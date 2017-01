Liefde met een groot leeftijdsverschil

Doe een rondvraag in je omgeving en je zult merken dat in de meeste liefdeskoppels hij iets (maar niet teveel) ouder is dan zij (waarschijnlijk wist je dat al). Het lijkt wel een ongeschreven regel.



Een traditie die in de loop der tijden zo gegroeid is. Volgens wetenschappers is er een eenvoudige verklaring voor. Het is een combinatie die bevorderlijk

is voor het hebben/krijgen van nageslacht. De man blijft nu eenmaal veel langer

vruchtbaar dan de vrouw die te maken heeft met het bekende biologische klokje.

Hij is veel ouder dan zij

Maar wat als hij niet slechts een paar jaar, maar heel veel jaartjes ouder is

dan zij? Dan worden de reacties vaak opeens anders. Misschien ook omdat er dan andere factoren in het spel komen.

Sommige mannen zouden, zo zeggen de wetenschappers, graag een veel jongere

vrouw aan hun zijde hebben omdat zij zich graag als ‘vaderfiguur’ ontpoppen.

Maar vaak ook wordt de keuze voor een jongere vrouw gezien als een manier om

zelf te ‘verjongen’. Het hebben van een aantrekkelijke, jonge vrouw staat dan

ook voor seksuele kracht, potentie, en levert vooral ook de bewondering van

andere mannen op.

Jonge vrouwen zouden op hun beurt voor een oudere man kunnen kiezen omdat zij behoefte hebben aan een vaderfiguur. Eindelijk voelen ze zich ‘de geliefde dochter’ en hebben zij hun ‘vader’ helemaal voor zich alleen.

Een andere reden die wel wordt genoemd voor het kiezen van een oudere man,

is zijn goede economische en sociale positie. Mannen op een zekere leeftijd

hebben immers vaak al carrière gemaakt, terwijl een leeftijdsgenoot vaak

pas aan zijn loopbaan moet beginnen. De oudere man lijkt dan te staan voor zekerheid.

Ook zouden er vrouwen zijn die zich goed voelen bij de oudere man, omdat deze

meer ervaren in bed is. Geraffineerder in het spel en ‘minder gehaast’.

Heeft men in het ‘echte’ leven soms moeite met (of commentaar op) lovers met

een groot leeftijdsverschil, in de bioscoop lijken alle bedenkingen weg te vallen.

Het is opvallend hoe hollywood op het witte doek van oudsher vaak oudere mannen aan jongere vrouwen koppelt. Een sprekend voorbeeld 45-jarige humprey bogart werd gekoppeld aan de 19 jarige lauren bacall in ‘to have and have not’. Maar ook hedendaagse films volgen dit ‘patroon’. Ook in het ‘werkelijke’ hollywood dergelijke liefdeskoppels niet ongewoon. En misschien is het grote publiek eerder bereid om ze te accepteren omdat ‘die uit hollywood’ nu eenmaal wat excentriek zijn.

Zij is ouder dan hij

Meer stof nog dan een groot leeftijdsverschil tussen een jonge vrouw en een

oudere man, doet de omgekeerde combinatie opwaaien: de oudere vrouw met de jongeman (een bekend voorbeeld is demi moore met haar jonge vriend). Wat de wetenschappers van dit fenomeen vinden? Er wordt wel gezegd dat het om vrouwen gaat die een nieuwe zekerheid, een nieuwe eigenliefde hebben gevonden. Ze zouden goed in hun vel zitten en juist daarom zouden veel mannen, ook jongere, zich tot deze vrouwen aangetrokken voelen.

En in de praktijk?

Het zijn allemaal theorieën. Maar hoe staat het in de praktijk? Regel één

zal toch zeker zijn: als je maar gelukkig bent, of je man nu (veel) ouder of

(veel) jonger is. Dat zou toch niet moeten uitmaken.

Ook al zijn er misschien wel voor- en nadelen te vinden. Als nadeel voor de

combinatie jongere vrouw – oudere man wordt vaak genoemd dat het leeftijdsverschil zich met het voortschrijden van de jaren sterker doet voelen. Als jonge vrouw met een oudere man zal het misschien ook moeilijker zijn om jezelf helemaal te ontpoppen. Je bent misschien geneigd hem eerder gelijk te geven omdat hij nu eenmaal meer ervaring en levenswijsheid heeft. En als oudere vrouw met een veel jongere man komt het moederinstinct misschien wat vaker omhoog. Nadeel kan verder zijn dat je in je ontwikkeling, anders dan je met een leeftijdsgenoot zou hebben, niet gelijk opgaat.

