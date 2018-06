Lexus RX 450hL: luxury crossover voor zeven inzittenden

Lexus introduceert met de RX 450hL zijn eerste 7-zits luxury crossover voor Europa. De Lexus RX 450hL is voorzien van twee individuele zitplaatsen op de derde zitrij die veel comfort en luxe bieden. De RX 450hL is langer dan de RX 450h waarop hij is gebaseerd. De bagageruimte is net zo praktisch. Lexus levert de RX 450hL Hybrid AWD voor prijzen die beginnen bij 85.895 euro.

Lexus nam geen genoegen met het simpelweg toevoegen van twee zitplaatsen aan het interieur van de 5-zits RX 450h. Hierdoor zou volgens Lexus een interieur ontstaan dat te weinig ruimte en comfort biedt aan de inzittenden op de derde zitrij. Om trouw te kunnen blijven aan Lexus’ concept van kenmerkende Japanse gastvrijheid (Omotenashi), verlengde Lexus de carrosserie van de RX 450h met 110 mm tot een totale lengte van 5.000 mm. Hierbij is geen afbreuk gedaan aan het stijlvolle design van Lexus’ ruime en luxe crossover.

Derde zitrij

Door de extra lengte zijn de passagiers op de achterste zitrij verzekerd van een comfortabele zitplaats. En doordat de tweede zitrij iets hoger staat, hebben ook de voeten bewegingsvrijheid. De breedte van de RX 450hL is met 1.895 mm gelijk aan die van de 5-zits RX 450h. De hoogte bedraagt 1.700 mm (RX 450h: 1.685 mm). Door de steiler geplaatste achterruit is ook rekening gehouden met de hoofdruimte achterin.

Goed toegankelijk

De derde zitrij (50:50) is goed toegankelijk dankzij de one touch bedieningshendel aan de zijkant van de tweede zitrij. Hiermee klapt de stoelleuning op de tweede zitrij neer en schuift de stoel naar voren. Dankzij de toegenomen lengte van de RX 450hL kunnen de zitplaatsen van de tweede zitrij over een lengte van 150 mm verschoven worden, de grootste in de klasse van 7-zits SUV’s.

Eigen bediening airconditioning

Ook qua luxe geen gebrek achterin; de achterste twee zitplaatsen zijn standaard bekleed met stijlvol leder. Bovendien beschikken de passagiers er over twee bekerhouders en kunnen ze hun eigen zone van de tri-zone airconditioning bedienen. De duurdere versies zijn bovendien uitgerust met twee USB-aansluitingen zodat kinderen tijdens lange ritten bijvoorbeeld een film op hun tablet kunnen kijken.

Achterste zitplaatsen geheel elektrisch op te bergen

Met een simpele druk op de knop in de bagageruimte kunnen de achterste zitplaatsen geheel elektrisch opgeborgen worden. Het resultaat is een volledig vlakke laadvloer met een lengte van 1.067 mm. De Lexus RX 450hL is in Nederland standaard uitgerust met een elektrisch bedienbare achterklep die geopend kan worden met een simpele handbeweging voor het Lexus-logo. Desgewenst biedt de bagageruimte van de RX 450hL genoeg plek voor vier grote koffers of meerdere golftassen.

Efficiënte hybride aandrijflijn

De Lexus RX 450hL is voorzien van een efficiënte hybride aandrijflijn die zichzelf oplaadt. Het systeemvermogen van de krachtige elektromotor en de 3,5-liter V6-benzinemotor bedraagt 230 kW/313 pk. Het gemiddelde verbruik is 6,0 l/100 km en de CO 2 -emissie bedraagt 138 g/km.

De RX 450hL is verder standaard uitgerust met het 4×4-systeem E-Four waarbij een tweede elektromotor op de achteras geplaatst is. Deze drijft indien de omstandigheden hierom vragen de achterwielen aan waarbij de bestuurder meer grip ervaart. De elektromotor fungeert ook als generator voor het onderweg laden van de accu indien de RX 450hL regeneratief remt.

Uitgebreid pakket actieve veiligheidssystemen

Standaard op de RX 450hL is het Lexus Safety System+ dat heeft onder meer geleid tot de maximale score van vijf sterren van veiligheidsinstituut Euro NCAP. Het uitgebreide pakket actieve veiligheidssystemen helpt aanrijdingen te voorkomen dan wel de gevolgen ervan te beperken. Het bestaat uit onder meer Pre-Crash Safety met Pre-Crash Brake Assist, Lane Departure Alert en Lane Keeping Assist, Dynamic Radar Cruise Control en Sway Warning – een systeem dat vermoeidheid bij de bestuurder detecteert. Verder zijn ook Road Sign Assist en Automatic High Beam standaard.

Standaard als luxe Business Line

De Lexus RX 450hL is standaard uitgerust als luxe Business Line. Deze versie is onder meer voorzien van 20-inch lichtmetalen velgen, lederen bekleding (Newport), koeling en verwarming op de voorstoelen, navigatiesysteem, parkeersensoren uitgerust met ICS (Intelligent Clearance Sonar) en 12 speakers met subwoofer.

Drie rijstanden

Ook het Drive Mode Select is standaard. Hiermee kan de bestuurder kiezen uit drie rijstanden: Eco, Normal en Sport. Wanneer de RX is voorzien van Adaptive Variable Suspension (AVS), wordt Sport vervangen door Sport S en Sport S+. Lexus levert de RX 450hL ook als extra complete Luxury Line (vanaf 89.595 euro) en President Line (vanaf 99.895 euro).

Al ruim 2,7 miljoen exemplaren verkocht

Met de nieuwe RX 450hL versterkt Lexus de positie van zijn premium SUV. Met wereldwijd meer dan 2,7 miljoen verkochte exemplaren tot nu toe is de Lexus RX sinds zijn debuut twintig jaar geleden een van de belangrijkste modellen voor Lexus geworden.

Met de komst van de RX 400h in 2005 introduceerde Lexus voor het eerst de zelf opladende hybride aandrijflijn voor een premium auto.

De nieuwe RX 450hL is vanaf heden bij de Lexus dealer.