befaamde Takumi, uiterst precieze en supergetalenteerde ambachtslieden

• Takumi werkten eerder aan supersportauto Lexus LFA

• Uitsluitend toepassing van materialen van zeer hoge kwaliteit

5: Lexus Safety System +

• Standaard voorzien van Lexus Safety System +

• Een zo hoog mogelijk niveau van zowel actieve als passieve veiligheid

6: Audio

• Mark Levinson Reference Product audio system met 13 speakers

Hedendaagse interpretatie van het begrip Gran Turismo

De LC is een hedendaagse interpretatie van het begrip Gran Turismo, GT. Een 2+2 coupé waarbij de focus op de openbare weg ligt, niet zozeer op het circuit. De LC is uitgebreid getest op de mooiste wegen van de wereld om op die manier een uitzonderlijk aangename rijervaring te kunnen bieden; de LC 500 en de LC 500h elk met hun eigen unieke eigenschappen.

De LC 500h markeert een revolutie op het gebied van hybride rijden. Het is de allereerste auto die is uitgerust met Lexus’ grensverleggende Multi Stage Hybrid System. Door toevoeging van een hightech versnellingsbak aan de 3,5-liter V6 hybride aandrijflijn, biedt de LC 500h een nieuwe rijervaring met meer koppel en meer bruikbaar vermogen (264 kW/359 pk) over een breder toerengebied. De berijder geniet van een lineaire acceleratie, vergelijkbaar met die van een 10-trapsautomaat. Hierbij blijven de befaamde kwaliteiten van Lexus Hybrid Drive – de efficiency en het vloeiende karakter van de aandrijflijn – behouden terwijl de milieuprestaties verder zijn verbeterd. De LC 500h bevestigt hiermee zijn karakter als hightech coupé. De deels elektrische LC 500h laadt zichzelf op. In tegenstelling tot plug-in hybrids blijft een stekker hierdoor achterwege.

De LC 500 is uitgerust met de nieuwste versie van Lexus’ atmosferische V8 benzinemotor met een vermogen van 351 kW/477 pk. Het donkere motorgeluid is zoals die alleen kan worden geproduceerd door een atmosferische V8. De motor is gekoppeld aan ’s werelds eerste Direct Shift 10-trapsautomaat in een premium auto, die voor een ongekende rijervaring zorgt.

1: DESIGN

• Onderscheidend design geïnspireerd op dat van de award winnende Lexus LF-LC conceptcar

• Avantgardistische styling door niet eerder vertoonde intensieve samenwerking tussen designers en technici

• Treffende interpretatie van Lexus’ designthema ‘verleiding en technologie’

• Luxe 2+2 coupé proporties met traditionele designelementen van een auto met achterwielaandrijving en de motor voorin

• Aerodynamisch design met opvallend lage motorkap, korte overhang voor en achter en een laag dak

Wie de nieuwe LC ziet, denkt ogenblikkelijk terug aan de sensationeel gelijnde conceptcar Lexus LF-LC – winnaar van de EyesOn Design Award – die in 2012 onthuld werd op de North American International Auto Show in Detroit.

Om het design van de LF-LC showauto te vertalen in een productieauto, vereiste een totaal nieuwe werkwijze. Een die designers en technici dichter bij elkaar bracht. Het doel? Maak het design opzienbarend en sensationeel, zónder compromissen. Terwijl het team van exterieurdesigners startte, werd gelijktijdig een interieur gecreëerd dat volledig op de bestuurder is gericht en de inzittenden een gevoel van verfijnde Japanse gastvrijheid geeft, ofwel Omotenashi.

Dat de teams in hun missie geslaagd zijn, bewijzen de twee EyesOn Design Awards die de LC te beurt vielen na zijn showdebuut op de Detroit Auto Show 2016.

Een ongekende design-uitdaging

De Lexus LC is een dynamische luxe coupé waarvan het exterieurdesign zowel radicaal als elegant is, met een grote visuele impact.

Het realiseren van een compromisloos design was de kerntaak van het LC-project dat werd geleid door hoofdingenieur Koji Sato en hoofddesigner Tadao Mori. Ze raakten geïnspireerd door de vele positieve reacties van pers en publiek op de Lexus LF-LC waaronder die van Akio Toyoda. De Lexus Chief Branding Officer zag de conceptcar direct als een middel om het merk Lexus meer emotie te geven.

Het was een hele uitdaging om het design van de LF-LC te vertalen in een productiemodel. Om het project te laten slagen, moesten designers en technici van meet af aan intensief samenwerken.