En nu jullie…

Het zoals altijd zijn het maar gedachten, overwegingen die we aan het papier

hebben toevertrouwd en die als gesprekstof kunnen dienen. Want zoals altijd

willen we het woord weer aan jullie laten. Wat zijn jullie ervaringen met een

veel oudere man of met een veel jongere man? Of zouden jullie zo’n relatie beginnen?

Zijn er voordelen? Zijn er nadelen? Wat zijn jullie ideeën hierover? Mail

ons je reactie. De interessantste reacties zullen we hieronder publiceren.

Ik heb wel erg sterke gevoelens voor een ruim 20 jaar jongere vrouw. Maar aangezien

die al in een relatie zit met kleine kinderen, blijf ik mijn afstand houden. We

flirten soms een klein beetje. Maar verder gebeurt er niets. Misschien maar goed

ook zo… Ben 48

Ik erger me net als de heer hieronder een beetje aan het taal- en mis(ge)bruik

van de jonge meisjes hier. Ik vraag me idd af wat een jong meisje bezielt om een

oudere man aan de haak te (willen)slaan. Het straatbeeld zegt genoeg. Als ik een

oudere man van 54 met een grietje van 18 zie, dit is werkelijk het schrikbeeld

van elke moeder. Ik hoef me nieteens af te vragen; valt zo’n giegelend meisje

op de wijsheid, de charme en de rust van zo’n man of is het zich makkelijk te

laten leiden door een “dikke portemonnee” en een bril met een dikke

logo GUCI erop. De verhalen hier zeggen genoeg. Zodra je langs zo’n man als een

mooie oudere vrouw loopt kunnen ze zich al niet meer hanteren, door jaloerse en

agressieve blikken toe te werpen. God zij dank dat blikken niet dodelijk zijn!

Vraag me dan af, where in heavensname is je dignity gebleven. En dat geldt ook

voor een man die daar dan zit! Appatisch vindt ik dat. De beelden van Berlosconi,

het schrikbeeld!!

Dus meisjes: ga leven, er is zo veel voor jullie, echt werkelijk de wereld staat

aan je voet, geniet van je leeftijd, want een oudere man met een dikke portemonnee

lijkt leuk, maar je ontneemt jezelf de mooie dingen in het leven, en dat is groei

zoals het hoort! Als 70 is en jij 30, dan zie je hem echt niet meer staan hoor.

Die bril met die dikke logo kan je zelf ook betalen als je aan je cariere werkt.

En mannen, ook al lijkt een grietje van 18-25 leuk, maar vraag je af, (alhoewel

ik me kan indenken dat er sommigen het kneden leuk vinden)hoever kom je eigenlijk

met een giegelend meisje. Echt een volwassen vrouw zijn ze niet en het ontbreekt

vaak aan vele inzichten wat een oudere dame wel heeft. Hebben oudere dames niet

wat meer rust??

Ik ben 18 en ik ben verliefd, nouja verliefd kan ik eigenlijk niet zegen, het

lijkt me gewoon een hele leuke man. De grote issue is dat hij al over de 60 is.

Ik had altijd in gedachten dat ik niet boven de 6 jaarzou gaan. Maar gevoelens

wat doe je eraan. Hij kent me wel helemaal niet, maar toch…

Verschil tussen een vrouw en man van 10 jaar merk je niet als zij bv 22 en hij

32 is.

Het word andere koek als zij 49 en hij 59 is de vrouw is over het algemeen sexueel

veeel actiever op deze leeftijd en bij de man was dat tot zijn 45 gemiddeld genomen

en als dit momnet aanbreekt krijg de vrouw spijt van haar oudere man en zal liever

iets anders willen ook sociaal gezien

Ik 48, hij 78. En nee, hij is geen vader voor me, en die zocht ik ook niet. We

zijn heel gelukkig met elkaar en heel verliefd. We kijken niet te ver vooruit,

iedere activiteit die we samen kunnen doen en iedere nacht die we met elkaar kunnen

slapen is een geschenk, een feest.

Ben 16, hij wordt 30…

We zien elkaar zo graag, alleen staan mijn ouders in de weg.. paar maanden geleden

kwamen ze er achter dat we iets hebben en we mogen elkaar niet meer zien… Maar

we blijven volhouden. Ik zie hem nu af en toe na school.. Hou van hem!

