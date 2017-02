Liefde. 50 Shades of Pink

50 Ideeën om een relatie mee te beginnen, te onderhouden of te prikkelen, om een relatie in stand te houden of juist te beëindigen als je het idee hebt dat er geen toekomst in zit. En verder tips om hem het hoofd op hol te brengen en zijn hart te stelen.



Hoe ontmoet je de man van je leven? Is het toeval? Of moet je het ‘plannen’? En hoe maak je hem verliefd? Wat prikkelt zijn fantasie en hoe houd je zijn aandacht vast? Hoe krijg je hem zover dat hij alleen maar oog voor jou heeft? Dat hij nooit meer bij je weg wil? Hoe weet je wat jij zelf voor hem voelt? Hoe weet je of je van iemand houdt? De liefde roept zoveel vragen op! En al deze vragen spelen van tijd tot tijd door ons hoofd.

50 Shades of Pink

Hieronder vind je 50 (vijftig!!) ideeën, tips, adviezen, technieken en suggesties die je in de liefde van pas kunnen komen. Lees ze maar eens door. Ze zouden je wel eens aan het denken kunnen zetten.

1) Kijk hem recht in de ogen. Maak oogcontact.

2) Kijk dan weg, alsof je geen interesse meer in hem hebt

3) Lach om zijn grapjes als hij probeert om je te verleiden met zijn ‘sense of humour’.

4) Laat daarna een welluidende stilte vallen zodat hij weet dat hij je niet helemaal ‘ingepakt’ heeft.

5) Kleed je met zorg.

6) Verzorg je haar goed. Mannen vallen over details. Was je haar, breng het in model, zorg dat het heerlijk ruikt, dat je haar er gezond uitziet. Ook huidverzorging is uiterst belangrijk.

7) Ga voor witte tanden

8) Rook je? Stop nu

9) Ga stappen met je vriendinnen, maar onderscheid jezelf van hen. Wees anders.

10) Vind je hem leuk? Negeer hem.

11) Praat nooit met andere mannen over je ex-en.

12) Of liever, praat over een ex als het helpt om een gezond concurrentie-gevoel bij hem op te wekken.

13) Vraag hem over zichzelf te vertellen en luister aandachtig.

14) Nodigt hij je bij hem thuis uit? Weiger vriendelijk maar beslist, maar nodig hem dan zelf uit, waar jij wilt.

15) Is hij superknap maar arrogant? Bezint eer ge begint. Schoonheid vergaat, maar die arrogantie blijft.

16) Is hij niet moeders mooiste maar heeft hij het hart op de juiste plaats? Ook het oog wil wat (je moet er tenslotte lang tegenaan kijken, althans, dat is de bedoeling).

17) Weet je het even niet? Welkom in de club. Niemand heeft ooit gezien dat verleiden en een relatie onderhouden gemakkelijk is.

18) Ben je het zat om single te zijn? Benijd je je vriendinnen die allemaal een gezinnetje hebben? Praat met ze… en ontdek hoe fijn het is om single te zijn.

19) Ben je het zat om altijd de liefhebbende vrouw en zorgende moeder te zijn? Benijd je je vriendinnen die single zijn? Praat met ze… Of nee, doe dat liever toch maar niet :

20) Eerste afspraakje? Wat trek je aan? Supersexy, superchic of ga je voor een ‘raak me niet aan’-stijl? Denk er goed over na. De eerste indruk telt.

21) Wat wil je van hem? Een leuke avond, een paar leuke weken of heb je een lange termijn plan? Denk erover na want de eerste afspraakjes zetten de toon.

22) Beantwoordt hij je telefoontjes en berichtjes niet? Is het alsof hij met de noorderzon vertrokken is? Laat hem dan maar wegblijven.

23) Blijft hij maar aandringen dat hij je weer wil zien, maar voel jij er niets voor, negeer dan zijn telefoontjes en berichtjes niet maar bel hem en vertel hem hoe de dingen ervoor staan. Laat dit soort dingen niet voortsudderen.

24) Is hij jaloers? Ga bij hem weg.

25) Zegt hij dingen of – erger nog – doet hij dingen om je jaloers te maken? Maak het uit.

26) Voel je je niet bij hem op je gemak? Maak het uit.

27) Hoe maak je het uit? Vriendelijk maar beslist. Zonder spijt en wraakgevoelens.

28) Heeft hij het uitgemaakt? Het leven gaat door, ook al heb je het gevoel dat de wereld stilstaat. Geloof ons, de tijd heelt alle wonden.

29) Is de seks niet goed omdat hij niet zijn best doet? Neem hem bij de hand, zonder dat hij er iets van merkt, en laat hem weten wat jij wilt.

30) Is de seks niet goed omdat zijn fantasieën je niet aanstaan? Misschien zijn het alarmbellen die rinkelen… Luister ernaar.

31) Ben je geremd in bed, durf je jezelf niet te laten gaan? Praat er met hem over (als hij de juiste man is). Dit soort dingen doe je samen.

32) Leer om complimenten te accepteren. Een compliment is het mooiste cadeau dat iemand je kan geven en dat mag je niet weigeren.

33) Weiger complimenten die vals en ongemeend zijn (of erger nog, bedoeld zijn om iets van jou gedaan te krijgen).

34) Wil je hem aan je ouders voorstellen? Wacht nog even, denk erover, neem de tijd. Het heeft geen haast.

35) Wil je hem aan je ouders voorstellen? Maar waarom wil je dat?

36) Wil je hem aan je ouders voorstellen? Om ze weer een gelegenheid te geven om zich met jouw leven te bemoeien? Nee, dank je.

37) Je vriendinnen mogen hem niet? Vraag ze wat ze niet leuk aan hem vinden…

38) Mag hij je vriendinnen niet? Vraag hem waarom niet…

39) Begin je terug te verlangen naar de tijd dat je single was? Een teken aan de wand.

40) Laat hij je maar weinig vrijheid? Kleeft hij? Doe een stap terug, zonder dat hij het merkt.

41) Is hij een beetje te onafhankelijk en gaat hij zijn eigen gang? Wees blij, dit soort mannen zijn zeldzaam, maar pas op want je weet maar nooit…

42) Mis je hem niet of voel je je beter als hij er niet is? Wees eerlijk tegenover jezelf en trek je conclusies.

43) Heb je je ooit wel eens afgevraagd wat voor jou het belangrijkst is in een relatie?

44) Heb je je ooit wel eens afgevraagd hoe jouw leven eruit zou zien als je hem nooit ontmoet had? Beter, slechter, hetzelfde…?

45) Hij vraagt je om samen op vakantie te gaan. Het is de eerste keer. Wat doe je? Accepteer je, weiger je, moet je erover nadenken?

46) De vakantie zit eraan te komen en hij vraagt je niet om iets samen te gaan doen. Wat denk je? Laat het je koud, ben je beledigd, ben je er blij om…?

47) De eerste keer dat hij ‘Ik houd van je’ zegt. Hoe reageer je? Schrik je? Antwoord je hem met dezelfde woorden?

48) De eerste Valentijnsdag dat jullie samen zijn. Wat verwacht je van hem?

49) Jullie daten al weken maar hij heeft nog nooit ‘Ik denk dat ik verliefd op je ben’ tegen je gezegd. En jij? Waarom heb jij het nog niet tegen hem gezegd?

50) Is er zoiets als ‘echte liefde’?