Sato: “We hanteerden nieuwe werkwijzen om zo tot een design te komen dat verder gaat dan dat van de LF-LC, zónder zijn oorspronkelijke stijl aan te tasten en deze juist te versterken. Het resultaat is een design dat degene die het ziet ogenblikkelijk weet in te pakken. Naar mijn mening is het nastreven van een mooi design vergelijkbaar met het ontwikkelen van geweldige prestaties. Schoonheid is de ware identiteit van het Lexus design.”

“Elk detail van de LC is het resultaat van een geïntegreerde aanpak van design en engineering. Technici en designers werkten continu samen; dit is de voornaamste reden waarom we zo’n fantastische auto konden ontwikkelen.”

Global Architecture for Luxury Vehicles voertuigplatform (GA-L)

De nadrukkelijke wens was om de lage motorkap en het lage dak van de LF-LC te behouden, maar wel op een dusdanige manier dat de toepassing van een sportonderstel en 21-inch lichtmetalen wielen mogelijk waren. Tegelijkertijd was een comfortabele hoofdruimte vereist en dienden alle vereiste veiligheidssystemen een plek te krijgen. De ontwikkelaars hadden het geluk om met een geheel nieuw voertuigplatform te werken, het Global Architecture for Luxury Vehicles (GA-L) platform. Dat is speciaal ontworpen voor nieuwe Lexus modellen met achterwielaandrijving en de motor voorin.

De ontwikkelaars werkten in totaal zes maanden aan de voorwielophanging om de gewenste lage lijn van de motorkap te kunnen realiseren zónder dat dit een negatief effect zou hebben op de prestaties van de ophanging. Ze bedachten bovendien slimme oplossingen zoals de ultradunne LED-koplampen die een heel korte overhang aan de voorkant mogelijk maakten.

Exterieur: avantgardistische elegantie

De LC heeft onmiskenbaar de proporties van een luxe coupé met een exterieurdesign met avantgardistische elegantie. Hiermee blijft het trouw aan de onderscheidende lijnen van de LF-LC, de inspiratiebron van de LC. Het design is glamoreus en een treffende interpretatie van Lexus’ designthema ‘verleiding en technologie’.

Atletisch profiel

Het atletische profiel van de LC wordt onderstreept door de vloeiende daklijn, die de coupé zijn onderscheidende, elegante silhouet geeft. De verchroomde lijsten langs het glazen dak versterken de sierlijke coupélijnen. De scherp gelijnde uiteinden hiervan doen denken aan die van een traditioneel Japans zwaard. De zwarte accenten aan het einde van het dak en de achterste stijlen geven het idee dat het dak lijkt te zweven boven de rest van de carrosserie en scheiden het dak visueel van de achterspoiler.

Met het optionele Touring Pack ziet de Lexus LC er nog sportiever uit door het dak van Carbon Fibre Reinforced Plastic (CFRP). Het Touring Pack omvat bovendien een beweegbare achterspoiler.

De wielbasis van de LC bedraagt 2.870 mm. De overhang vóór en achter zijn net als bij de conceptcar LF-LC heel kort, namelijk 930 en 970 mm. De lengte, breedte en hoogte zijn achtereenvolgens 4.770, 1.920 en 1.345 mm.

De geprononceerde wielkasten bieden ruimte voor de grote lichtmetalen wielen – standaard 20-inch gegoten exemplaren en optioneel 21-inch gesmede exemplaren. De bandenmaten hiervan bedragen achtereenvolgens 245/45RF20 vóór en 275/40RF20 achter, en 245/40RF21 vóór en 275/35RF21 achter. De portieren zijn juist licht naar binnen gepositioneerd en geven een krachtige driedimensionale look die doet denken aan Lexus’ befaamde ‘spindle grille’.

Design voorzijde

De ‘spindle grille’ – inmiddels het bekende kenmerk van elke nieuwe Lexus – is afgewerkt met chroom. Het gaas ervan heeft een nieuw design. De LC is ogenblikkelijk herkenbaar aan zijn unieke verlichting; afzonderlijke dagrijverlichting in de vorm van een pijl en drie ultracompacte LED-koplampunits. Door het scherpe slanke design van de koplampen, kon de motorkap laag blijven en de overhangen kort.