Mijn Vriendje is 20 jaar ouder of my , en ik ben nog NOOIT zo gelukkig geweest;)

Mijn vriend en ik schelen 15 jaar, ik ben 17 en hij is 32

in het begin is het wel altijd eve moeilijk omdat je er zo op word aangekeken

en als de relatie stuk loopt gaan mense zegge zie je nou wel ik zei toch dat het

neit werkte.

daarom vind ik het juist een motievatie om door te zetten en een goeie relatie

op te bouwen, en ik vind ook dat als je iemand leert kennen en je voelt diegene

goed aan en je kunt steun bij elkaar vinden ga je dat leeftijdsverschil zelf niet

eens meer zien.

het is vooral moeilijk om er met andere mensen over te praten omdat het zo word

afgekeurd maar als andere zien dat het goed gaat tussen jullie dan word het uiteindelijk

wel geaccepteers.

dus aan iedereen die een relatie heeft met een oudere man of vrouw: zet gewoon

door en zie het als een soort motievatie om andere te laten zien van kijk leeftijdsverschil

maakt niet uit het kan wel! het gaat om wat er van binnen zit

zij 20 ik 41

fantastisch hopelijk blijft dit sprookje dat al 2jaar duurt eeuwig duren

ik heb een relatie met een jongeman van 20 jaar.ik zelf ben 39.in het begin was

het even onzeker. maar nu 2maanden verder gaat het steeds beter.het voelt geweldig.hij

voelt het zelfde als ik.we begrijpen elkaar beter dan in het begin.ik denk dat

dat steeds beter word.vooral vertrouwen is bij ons belangrijk.door wat hij en

ik al voor ons zelf hebben meegemaakt.mij maak het niet uit wat andere ervan denken.ik

doe wat mijn gevoel zegt.dat dit goed is.

tja wij schelen 16 jaar. zij 17 ik 33. het is pas sinds kort…

ik heb nu een beetje gewetensnood. moet ik er nu vol voor gaan en

zien waar het schip strand. of nu stoppen nu het nog makkelijk kan,

en de verstandigste zijn. ze is echt heel leuk en we zijn allebei

echt verliefd.

Wij schelen in leeftijd 32 jaar. Man (54)vrouw (22). Ik zie er een stuk jonger

uit dan men zal vermoeden. Wij willen geen kinderen en hebben gesprekken gehad

over het leeftijdverschil en de toekomst. Voor haar maakt leeftijds verschil tussen

ons niets uit. Uiteraard heb ik een bepaalde carriere opgebouwd als docent en

onroerend belegger. Dus financiele problemen kennen wij niet. Omdat wij geen kinderen

hebben kunnen elkaar 100% aandacht schenken en veel tijd besteden aan hobby’s.

Een nadeel is dat mijn vriendin geen levenservaring heeft waardoor ik regelmatig

moet bij sturen op dit gebied. De omgeving (op straat) kijkt vaak naar ons, maar

daar trekken wij ons niets vandaan. Wij zitten 9000 km van Nederland en hier is

het normaal dat een oudere man een jonge vriendin heeft.

hmm ben t er niet helemaal mee eens. ben 20 en heb n vriend van 33..hij feest

nog meer dan ik en is nog gekker. oke dat hij een eigen huis heeft en ik bij hem

nergens naar om hoef te kijken is natuurlijk mooi mee genomen! maar dat zijn niet

de dingen waarom ik een relatie met m heb.

deze reactie is voor iedereen die het moeilijk vindt om een relatie aan te gaan

met iemand die (veel) ouder of jonger is dan zichzelf. probeer er gewoon wat van

te maken en heb schijt aan de mening van andere..het gaat om jou eigen leven/relatie

en als je denkt dat dit de ware is moet je die vooral niet laten lopen omdat je

denkt dat het niet kan. wel ben ik van mening dat je naar beide moet kijken (bv

iem van 14 met iem van 24 vind ik persoonlijk raar). mijn vriend en ik schelen

12 jaar hij is 32 en ik 20, dat hij mij leuk vond had ik nooit verwacht en had

het er in het begin dan ook vrij moeilijk mee. nu we toch een relatie hebben gaat

t hardstikke goed hij is net zo gek en feest nog meer! succes allemaal!

gr

Ik (29) en mijn man (47) schelen elkaar 18 jaar leeftijd verschil. Toen ik bij

hem kwam. Was het perfect. We besloten kinderen te nemen (10 en 6 jaar nu) Maar

nu (12 jaar bij elkaar) wordt het minder de relatie. Hij wil niet meer uitgaan.

