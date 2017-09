Daten. Hoe ga je om met een afwijzing? Als zij niets van je wil weten…

Hoe ga je om met een afwijzing? Hoe gedraag je je als een vrouw, ondanks jouw charme, je attenties en je beste bedoelingen, laat weten dat ze niets van je moet hebben? We zouden je willen adviseren het niet persoonlijk op te vatten, maar jammer genoeg gaat het in deze kwestie juist om jouw persoon. Wat moet je dan doen?

Hier is een gids voor het omgaan met een afwijzing. Met tips wat je moet doen en vooral wat je niet moet doen of moet zeggen als je je in de situatie bevindt dat je droomvrouw je duidelijk heeft laten weten dat ze in jou – ja, juist in jou – geen droomprins ziet. Maar dan ook helemaal niet.

Hoe ga je om met een afwijzing?

1. Probeer eerst te begrijpen of het om een ‘echte’ afwijzing gaat of dat het alleen een houding is die deel uitmaakt van het verleidingsritueel. Misschien wil ze niet direct laten zien dat ze geïnteresseerd is. Probeer dit punt dus helder te krijgen maar pak het intelligent aan. Ga geen dingen zien die er niet zijn. Als ze echt niets van je wil weten, laat haar dan met rust want anders word je vervelend of erger nog: een stalker.

2. Neem het niet persoonlijk op. Gemakkelijk gezegd. Toch is dit wel de juiste houding. Ze vindt je niet leuk? Jammer dan! Jammer voor wie? Voor haar natuurlijk! Life goes on…

3. Maak jezelf niet belachelijk. Niet tegenover haar, maar ook niet tegenover jouw vrienden. Probeer je waardig en respectvol te gedragen, in de eerste plaats voor jezelf.

4. Probeer om tussen de regels door te lezen. Veel vrouwen houden er niet van om je recht in je gezicht te zeggen: ‘Ik moet niets van je hebben’ maar ze geven wel signalen of hints. Interpreteer die op een realistische manier en trek de juiste conclusies. In eerste instantie doe je er vooral jezelf een plezier mee.

5. Vermijd agressieve reacties als je met een afwijzing wordt geconfronteerd. Niet alleen zet je haar ermee voor schut, en misschien ook haar vriendinnen, maar je slaat vooral zelf een slecht figuur. Bovendien staat ze na een onaardige of ongepaste reactie nog verder van je af dan eerst.

6. Probeer eerder op een leuke, elegante en volwassen manier te reageren. Probeer iets te zeggen of neem een houding aan die haar doet denken: ‘En wat als ik me toch vergist heb?’

7. De aanhouder wint, ja, maar er zijn momenten waarop je moet begrijpen dat het genoeg is. Dus blijf je gezelschap niet aan haar opdringen als je voelt dat je niet gewenst bent. Je kan niemand verplichten om tijd in jouw gezelschap door te brengen. Óf de aantrekkingskracht is wederzijds óf het zal gewoon niet werken.

8. Houd altijd voor ogen – ook al zal dat op sommige momenten niet gemakkelijk zijn en lijkt het alsof je de kans van je leven door je vingers laat glippen – dat er tientallen, honderden, duizenden meisjes zoals zij op de wereld rondlopen. Het helpt je om te relativeren en om afstand te nemen.

9. Wees niet kinderachtig en probeer nu niet haar vriendin te versieren om haar jaloers te maken. Je bent toch geen 14 meer (toch…?)

10. Vul je leven met goede vrienden, met leuke dingen, bouw een goed sociaal leven op en je zult keuze te over hebben. Vrouwen genoeg op de wereld.

11. Verlies jezelf niet in zelfmedelijden. Het is een spiraal die nergens toe leidt. Met een positieve houding bereik je zoveel meer.

ADVERSUS