Design achterzijde

Aan de achterzijde ziet de LC er – mede dankzij de geprononceerde wielkasten – krachtig en breed uit. De vorm van de ‘spindle grille’ is hier duidelijk te herkennen. De kenmerkende achterlichtunits hebben een horizontaal en verticaal gedeelte en benadrukken de krachtige uitstraling van de LC. Lexus’ befaamde Craftsmanship komt vooral tot uiting in de achterlichten die gebruikmaken van spiegelreflectie en op die manier unieke driedimensionale L-vormige graphics vertonen.

Aerodynamische details

De geweldige rijeigenschappen van de LC worden benadrukt door subtiele functionele aerodynamische details. Windgeleiders in de wielkasten dragen bij aan een betere stabiliteit op hoge snelheden. Een diffuser achter en – in het geval van het Touring Pack – een beweegbare achterspoiler geleiden de luchtstroom tijdens prestatiegericht rijden.

Aerodynamica

Lexus streefde voor een zo goed mogelijke stabiliteit en hoge rijkwaliteit bij zo min mogelijk windgeruis een uitzonderlijk hoog niveau van aerodynamische prestaties na. De kunst hierbij was om de sensuele lijnen van de conceptcar LF-LC te behouden.

De luchtstroom onder en over de carrosserie van de LC moest ononderbroken en zo vloeiend mogelijk zijn. Designelementen die hieraan bijdragen, zijn de kleine, maar nuttige stabilisatievinnen bij de A-stijlen, net voor de buitenspiegels. Een afwijking van slechts vijf millimeter qua formaat of positie heeft reeds een effect op het rijgedrag van de auto en de mate van windgeruis.

De actieve achterspoiler – standaard in het geval van het Touring Pack – treedt automatisch in werking bij snelheden van meer dan 80 km/uur. De spoiler zorgt voor meer downforce waardoor de stabiliteit bij hoge snelheden toeneemt.

De subtiele windgeleiders net voor de achterste wielkasten zijn niet alleen functioneel; ze leveren een belangrijke bijdrage aan de visuele impact van het dynamische design van de LC. Ze zorgen ervoor dat lucht de wielkast ingaat, die vervolgens langs de zijkant van de band stroomt. Dit levert een positieve bijdrage aan de rechtuit-stabiliteit en zorgt voor een betere respons op stuurbewegingen. Bovendien verbetert het gevoel van grip van de achterwielen.

Sportief luxe interieur

De sportieve luxe uitstraling van het exterieur van de LC krijgt een vervolg in het interieur van de premium 2+2 coupé. Het combineert elegantie en verfijning met een uitzonderlijk hoog comfort en is met oog voor detail ontworpen. De focus hierbij ligt op de bestuurder, die over een uitstekende zitpositie beschikt en een voortreffelijk zicht op de weg heeft.

De carrosserielijnen die vanaf de motorkap als het ware door de voorruit lopen, krijgen in het interieur van de LC een vervolg in de deurpanelen. Hierdoor lijken ex- en interieur samen te smelten tot één geheel.

Sportieve zitpositie

De zitpositie van de bestuurder is dusdanig dat zijn heup zich zo dicht mogelijk bij het zwaartepunt van de LC bevindt. De feedback die de bestuurder krijgt over de rijdynamiek van de coupé is hierdoor optimaal. De sportieve zitpositie is laag, maar vanwege de eveneens lage motorkap, het laag gepositioneerde dashboard en de smalle A-stijlen is het zicht op de weg en het overige verkeer desondanks uitstekend.

Stuurwiel en bediening

Speciale aandacht was er voor het 3-spaaks-stuurwiel van de LC. Het biedt optimale grip en feedback ongeacht de stand van de polsen van de bestuurder. De nieuwe grote schakelflippers van magnesium achter het stuurwiel zijn met de vingertoppen te bedienen en geven een goed schakelgevoel.

De informatiedisplays zijn op dezelfde hoogte geplaatst. Op die manier hoeft de bestuurder nauwelijks zijn ogen te bewegen om informatie goed te kunnen zien. Het instrumentarium is geïnspireerd op dat van de Lexus LFA en bevat de nieuwste TFT-technologie (‘Thin Film Transistor’) en een beweegbare centrale ring.

De bedieningstoetsen en -functies die met rijden te maken hebben, zijn rond of op het stuurwiel gegroepeerd, inclusief de Drive Mode Select-toets, startknop en versnellingshendel van de automaat. Ze zijn zo gepositioneerd dat de bestuurder ze goed onder handbereik heeft.

De middenconsole is voorzien van de nieuwste generatie Remote Touch Interface, een touchpad die snel en intuïtief te bedienen is.