De seks is op een heel laag pitje. terwijl ik eigenlijk bruis van de energie nog.

hoi ik ben 18 en mijn ventje is 55. 38 jaar verschil maar we zijn dol gelukkig

sommige

mensen vinden het raar maar wij niet wij zijn gewoon dol verliefd op elkaar en

het kan gewoon niet beter xxx

ik ben 17, ik ben verliefd op een vrouw van 43, zij is dan wel evenoud als mijn

moeder…maar de gevoelens zijn wederzijds!

voor de duidelijkheid, wij zijn beiden van het vrouwelijk geslacht.

we spreken stiekem af enzo.

zoiets kunne we toch nooit openbaar maken?

wat zullen mijn ouders zeggen?

familie en vrienden?

en haar ouders??

Ik 25, mijn vriend 34, we schelen dus 9 jaar.

Een van mijn beste vriendinnen 33, haar vriend 23, dus 10 jaar.

Zowel ik als zij, en onze partners zijn erg gelukkig met elkaar, leeftijd zegt

niet alles.

Al moet ik wel eerlijk toegeven dat ik een leeftijdsverschil met meer dan 15 jaar

wel heel groot vind, denkende aan de toekomst.

Maar ieder zijn keuze, leven en laten leven.

Mvg, uut Grunn

Mijn man is 15 jaar ouder als ik. MOmenteel 69, ik 54. Wij zijn al 35 jaar bij

elkaar.

Op jongere leeftijd speelde dit nog niet zo’n grote rol. Maar nu wel. Mijn man

heeft nu gezondheidsproblemen zoals diabetes en al bypass-opratie gehaald. Hij

moet het rustiger aan doen wat betreft activiteiten. Bij voorbeeld op vakantie

s’avonds ergens heen gaan, wat laat kan worden, ik heb nog energie, hij niet meer.

Ook op sexueel gebied is het nu veel minder. Erectieproblemen, wat op jongere

leeftijd geen rol speelde. Waarschijnlijk of misschien is dit niet bij iedereen

het geval. De ene blijft ju eenmaal langer `jong` dan de ander.

ik ben 42jaar en mijn vriendin is 23 jaar….sowhat,we zijn ongelovelijk happy!

my turn now…

Ik wist niet dat mijn huidige man 17 jaar ouder ius dan ikzelf. Ik was 29 hij

46. Nu ben ik 39 en hij 56 er is niet veel verandert! Hij is een zeer stabiele

en een superlover. Maar leeftijd zegt mij niets. Ik ben gevallen voor hem zonder

dat ik wist dat hij zo “oud” is. Ik kan niets negatiefs over deze relatie

zeggen. Ik voel me er heel goed bij en ik ben dol op mannen. Jong én oud!

Hij is ook minder jaloers dan de jonge broekies van mijn eigen leeftijd. Hij weet

wat hij aan mij heeft en ik aan hem.

ik ben een jonge vrouw van 33 en getrouwd met een man van 48….we zijn ziels

gelukkig op alle fronten ik denk dat het bij ons is dat ik iets ouder en hij iets

jonger voor zijn leeftijd is en dus gaan we eigenlijk gelijk op….je bent in

een relatie of huwelijk voor jou en degene met wie je bent en van wie je houd

en niet voor de buitenwereld wat ze er ook van denken….en we zijn zelfs elke

dag 24 uur per dag samen werken samen doen echt alles samen we zijn letterlijk

een.

ik hoop dat meer mensen ongeacht de leeftijd dit zullen vinden en geen overhaaste

beslissingen nemen dan loop je net die gene mis ….

een jongere vrouw is perfect het houd jezelf ook jong !!!

Ik ken inmiddels talloze van dat soort relaties om me heen, en ze ogen allemaal

zielsgelukkig met elkaar, en houden het ook nog eens langer uit dan met ongeveer

gelijke leeftijden. Het grootste leeftijdsverschil betreft een man van 75 met

een vrouw van 25, na voor hem twee mislukte huwelijken. Leeftijdsverschillen doen

er bij relaties steeds minder toe, evenals wat een maatschappij acceptabel acht,

want kiezen doen we zelf, vanuit het hart, en heel soms ook vanuit het hoofd ;).

ik ben 16 en heb een vriend van 26. we zijn echt heel gelukkig maar mijn vrienden

vinden het maar raar gelukkig zeggen ze er verder niks over. ik vind het soms

wel raar dat ik met een oudere man een relatie heb omdat hij al meerdere vriendinnen

heeft gehad en daar ook seks mee heeft gehad. mijn vriend en ik zeggen altijd:

leeftijd is maar een getal en als wij maar gelukkig zijn dan is het goed!

