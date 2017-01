Liefde. 5 Don’ts voor de eerste keer (voor hem en voor haar)

Voor haar en voor hem Ah! De eerste keer! En dan bedoelen we niet de eerste keer dat jullie samen uitgaan. Maar de eerste keer dat – na een lange flirt en wederzijds aftasten – het moment zich aandient waar jullie beiden zo lang op hebben gewacht. Laten we er niet langer omheen draaien, maar de dingen bij de naam noemen: de eerste keer dat jullie met elkaar naar bed gaan.



Ontvang de nieuwsbrief van ADVERSUS in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven.

Als het niet om de klassieke ‘one night stand’ gaat, maar als je denkt dat hij (misschien) de prins op het witte paard is of zij (misschien) de vrouw van je leven, dan is de eerste keer dat jullie met elkaar naar bed gaan een delicaat en potentieel gevaarlijk moment. Een moment waarop je je kaarten goed moet spelen.

Een verkeerd woord, een verkeerd gebaar, een onhandige blik of opmerking… Er is maar weinig voor nodig om een mogelijke ‘prille relatie met toekomst’ in één klap in de kiem te smoren.

Hieronder vind je vijf don’ts, voor haar en voor hem. Om ervoor te zorgen dat alles de eerste keer goed verloopt en een goede basis voor in de toekomst te leggen. Een lijstje om uit te printen en goed in gedachten te houden als die spannende eerste keer zich aandient. Zoals altijd geven wij de aftrap en verwachten we weer nuttige feedback van jullie kant.

Mail jouw ervaring of jouw advies voor de eerste keer naar ADVERSUS. de interessantste mails zullen we hieronder publiceren.

5 Don’ts voor haar

Zorg voor een goede lichamelijke hygiëne

Denk je dat hét moment zich kan aandienen, bereid je dan goed voor. Scheer je benen, verzorg je bikinilijn en wijder okselhaar. Was je haar, gebruik een goede deodorant (heel belangrijk) en draag schoon ondergoed. Ben je er lichamelijk niet klaar voor, stel het dan uit. Een schaarse lichamelijke hygiëne is een absolute afknapper. Weinig sexy, zullen we maar zeggen.

Vergelijk hem niet met ex-en

Vergelijkingen zijn uit den boze! Je hebt er geen idee van hoezeer je daarmee een man voor het hoofd kunt stoten, vooral als het de eerste keer is en de vergelijking voor hem niet voordelig uitvalt. Bij twijfel: zeg niets en praat over andere dingen. Ook als hij je direct vragen over dit onderwerp stelt.

Geen commentaar over afmetingen 🙂

Het zal duidelijk zijn dat ook opmerkingen over ‘zijn afmetingen’ off-limits zijn. Dergelijke opmerkingen hebben twee negatieve effecten. Ten eerste kom je over als iemand met veel ervaring op dit gebied – en de meeste mannen vinden dat niet leuk – en ten tweede maak je hem onzeker. En faalangst werkt nu eenmaal negatief, zeker als het op prestaties in bed aankomt. Laat dus opmerkingen als ‘ik voel niets’ achterwege…

Geen ‘Nu al klaar…?’

Hetzelfde geldt voor opmerkingen als: ‘Nu al klaar…?’ Er zijn mannen die daar heel slecht op reageren. Bovendien is de eerste keer erg spannend en de maandenlange opgebouwde spanning kunnen leiden tot een snelle ‘ontlading’. Ben je teleurgesteld omdat het te snel ging, geef daar dan geen blijk van. Tenminste, als je hem nog terug wilt zien. Bovendien is het nog te vroeg om te oordelen.

Verveel hem niet met je onzekerheden

Houd opmerkingen over je voeten, je benen, je billen, je buik, je borsten voor je. Mocht de relatie toekomst hebben, dan komen deze onzekerheden in een later stadium wel aan bod. De eerste keer is daar gewoon niet het juiste moment voor… als je hem nog terug wilt zien, natuurlijk.

Vijf don’ts voor hem

Geen onrealistische verwachtingen

Verwacht van haar geen prestaties zoals je die gezien hebt op de dvd die je onlangs aan je collectie hebt toegevoegd. Het is de beste manier om haar in haar schulp te laten kruipen. en waarschijnlijk zie je haar na deze ene keer niet meer terug (of neemt ze dezelfde avond nog de benen).

Zoek geen bevestiging

Afmetingen en bedprestaties zijn geen onderwerpen voor de eerste keer. Ook niet als je denkt dat je er ‘heel wat van kunt’. Laat het onderwerp voor wat het is…

Een goede hygiëne

Ook voor hem geldt dat een goede lichamelijke hygiëne belangrijk is. Verzorg je jezelf niet goed, dan toon je weinig respect voor haar. Zij zal je er vast en zeker op beoordelen, om het nog maar niet te hebben over de daling in opwinding en lichamelijke aantrekkingkracht die een slechte lichaamshygiëne teweeg kan brengen.

Ga niet prat op prestaties uit het verleden

Gedraag je niet als een doorgewinterde playboy. Want het moment van de waarheid zal zich vroeg of laat aandienen, en zelfs jij weet niet van tevoren hoe je het er die avond vanaf zal brengen. Zorg er daarom voor dat je niet al teveel verwachtingen schept. je voorkomt teleurstellingen. bovendien verwachten de meeste vrouwen echt geen gymnastische hoogstandjes. Een beetje tederheid en een goed voorspel zijn veel belangrijker. Gegarandeerd.

Geen nare opmerkingen over haar lijf

Wijs haar nooit op haar lichamelijke onvolkomenheden, ook niet als het maar een heel klein schoonheidsfoutje betreft! Zeg haar nooit dat ze iets te dik is, dat ze een buikje heeft… Nooit, nooit, nooit! En als je ons niet gelooft, sla ons advies de eerstvolgende keer dan maar eens in de wind. Maar kom ons dan niet vertellen, dat we je niet gewaarschuwd hebben… 🙂

ADVERSUS