Overal in het interieur is Lexus’ befaamde Craftsmanship terug te vinden, het werk van Lexus’ Takumi, ambachtslieden die op hun vakgebied uitblinken. Voorbeelden zijn de prachtige materialen, de zacht aanvoelende oppervlakten hiervan en de fraaie details zoals het met de hand gestikte leder van de versnellingshendel, de gedrapeerde alcantara-bekleding van de deurpanelen en de subtiele toepassing van het Lexus logo op het analoge uurwerk en de ventilatieopeningen.

Design stoelen

Een belangrijk aandachtsgebied tijdens de ontwikkeling van het interieur van de LC was ook de bestuurderstoel. Die moest de best mogelijk combinatie van comfort en ondersteuning bieden. Hoofddesigner Sato was nauw betrokken bij de realisatie van een nieuw design dat maar liefst 50 intensieve tests onderging.

Het doel was een bestuurdersstoel te realiseren met een superieure ondersteuning en een uitzonderlijk hoog comfort. Dit is gelukt dankzij een nieuwe tweedelige constructie waarbij een deel van de rugleuning over het schoudergedeelte valt en zich vervolgens om de rugleuning vouwt. Voor een voortreffelijke zijdelingse steun is extra vulling gebruikt in het schoudergedeelte. Extra inzetstukken verbeteren de ondersteuning van de zijwangen van de stoel. De sportstoelen van het Touring Pack zijn bovendien groter waardoor ze nog beter in staat zijn de bestuurder op zijn plek te houden in snel genomen bochten.

Gelimiteerd: ‘Structural Blue’

De Lexus LC is te bestellen in de gelimiteerde exterieurkleur ‘Structural Blue’. Deze bijzondere blauwe kleur is geïnspireerd op de blauwe kleur van de vleugels van de Morpho vlinder. De nieuwe kleur wordt gecombineerd met een ‘Breezy Blue’ interieur. Een blauwe afwerking van het stuurwiel, het instrumentenpaneel, de middenarmsteun en het bovenste deel van de deurpanelen wordt gecombineerd met witte stoelbekleding en opvallend oranjekleurige accenten in de deurpanelen en middenconsole rond de versnellingshendel.

Interieurkleuren

Het aanbod van interieurkleuren omvat verder ‘Ochre’ en het reeds van Lexus bekende ‘Dark Rose’ en ‘Black’. Het biedt klanten de mogelijkheid een onderscheidend en persoonlijk interieur samen te stellen dat sportief of juist luxe aandoet. Met de nieuwe kleurcombinatie ‘Ochre’ wordt het interieur uitgevoerd in warme bruine tinten wat een uiterst luxueuze uitstraling geeft.

2: OPWINDENDE PRESTATIES

• Eerste Lexus op nieuw GA-L (Global Architecture for Luxury Vehicles) voertuigplatform met motor voorin en achterwielaandrijving

• Extra laag zwaartepunt en nieuwe rijderspositie

• Superieure carrosseriestijfheid met hoogste torsiestijfheid voor een Lexus ooit

• Strategische toepassing van diverse staalsoorten, aluminium en Carbon Fibre Reinforced Plastic (CFRP) voor optimale sterkte en gewichtsverdeling

• Scherpere, meer dynamische rijprestaties

• Nieuw ontwikkelde multi-link voor- en achterwielophanging en runflatbanden

• Lexus Dynamic Handling met Dynamic Rear Steering en Limited-Slip Differential voor meer wendbaarheid en een directere stuurrespons

• Een motorgeluid om van te genieten

De LC is de eerste Lexus die op het nieuwe GA-L (Global Architecture for Luxury Vehicles) voertuigplatform staat. Dit gaf het ontwikkelingsteam de vrijheid een auto te ontwikkelen waarvan het design en de prestaties zich op een voor Lexus geheel nieuw niveau bevinden. Een premium coupé die laat zien dat Lexus modellen ontwikkelt die meer emotie uitstralen.

Nieuw Global Architecture for Luxury Vehicles voertuigplatform

Dankzij het design en de hoge kwaliteit van het nieuwe voertuigplatform was Lexus in staat een fluisterstille premium coupé te ontwikkelen met een superieure carrosseriestijfheid waarbij vibraties tot het uiterste minimum beperkt blijven. Het platform heeft verder een significante rol gespeeld bij de totstandkoming van de hoge rijdynamiek van de LC. Het bood daarnaast de mogelijkheid van een laag zwaartepunt en een compleet nieuwe bestuurderspositie. Een relatief laag gewicht, ideale gewichtsverdeling en nieuwe multi-link voor- en achterwielophanging maken het plaatje compleet.