Ik ben bijna 23 en mijn vriend is 38,ik ben helemaal verliefd op hem en ik kan

echt nooit meer zonder hem!

ik 15 ben verliefd op een jongen van 24… ik weetniet of hij mij wel ziet staan,

een meisje van 15?

ik wacht maar af.. maar ik weet niet of ik nu contact met hem moet zoeken of niet?

ik heb al vanaf mijn 18e relaties met mannen die vele malen ouder zijn. nu heb

ik al 3 jaar en 8 maanden een relatie met een man die 25 jaar ouder is. ik ben

30 en hij is 55. in het begin was ik bang dat vooral mijn vader er zwaar op tegen

was aangezien mijn vriend enkele maanden jonger is dan hij,maar ze kunnen het

goed vinden. op mijn werk krijg ik leuke reacties en wordt het algemeen geaccepteerd.

ik vindt het alleen niet zo dat een jongere vrouw zo genaamd op zoek is naar een

vader figuur of een man die er financieel beter voor staat,want wij zijn pas aan

een carriere begonnen en moeten soms ieder dubbeltje omdraaien,maar mijn vriend

geeft me wel oplossingen als ik met bepaalde zaken zit die voor mij nieuw zijn.

alleen het enigste probleem is dat mijn vriend soms niet gelooft dat ik iets wel

kan oplossen omdat hij denkt dat ik nog te weinig levens ervaring heb,en dat botst

soms. ook hoef ik het niet te doen omdat hij beter in bed is,en geloof me ik klaag

niet h!

oor hahaha,maar daar draait het tussen ons niet om,wel om wederzijdse liefde en

respect.

Onthou als er een klik is er eeen klik. En dat kan je toch niet negeren. Ook al

zouden de mensen in je omgeving dat willen. Dat is puur egoistisch maar voor sommige

ook meer uit bezorgheid. Maar als het een tijd goed gaat wordt het gewoon geaccepteerd.

Jij maakt de keuzes in je leven en niet iemand anders.

Mijn leeftijd is 20 en me vriend is 37.

Aan mij werdt ook gevraagd waarom neem je dan niet iemand van 27? Das toch

hetzelfde?. Nee tuurlijk is dat niet hetzelfde? Want op die ben je niet verliefd

geworden.Sommige mensen zullen het nooit begrijpen.

Maar tegen iedereen wil ik graag zeggen volg je hart

Groetjes, Samanta

ik 40 heb eeb relatie met mn vriendin van 26, gaat hartstikke goed.

Leeftijd is geen issue, zij wil het ook zo.

Ik ben 20 en mijn vriend is 40, hij ziet er echter veel jonger uit dus dat bespaart

ons enorm wat negatieve reacties. We hebben ook nog dezelfde interesses dus dat

valt ook weer goed mee, hij is even zot en feestbeest als ik.

Ik heb deze relatie niet omdat ik een vaderfiguur zocht, heb een zeer goede

relatie met men vader en ben enig kind dus heb hem al helemaal alleen voor mij,

of ook niet omdat ik financiële en sociale stabiliteit zocht maar omdat

ik van hem hou. Onze relatie was helemaal niet gepland ook niet.

Het seksonderdeel is wel iets dat me in hem aantrok omdat oudere mannen inderdaad

niet zo gehaast zijn, wat ik echt beu werd bij men leeftijdsgenoten.

Ook op andere vlakken kan ik veel beter met hem praten en kom ik veel beter

overweg met hem dan gasten van mijn eigen leeftijd. Iedereen kent wel het cliché

dat meisjes sneller volwassen worden dan gasten he…

ik bem 25 en hij is 33 ik merk er niks van wat telt is onze liefde voor elkaar

en wat de buitewereld er van vind kan me geen moer schelen :$

Ik ben 18 jaar en ben al 2 jaar hopeloos verliefd op een man van 30. Hij is dan

wel 30, maar gedraagt zich als iemand die 24 of 25 is. Dat is wat mij zo aantrekt

in hem: langs de ene kant is hij nog speels en wispelturig, maar langs de andere

kant ‘staat hij er wel’ en daarmee bedoel ik dat hij een echt man is, geen jongen/puber.

In die twee jaar heb ik een half jaar een relatie gehad met iemand van 19. Hij

zou perfect vor mij geweest zijn, als ik mijn ‘man’ had kunnen vergeten.

Door mijn relatie met die ‘jongen’ ben ik meer en meer gaan inzien dat ik een

echt man wil, de man van mijn leven, niet de puber waarvan ik het vriendinnetje

moet spelen en handjes mee moet houden in de bioskoop. Ik wil de passionele partner

zijn en dat kan nu eenmaal alleen met een oudere man volgens mij.

