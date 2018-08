Lexus presenteert betoverende versie van LC

Lexus introduceert een nieuwe betoverende versie van zijn topklasse coupé LC. Deze LC Flare Yellow Edition is uitgevoerd in de exclusieve carrosseriekleur ‘Flare Yellow’ die het bekroonde design van deze Gran Turismo optimaal tot zijn recht laat komen. De Lexus LC Flare Yellow Edition is leverbaar als hybride LC 500h en als LC 500 met atmosferische V8-benzinemotor. Het publieksdebuut vindt plaats in oktober 2018 op de Paris Motor Show.

De kleur geel komt terug in het interieur van de Lexus LC. Hier is de zwarte binnenbekleding van de portieren voorzien van geelkleurige delen van alcantara. En ook de zorgvuldig aangebrachte stiksels van de wit lederen stoelbekleding, het stuurwiel, instrumentarium en de middenconsole zijn geel van kleur. Het luxe interieur omvat onder meer een head-up display en alcantara hemelbekleding.

Lexus Dynamic Handling standaard

Voor een uiterst precieze ‘handling’ en een bijzonder directe respons, rust Lexus de LC Flare Yellow Edition standaard uit met Lexus Dynamic Handling en Variable Gear Ratio Steering met vierwielbesturing en een Torsen® limited-slip differentieel, onderdelen van de LC Touring Pack specificaties. Met deze geavanceerde systemen kan de bestuurder de volledige potentie van het innovatieve Global Architecture L-platform (GA-L) van de LC benutten. Hoogtepunten hiervan zijn de uitmuntende balans en het lage zwaartepunt voor extra rijbeleving.

Carbon Fibre Reinforced Plastic

De Lexus LC Flare Yellow Edition staat op 21-inch gesmede lichtmetalen wielen. Het dak en de actieve achterspoiler zijn vervaardigd uit het sterke maar tegelijkertijd lichte Carbon Fibre Reinforced Plastic (CFRP). De spoiler komt bij een snelheid van meer dan 80 km/uur automatisch tevoorschijn en levert hiermee een bijdrage aan de uitstekende stabiliteit van de Lexus LC.