Hoge carrosseriestijfheid

Lexus heeft op diverse plekken van het chassis materialen toegepast met verschillende eigenschappen. Dit geeft het beste resultaat qua sterkte, stijfheid en gewicht. Niet-vervormbare delen zijn vervaardigd uit ultrasterk staal, terwijl delen die energie bij een eventuele botsing moeten opvangen van sterk staal met flexibele eigenschappen is gemaakt. Verder is ook aluminium toegepast vanwege de uitstekende energie-absorberende eigenschappen. Regulier staal met een heel hoge stijfheid is ook toegepast.

Het lichte en sterke aluminium is ook gebruikt voor de carrosserie, net als Carbon Fibre Reinforced Plastic (CFRP). Voor een zo comfortabel mogelijk rijgedrag, is het aantal lijmpunten van het chassis toegenomen tot in totaal 73.

Wielen op de uiterste hoeken van de auto zorgen voor een optimale gewichtsverdeling, met een lager zwaartepunt en een lagere bestuurderszitpositie. Ook de runflatbanden in plaats van het gebruikelijke reservewiel en de positie van de accu (LC 500h) in de bagageruimte dragen bij aan de uitgebalanceerde gewichtsverdeling van de LC.

Door het extra lage zwaartepunt van de LC wist Lexus de rolneigingen van de carrosserie tot het uiterste minimum te beperken zonder een stuggere vering toe te passen en daarmee minder comfort te kunnen bieden. De LC biedt een vloeiende rijervaring met een precieze lineaire respons, vooral in bochten en tijdens het verwisselen van rijbaan.

Door de motor naar achteren te verplaatsen, achter de voorwielophanging, ontstond feitelijk een middenmotor-configuratie. Dit was essentieel voor de realisatie van een lage motorkap. Verder ontstond er op deze manier genoeg ruimte voor de 21-inch lichtmetalen wielen, die een belangrijke bijdrage leveren aan het dynamische silhouet van de premium coupé. Opnieuw een bewijs van de intensieve samenwerking tussen designers en technici.

Nieuwe multi-link voorwielophanging

Tijdens de ontwikkeling van de nieuwe multi-link voor- en achterwielophanging lag de focus op een uitstekende respons en een direct stuurgevoel. ‘Nog scherper’ was continu het devies van het ontwikkelingsteam totdat de uiterste grens bereikt was. Tegelijkertijd had ook een hoge mate van rijcomfort prioriteit, in combinatie met ongekende stabiliteit.

Motorgeluid dat kippenvel bezorgt

Lexus vindt dat het motorgeluid een belangrijke bijdrage levert aan de totale rijbeleving. Voor het motorgeluid van de LC heeft het ontwikkelingsteam grote stappen gemaakt. De sound van de premium coupé roept emoties op en bezorgt autoliefhebbers kippenvel. De engineers hebben het geluid van de luchtinlaat vóór gecombineerd met dat van het uitlaatsysteem aan de achterkant om op die manier vanbinnen een geluidsensatie als in een concertzaal te realiseren, zowel tijdens accelereren als bij afremmen. De luchtinlaat van de LC 500 met V8 benzinemotor is voorzien van een sound generator met een perfect klinkend resultaat.

3: BAANBREKENDE TECHNOLOGIE

• 3,5-liter V6 Full Hybrid aandrijflijn voor LC 500h

• Eerste Lexus met nieuw Multi Stage Hybrid System

• Veel koppel en indrukwekkende acceleratie

• Compacte en lichtgewicht lithium-ion accu

• LC 500h semi-elektrische sportwagen zonder stekker

• LC 500 uitgerust met nieuwste generatie van Lexus’ 5,0-liter V8

• Eerste Direct Shift 10-trapsautmaat in een premium auto

De Lexus LC biedt de keuze uit twee aandrijflijnen: een 3,5-liter V6 benzinemotor met het nieuwe Multi Stage Hybrid System voor de LC 500h met 264 kW/359 pk en een atmosferische V8 benzinemotor met 351 kW/477 pk voor de LC 500, gekoppeld aan een nieuw ontwikkelde close-ratio Direct Shift 10-trapsautomaat, een primeur voor een personenauto.

LC 500h met 3,5-liter V6 Full Hybrid aandrijflijn

De 3,5-liter V6 benzinemotor van de LC 500h levert indrukwekkende milieuprestaties zonder aan kracht in te boeten. De bestuurder geniet bij elke snelheid van een hoog koppel doordat de Dual VVT-i variabele klepbediening optimaal inspeelt op de verschillende rijcondities. De bestuurder profiteert bovendien van een continue lineaire acceleratie.