Ik weet ook wie deze man voor mij zou zijn, maar 12 jaar verschil als je 18 bent,

is behoorlijk veel ( en by the way: Hij vind me leuk maar ik weet niet of het

op die manier is)

ps: ‘jongen’ en ‘man’ slaan op het leeftijdsverschil: die jongen die nu 19 is,

gaat nog altijd een puber zijn op zijn dertigste in mijn ogen, omdat hij nooit

de levenswijsheid en het charisme kan hebben van iemand die een heel stuk ouder

is.

ik ben 32 & zij is 51 en al al 10 jaar wonen we samen. In het begin was het

wennnen (ik was toen 22 zij 41)vooral voor mijn ouders,broer en zussen maar ook

voor haar familie. we hebben ons er goed doorheen geslagen ondanks het vele geklets

om ons heen. haar oudste zoon is zelfs 2 jaar jonger als ik en die had er toen

het meest moeite mee, wat ik ook wel begrijp. Mensen praatte toen meestal negatief

omdat ze zelf niet gelukkig waren blijkt nu want die mensen zijn nu bijna allemaal

gescheiden. Qua XXX zit het wel okay en dan zie je dat leeftijd maar een getal

is !

ik ben 28, hij is 56, we hebben alweer 7 jaar een fantastische relatie, waarvan

we er bijna 4 getrouwd zijn. We hebben een dochter van 2,5

Ik zou niet anders willen…

Bij mij is het verschil 11 jaar, het klikt, gaat goed en het voelt zeker fijn.

Iets wat ik niet eerder heb gehad, dit is dus het leeftijds verschil waarschijnlijk.

Maar inderdaad het wat volwassenere de kijk op bepaalde dingen die jongens van

mijn leeftijd niet hebben.

Ik heb het gevonden dat fijne, speciale gevoel ja is ouder en we zijn gek op

elkaar..!

Mijn vriendje is 22 en ik 58, ik ben stapelverliefd op die jongen, een relatie

tussen een jongen en een man, dat is dubbelop, leeftijdsverschil en beiden bisexueel,

tja kan dat wel. veel praten en veel opzoeken, ik weet nu 1 ding, gevoelens kan

je niet veranderen niemand kan dat, het is er of het is er niet. En eerlijk gezegd

kan het me geen zak schelen wat anderen er van vinden. Je leeft maar 1 keer, en

hoe en met wie dat maak jezelf uit. Gelukkig zijn is het trefwoord. ik leer van

hem en hij van mij. en we zijn heel gelukkig we doen allebei ons ding, en men

moet eens ophouden te denken dat alles maar om de sex draait.

dat wilden we ff kwijt.

Voordat ik eraan begon heb ik er nooit over nagedacht, was het zelfs nooit in

mij opgekomen. Nu heb ik (18) een relatie met mijn vriend (49). Ons leeftijdsverschil

is 31 jaar, dit is wel ongeveer het meeste van wat ik hier heb gelezen. In het

begin vond ik het wel moeilijk, heb ook heel erg getwijfeld, maar gaat steeds

beter.

ik zelf heb n relatie met n vrouw van 46jr en ik ben 54jr. onze relatie is spetterend

echt te gek

Ik (15) heb een vriend van (26). Het gaat heel goed tussen ons en ik merk totaal

niks van het leeftijdsverschil. De omgeving doet er erg moeilijk over en daar

proberen we ons niks van aan te trekken. Al is dat soms best lastig 😉

En vooral mijn ouders..

ik ben 59 zij 46,omdat de relatie zo goed is,denken we soms was het verschil maar

kleiner, anderzijds wat zijn de zekerheden in het leven?onze conclusie geniet

van elke dag,omdat ik soms er nog steeds mee bezig ben kwam ik hier lezen, maar

velen bevestigen hier ook de voordelen,als oudere man probeer ik me extra te verzorgen

en fit te blijven,en de bazis van een relatie is en blijft praten, en er blijven

aan werken, en de passie er in houden.

hij 35 ik 46 en het gaat al jaren goed! ook het feit dat hij van turkse afkomst

is speelt geen enkele rol.als je elkaar maar in zijn/haar waarde laat

Ik heb vier jaar een relatie gehad met een veertien jaar jongere man.Het was een

geweldige tijd.en kijk met plezier terug.

Ik (22)en mijn vriend (37) schelen 15 jr.

Er zitten grote voordelen aan zoals; sociale positie en stabiliteit, verantwoordelijkheidsgevoel.

Natuurlijk ook nadelen. Hij heeft een bepaalde status waaraan hij zich wilt houden

en kan zich gewoon heel moeilijk aanpassen (tot grote ergenis van mij soms).

