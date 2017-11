Vernieuwde Lexus NX 300h: veelzijdige hybride crossover

De in 2014 gepresenteerde Lexus NX is momenteel goed voor 30% van de Europese Lexus verkopen. De nieuwste generatie beleefde zijn Europese debuut in september 2017 op de IAA, de internationale autoshow van Frankfurt. De verbeteringen behelzen ex- en interieur, (actieve) veiligheid, uitrusting en rijeigenschappen.

De nieuwe Lexus NX 300h is te herkennen aan het nieuwe design van Lexus’ bekende ‘spindle grille’, de gewijzigde voorbumper en nieuwe LED-koplampen met sequentiële LED-richtingaanwijzers. Hierdoor heeft de mid-sized crossover nog krachtiger looks. Dit effect wordt versterkt door de grotere, dieperliggende luchtinlaten onder de koplampen en de scherpe LED-dagrijverlichting.

Aan de achterzijde komt de vorm van de ‘spindle grille’ terug. De nieuwe achterlichten zijn voorzien van een zwartgekleurde afwerking die de nadruk legt op de langgerekte vorm. De NX 300h staat op lichtmetalen 17- dan wel 18-inch velgen. Voor de uitvoeringen Luxury en F SPORT Line is het wieldesign van de 18-inch exemplaren nieuw. Het gewijzigde design heeft geleid tot betere aerodynamica met een weerstandscoëfficiënt van 0,33.

Het interieur van de Lexus NX 300h oogt sportiever en geeft een nog luxer gevoel. De focus ligt op meer gebruiksgemak en comfort. De meest prominente wijziging is de grotere centrale display. In het geval van het Lexus Premium Navigation is het scherm gegroeid van 7 tot 10,3 inch. Met Lexus Display Audio is de omvang toegenomen van 7 tot 8 inch. De afwerking van het interieur varieert van stijlvol hout tot sportief carbon en aluminium.

Het comfortabele interieur is dusdanig vormgegeven dat het helpt de bestuurder alert te houden. Hierbij krijgt hij ondersteuning van Human Machine Interface-technologie (HMI). Die zorgt ervoor dat de bestuurder zo min mogelijk afgeleid is tijdens de bediening van de verschillende systemen.

De bediening van de climate control is gebruiksvriendelijker door nieuwe schakelaars in de vorm van wieltjes. Lexus heeft hierop op uiterst subtiele wijze meerdere malen het Lexus logo aangebracht, precisiewerk van Lexus’ befaamde ambachtslieden, Takumi. Het centraal geplaatste analoge klokje is groter dan voorheen en daardoor beter afleesbaar. Een gps-functie zorgt te allen tijde voor de juiste tijd, ongeacht de tijdzone.

De NX 300h biedt ruim voldoende plek voor alle inzittenden, en is ‘best-in-class’ wat betreft de hoofdruimte en knieruimte achter. Laatstgenoemde is zelfs groter dan in langere SUV’s.

De bagageruimte van de Lexus NX 300h meet een praktische 475 liter en is breed genoeg om een golftas op te bergen. Het gebruiksgemak wordt vergroot door de opvallend lage laadvloer en de elektrisch neerklapbare stoelen achter (optie). Het resultaat is een volledig vlakke laadvloer in slechts tien seconden. De veelzijdigheid van de NX 300h wordt verder onderstreept door de elektrisch bedienbare achterklep met ‘no-touch’-functie. Om de achterklep te openen is het voldoende om het been onder de achterbumper te bewegen. Hetzelfde geldt voor het sluiten.

De nieuwe Lexus is voorzien van technologie die de autorit plezieriger en gemakkelijker maakt. Een smartphone kan bijvoorbeeld draadloos worden opgeladen door hem simpelweg op de hiervoor bestemde Wireless Charging Tray te leggen. Die is groter dan voorheen, wat hem geschikt maakt voor de nieuwste smartphones. Ook de Lexus Remote Touch Interface touchpad is groter dan voorheen. Hierdoor is hij eenvoudiger te bedienen. Verder is de ondersteuning van de pols verbeterd.

De NX 300h is leverbaar met een 360 graden Panoramic View Monitor die de bestuurder volledig zicht geeft op de auto en zijn directe omgeving, ideaal tijdens parkeermanoeuvres en rijden in onbegaanbaar terrein.

Voor het interieur van de NX 300h biedt Lexus de keuze uit nieuwe kleurencombinaties, namelijk ‘Rich Cream’ en ‘Ochre’. Deze worden toegevoegd aan de al langer bestaande combinaties ‘White Ochre’, ‘Black’ en ‘Dark Rose’. Voor de NX 300h F SPORT Line hanteert Lexus de nieuwe combinaties ‘Flare Red’ en ‘Mustard Yellow’.

Lexus levert de NX 300h met de keuze uit twee premium audiosystemen: een Pioneer Premium sound system met tien speakers en een Mark Levinson Surround Sound system met veertien speakers. Laatstgenoemde is speciaal voor de Lexus NX ontwikkeld en maakt voor een superieure geluidskwaliteit gebruik van Clari-fi™-technologie.

Lexus heeft de stabiliteit van de NX 300h in zowel rechte lijn als in bochten verder verbeterd door subtiele aanpassingen aan het onderstel en de veren. Verder reageert de NX directer op de bestuurder, mede dankzij de gewijzigde opzet van de stabilisatorstang achter. Verder zijn ook de schokdempers onder handen genomen teneinde een nog comfortbalere autorit te kunnen garanderen waarbij inzittenden nagenoeg geen vibraties ervaren.

Lexus Drive Mode geeft de bestuurder de keuze uit meerdere rijstanden: Normal, ECO, SPORT en SPORT+. Ook kan gekozen worden voor een volledig elektrische en emissievrije rijstand (EV). De vernieuwde Adaptive Variable Suspension (met voortaan 650 in plaats van 30 controleniveaus) garandeert daarbij een uiterst nauwkeurig en soepel weggedrag.

De Lexus NX 300h is uitgerust met Lexus Hybrid Drive met een efficiënte 2,5-liter benzinemotor en een krachtige elektromotor – plus een extra elektromotor in het geval van E-Four AWD (All Wheel Drive). Elektrisch rijden zonder stekker. Het systeemvermogen bedraagt 145 kW (197 pk). Het gemiddelde verbruik is een bescheiden 5,1 l/100 km. De CO2-emissie komt uit op 116 g/km.

Lexus NX 300h biedt veel actieve veiligheid in de vorm van Lexus Safety System+. Het uitgebreide pakket veiligheidssystemen omvat een Pre-Collision System, Adaptive Cruise Control, Adaptive High-beam System, Lane Departure Alert en Road Sign Assist. Verder zijn ook Intelligent Parking Sensors leverbaar.