Om wrijvingsverliezen te minimaliseren zijn diverse maatregelen genomen, zoals de toepassing van smalle, lichtgewicht tuimelaars. D-4S-technologie (directe en indirecte inspuiting) zorgt daarbij voor optimale verbrandingscondities. Die resulteren in een uitstekend brandstofverbruik van slechts 6,4 l/100 km en een relatief lage CO2-uitstoot van 145 gr/km gemiddeld.

De Lexus LC 500h heeft de primeur van het innovatieve Multi Stage Hybrid System, een revolutie in hybride technologie. Het zal de perceptie die mensen vaak hebben over hybride rijden significant veranderen. Kenmerkend voor alle Lexus hybride modellen is dat er geen stekker nodig is om ze op te laden.

Sato: “In het verleden associeerden mensen hybride rijden alleen met ‘eco’. Deels klopt dat. Maar voor de LC streefden we een bredere perceptie na. En dus creëerden we een high-performance hybride aandrijflijn die de wereld niet eerder gezien heeft.”

Gevoel van een 10-trapsautomaat

Het Multi Stage Hybrid System bestaat uit twee aan elkaar gekoppelde hightechversnellingsbakken – een elektronisch aangestuurde hybride transmissie en een 4-trapsautomaat. Het innovatieve systeem geeft het gevoel van een 10-trapsautomaat, waardoor de motor directer reageert op de rijder. Tegelijkertijd wordt hiermee het rijplezier verhoogd. Bovendien blijven het vloeiende rijkarakter en de efficiency waar elke Lexus om bekendstaat, behouden.

Lexus hybride primeur: schakelflippers

Met het Multi Stage Hybrid System profiteert de bestuurder tijdens het accelereren van een krachtige continue lineaire vermogensopbouw terwijl hij in de tiende versnelling juist een stille en efficiënte rit ervaart. Drive Mode past de schakelmomenten aan de rijstijl van de bestuurder aan zonder dat hij zelf hiervoor actie hoeft te ondernemen. Voor de eerste keer is een hybride auto van Lexus bovendien uitgerust met schakelflippers achter het stuur.

In het geval van een reguliere Full Hybrid auto, versterkt de elektromotor het vermogen, maar in de LC 500h wordt het vermogen van zowel de V6 benzinemotor als de elektromotor versterkt door de nieuwe 10-trapsautomaat. Hierdoor ervaart de bestuurder al tijdens de acceleratie vanuit stilstand meer vermogen, zelfs meer dan in de LC 500 met V8 benzinemotor. Beide versnellen rond 5 seconden vanuit stilstand naar de 100 km/uur (LC 500: 4,7 sec., LC 500h: 5,0 sec.).

Lithium-ion hybride batterij

De Lexus LC 500h is de eerste Lexus in productie die uitgerust is met een compacte lichtgewicht lithium-ion hybride batterij. De batterij is gepositioneerd tussen de achterste zitplaatsen en de bagageruimte, die hierdoor over ruim voldoende laadcapaciteit beschikt. Alhoewel de batterij klein is, hebben zijn 84 cellen een hoge capaciteit van 310,8 Volt.

De batterij kon kleiner worden gemaakt doordat de monitoringfunctie van het voltage van de cellen losgekoppeld is van de ECU van de batterij. Hierdoor konden de bedrading en koeling naar de lege ruimte die ontstond verhuizen en de batterij in zijn geheel kleiner worden gemaakt. Bovendien is de koeling kleiner dan voorheen, maar tegelijkertijd ook krachtiger.

LC 500 met 5,0-liter V8 benzinemotor

Het hart van de LC 500 is Lexus’ befaamde hoogtoerige (maximaal 7.100 toeren per minuut) atmosferische 5,0-liter V8 benzinemotor. Lexus’ krachtigste V8 tot nu toe combineert de Otto en Atkinson Cycle voor maximale prestaties bij vollast of juist maximale efficiency en maakt al langer indruk in andere high-performance modellen als de Lexus GS F en Lexus RC F. Geavanceerde D-4S-technologie versterkt de prestaties. Het vermogen van 351 kW/477 pk gaat via een 10-trapsautomaat naar de achterwielen. Het maximumkoppel bedraagt 540 Nm bij 4.800 toeren per minuut. Hiermee accelereert de LC 500 in 4,7 seconden vanuit stilstand naar 100 km/uur. De CO2-uitstoot is 263 gr/km gemiddeld.