Hij krijgt in ieder geval van mij zijn gelijk alleen als hij ook echt gelijk heeft

en ik kan heel opstandig en koppig zijn.

Ik heb een dochter. Haar “vader” is 24 jr.

We hebben niets aan hem en ook nooit gehad.

Mijn vriend heeft zich gelijk over haar “ontfermd”. Gewoon omdat hij

het gevoel heeft dat dat hoort als je een nieuwe realtie hebt.

Je neemt de moeder (met aanhang) en zorgt dat ze niets tekort komen. en jongere

gasten hebben dat niet zo snel. En dan is het nog de vraag of ze zelf al stabiel

zijn.

Maar in onze relatie gaat het gewoon hartstikke goed.

We zijn nu bijna 3 jr samen en wonen ook al bijna 1,5 jr samen.

Tuurlijk hebben we onze ergenissen en dat zijn misschien andere onderwerpen

dan met iemand van mijn leeftijd, maar dat lossen we gewoon als volwassenen

op.

Elke relatie heeft z’n probleempjes. Wij hebben die niet vaker of heftiger dan

andere stelletjes

ik 56 en mijn lief 43, zijn al 10 jaar gelukkig samenlevend. Delen lief en leed,

sporten samen en doen ook nog onze eigen dingen.

Kortom: we zijn gelukkig.

Echter……..ik ben wel een realist. Trouwen wil ik niet. Als ik me echt oud

voel of hij zich echt jonger, dan zijn we uit elkaar gegroeid. Dan moeten we

elkaar weer loslaten en ook dan gelukkig verder leven.

Ik (vrouw) ben 13 jaar ouder dan hij. Maar het gaat prima.Iedereen moet doen waar

die zich goed bij voelt. Liefde en sez zijn tijd en leeftijdloos.

Alleen het juk van de normen en waarden van anderen is soms lastig.Ik heb er geen

last van, hij wel.

Mijn vriend en ik schelen 14 jr., hij is jonger dan ik! Eerst vond ik het raar

om er een relatie mee te beginnen, maar gevoelens wonnen toch van verstand in

dit geval en in augustus zijn we al weer 10 jr bij elkaar….! 🙂 Toch ben ik

helaas zo nu en dan jaloers op hem, niet op het feit dat hij een stuk rijker is

of als er andere vrouwen naar hem kijken, maar…..op zijn sportprestaties, hij

oefent ergens een paar keer voor, ik maanden en hij kan altijd alles beter!! Op

die manier wordt sport voor mij een frustratie en ik doe het zo graag…! Als

ik een sportmaatje van mn eigen leeftijd zou hebben, zou ik er weer lol in kunnen

hebben en mn vriend zn prestaties meer waarderen, maar helaas kan ik geen sportmaatje

vinden………….!! 🙁 Verder gaat het wel goed tussen ons en hebben we meestal

veel lol, zijn echt maatjes!! 🙂

Hij(bijna)65,ik (bijna)42, al 12 jaar heel gelukkig samen. Hij kinderen uit eerdere

relaties, ik kinderen uit eerdere relaties en samen een dochter. Hij is geen carriereman,

en heeft geen (werk)ambities meer, hij gaat binnenkort lekker met pensioen wat

niet wil zegen dat hij stil gaat zitten (dat kan hij niet eens). ik nog volop

in de running met carriere en opgroeiende kinderen.

In alle opzichten voor buitenstaanders een moeilijke relatie, niet alleen vanwege

het leeftijdsverschil maar ook nog eens vanwege de 2 culturen (Antilliaans-Nederlands).

Van het leeftijdsverschil merk ik gewoon helemaal niets, hij ziet er lekker uit

voor zijn leeftijd (daar kan menig jongere man een puntje aanzuigen), is vlot

en energiek, geen klager, en een kei in bed (rustig maar ook wel lekker wild,

maar net waar we zin in hebben). En natuurlijk heeft hij meer ervaring, daar maak

ik dan ook dankbaar gebruik van en natuurlijk breng ik de meeste energie in de

relatie, en daar maakt hij dan weer gebruik van. Zoals in alle relaties, ongeacht

het leeftijdsverschil, is het een kwestie van geven en nemen, en hand in hand

gaan. Zonder dat en wederzijds respect is iedere relatie gedoemd te mislukken.