De lichtgewicht V8 is voor extra duurzaamheid voorzien van ultrasterke drijfstangen en titanium kleppen.

Direct Shift 10-trapsautomaat

De Lexus LC 500 is uitgerust met een nieuw ontwikkelde 10-traps close-ratio automaat waarvan de versnellingen zeer kort op elkaar aansluiten. Een extra versnelling is toegevoegd om het gevoel van een relatief lange tweede en derde versnelling te elimineren. De tiende versnelling is bedoeld voor het rijden op de snelweg waarbij het toerental zo laag mogelijk wordt gehouden voor een efficiënt verbruik en een hoog comfort. De transmissie schakelt verbluffend snel en soepel. Een Lexus primeur is de Drive Mode-functie. Die kiest het meest optimale schakelmoment gebaseerd op de intentie van de bestuurder en zijn voorkeur. Hierbij baseert het zich niet alleen op de snelheid en de acceleratie, maar ook op eerdere rijomstandigheden.

4: TAKUMI CRAFTSMANSHIP

• LC blinkt uit door vakmanschap van Lexus’ befaamde Takumi

• Met de hand afgewerkte interieurmaterialen van hoge kwaliteit

• Geproduceerd in Lexus productiefaciliteit in Motomachi, Japan

• Dezelfde fabriek als van de supersportauto LFA

De superieure kwaliteit die elke nieuwe Lexus biedt, is het werk van Lexus’ befaamde Takumi, supergetalenteerde ambachtslieden die excelleren op hun vakgebied. De LC profiteert van hun uiterst precieze manier van werken. Niet alleen wat betreft de afwerking van het interieur maar juist ook als het aankomt op de rijkwaliteiten van de LC en zijn prestaties. De jarenlange ervaring en het hoge opleidingsniveau van de Takumi binnen Lexus hebben geleid tot het best mogelijke resultaat.

Supersportauto LFA

De LC wordt geproduceerd in de Lexus fabriek in Motomachi, Japan. Lexus vervaardigde hier eerder de met de hand gebouwde supersportauto LFA. Menig Takumi die aan de LFA werkte, heeft zich ook beziggehouden met de LC, vooral met betrekking tot het handwerk en de onderdelen van koolstofvezel. In het volledig witte interieur van de fabriek kunnen medewerkers zich volledig focussen op de productie. Iedere werknemer werkt maximaal 20 minuten aan elke auto. Op die manier kan de medewerker zijn volledige aandacht schenken aan het handwerk en de visuele inspectie hiervan. Om te kunnen voldoen aan de uitzonderlijk hoge kwaliteitseisen van Lexus, wordt de kwaliteit van hun werk continu beoordeeld en hun kunnen waar mogelijk verder ontwikkeld.

De laatste controle vindt plaats in een glazen inspectieruimte met LED-verlichting, zelfs in de vloer. Hier vindt een uiterst nauwkeurige inspectie plaats van alle oppervlakten, carrosseriedelen, de lak, de kwaliteit van het interieur en de werking van alle onderdelen. Zelfs de kleinste afwijking wat betreft het motorgeluid wordt opgemerkt door de Takumi.

Interieurafwerking

In het interieur is het werk van Lexus’ Takumi direct te herkennen aan de uiterst gedetailleerd aangebrachte stiksels van het leder. Het gedrapeerde effect van de alcantara-portierbekleding en het patroon van de perforaties in het leder zijn andere kenmerken van de ongebreidelde aandacht en precisie waarmee de Takumi te werk gaan. Alleen al de vorm van het stuurwiel en de manier waarop het aanvoelt, onderging uren van testen en opnieuw testen. Hetzelfde gaat op voor de magnesium schakelflippers achter het stuurwiel.

De versnellingshendel van de automaat is een ander bewijs van de expertise van Lexus’ Takumi. De bovenkant is gemaakt van het fijnste leder. Door een speciale methode van stikken zijn de stiksels van het leder verborgen. De naden zijn kaarsrecht (de Takumi werkten met een marge van slechts twee millimeter) en continu werden de openingen van het stiksel op omvang gecontroleerd, evenals de dikte van de naald en de hoek waarmee hij door het leder ging. Alles om tot het perfecte resultaat te komen.

‘Twill weave’-afwerking voor Carbon Fibre Reinforced Plastic

Het ongelooflijk sterke en lichte Carbon Fibre Reinforced Plastic (CFRP) van de Lexus LC heeft een zogeheten ‘twill weave’-afwerking, een afwijkend weefpatroon van het oppervlakte. Dit is mogelijk gemaakt door een in de Motomachi-fabriek ontwikkelde nieuwe manier van gieten en impregneren van hars die oorspronkelijk op de supersportauto LFA werd toegepast. Hierbij wordt ruwe koolstofvezel in een gietvorm vastgeklemd voordat de hars wordt toegevoegd. Dit proces is nu geschikt gemaakt voor serieproductie en dus voor de Lexus LC. Het gebruik van CFRP heeft een significante bijdrage geleverd aan het lage zwaartepunt van de LC en de gewichtsreductie die Lexus wist te realiseren.

Rijdynamiek

De Takumi hebben zich ook intensief beziggehouden met de rijeigenschappen van de Lexus LC. De scherpte van de directe besturing, de krachtige vloeiende werking van de transmissie, de ondersteuning en het comfort van de stoelen en de positie van de pedalen; het zijn allemaal zaken die de Takumi onder de loep hebben genomen. Ze hebben de LC uitgebreid getest op allerlei soorten wegdek in onder meer Europa en Amerika. Het resultaat is een premium coupé die onder alle omstandigheden fantastisch rijdt en geweldig presteert.

5: LEXUS SAFETY SYSTEM +

De Lexus LC is standaard uitgerust met de actieve veiligheidssystemen van het Lexus Safety System +. Ze helpen aanrijdingen te voorkomen dan wel de gevolgen hiervan te beperken. Lexus Safety System + maakt gebruik van een camera en een millimeter-wave radar en bestaat uit de volgende actieve veiligheidssystemen:

• Pre-Crash Safety systeem inclusief voetgangersdetectie

Detecteert voertuigen en voetgangers die zich voor de LC bevinden. Waarschuwt wanneer een aanrijding dreigt. Wanneer de bestuurder niet reageert, remt het automatisch met een snelheidsvermindering van maximaal 40 km/uur om een aanrijding te helpen voorkomen dan wel de gevolgen hiervan te beperken.

• Adaptive Cruise Control

Houdt automatisch een veilige afstand tot de voorligger van de LC. Zodra de weg weer vrij is, accelereert de auto automatisch tot de vooraf ingestelde snelheid.

• Lane-Keep Assist, Lane Departure Alert en Vehicle Sway Warning

De systemen detecteren wanneer de LC zijn oorspronkelijke rijbaan dreigt te verlaten (Lane-Keep Assist) of buiten de belijning van de weg dreigt te gaan rijden (Lane Departure Alert). Beide systemen helpen de bestuurder terug te sturen naar zijn oorspronkelijke plek op de rijbaan. De bestuurder kan kiezen of hij gewaarschuwd wil worden door middel van een trilling in het stuurwiel of een geluid. Vehicle Sway Warning merkt wanneer de LC begint te slingeren en adviseert daarbij de berijder om een rustpauze te nemen.

• Automatic High Beam

Schakelt automatisch tussen dim- en grootlicht zodat de weg waarop de bestuurder rijdt zo goed mogelijk verlicht wordt zónder tegenoverliggend verkeer te verblinden.

• Road Sign Assist

Herkent verkeersborden met onder meer snelheidsbeperkingen en toont deze in de display van het dashboard zodat de bestuurder hierop kan anticiperen.

6: MARK LEVINSON® PREMIUM SURROUND SYSTEM

De Lexus LC is standaard uitgerust met een top-of-the-range audio-installatie van de gerenommeerde producent Mark Levinson® waarmee Lexus al jarenlang samenwerkt. Specialisten van de wereldvermaarde producent van geluidsapparatuur hebben de audio-installatie van de LC exclusief afgestemd op het 2+2-interieur van de coupé. Hierbij maakten ze gebruik van in totaal 24 microfoons die op strategische plekken in het interieur geplaatst werden. De data die dit opleverden, bepaalden uiteindelijk de positie van de 13 speakers die de Mark Levinson-audio-installatie met Clari-Fi technologie telt.

“Het resultaat is dat de bestuurder een geluidssensatie ervaart die doet denken aan die van een concertzaal”, vertelt Sato.

Om maar aan te geven hoe Lexus erop gebrand was de LC een laag gewicht te geven; de speakers zijn 30 procent compacter en hiermee 136 gram lichter dan de exemplaren in de Lexus LS terwijl de geluidskwaliteit niet minder is. De geluidskwaliteit van de speakers met Ceramic Metal Matrix Diaphragm (CMMD) is nagenoeg hetzelfde als van de oorspronkelijk opname.