Peroonlijk zou ik met een jongere man niet meer uit de voeten kunnen, wellicht

is de sex explosief en knetterend, maar waar zou ik met hem nog over moeten praten

hahaha. En voor degen!

e die een reactie achterlaat over het zorgen voor een bejaarde die eens je geliefde

was; hoezo ” was”? Als je echt elkaars geliefde bent dan maakt het niet

uit of iemand oud/jong, bejaard of zorgbehoevend is of wordt Dan zou ik als ik

jou was nog eens goed gaan nadenken over waar liefde nou eigenlijk voor staat………….(psst

een hint: zorgen voor elkaar in/bij alle mogelijke aspecten van het leven, ik

hoop dat je zo’n liefde vindt

liefs van mij!)

ik ging met iemand die was 25 ik was toen nog 16.

het ging redelijk goed, alleen hij maakte zich meer druk om geld/sparen. hij had

zijn eigen huisje, terwijl ik nog lekker onder mama’s vleugels woonde. het ging

allemaal goed totdat ik iets had ik wil meer dan alleen thuis zitten, hij wou

mij daar niet vrijer in laten, dus dan houdt het op.

we gaan nu gewoon nog als vrienden met elkaar om. het gaat prima zo

Ik ben helemaal verliefd op de leukste vrouw die ik ooit heb ontmoet, maar ze

is meer dan 20 jaar jonger. Ik lig met mezelf aardig overhoop inmiddels, want

ergens vind ik dat het niet kan, maar ze is zo leuk!! Daarom hoop ik heel egoïstisch

dat het toch wat wordt. Want verliefd, dat wordt ik gemiddeld maar eens in de

17 jaar.

Love hurts

weet je wat ik hier zo leuk vind, dat het echt kan en bestaan dat je als oudere

vrouw!!! verliefd kunt zijn op een jonger iemand, heb altijd gedacht dat het niet

kon ;-( maar het bestaat toch echt. Alleen ik heb de moeilijkheid. Dat ik nog

een relatie heb en dit moeilijk vind hem pijn te doen dat ik wil stoppen. Niet

omdat ik met die jongere verder wil, maar gewoon voor mijn eigen vrijheid. Ik

voel me nu bedrukt en gebonden….. snap je wat ik bedoel?

ik ben een vrouw van 25jaar,ik ben een mama van twee kindjes en nu reeds meer

dan een jaar uit elkaar met mn expartner.Nu ik een mn pijnlijk verleden heb kunnen

afsluiten heb ik meer interesse gekregen voor oudere mannen,ik kan beter met hen

praten en ze hebben idd meer ervaring in het leven.Er zijn nog weinig mannen van

mn leeftijd die echte liefde kennen!grtjs K.

omdat ik er te jong uit zie.Ik ben wel een heel mooie manzeggen ze.

Men schat mij 20 jaar jonger dan ik in werkelijk ben. Oudere vrouwen vallen wel

op een jongere vent , maar ik niet op hun.

Jonge dames vallen op me, maar lopen weg als ik mijn leeftijd zeg .Ik zou wel

kunnen liegen maar dat doe ik niet.

Ik heb een vriend gehad die 9 jaar ouder was en dat werkte absoluut niet.

Me ouders vonden het niet goed en hij vond me te kinderlijk.

We hebben toch 2 jaar iets gehad.

Maar sinds kort is het over.

meer dan 10 jaar ouder vind ik toch teveel, niet omdat je niet gek op elkaar kan

zijn, maar als ik 40/50 ben wil ik niet hoeven te zorgen voor een bejaarde die

ooit mijn geliefde was!

Ik heb een lange relatie gehad met een oudere man en heb nu gelukkig een jongere

vriend.

Oude mannen vind ik bij nader inzien helemaal niks; saaie heterogerichte sex en

laten we eens eerlijk wezen, mannen worden toch helemaal niet knapper als ze ouder

worden en zeker niet slimmer! Het ergste zijn de ouwe lullen die zichzelf nog

zien als een ‘kwajongen ‘, juk!

Dus wat mij betreft, weg met ouwe lullen!

Cristina

Mijn man is 19 jaar ouder dan ik.

We zijn nu 18 jaar bij elkaar, waarvan 11 getrouwd.

Onze relatie is erg goed te noemen.

Sex is af en toe minder, in welke relatie is dat altijd perfect?

wat zou ik moeten beginnen met een vrouw van 50 die heeft haar leven al gehad:

relatie(s), kinderen …!

Ik (37) ben verliefd op hem (60), en hij… is net als ik in staat van verwarring

.

Hij jongensachtig en vaderlijk en een tikkeltje verlegen, ik moedig en zorgzaam

en kwetsbaar. We praten moeiteloos, hebben veel vergelijkbare ervaringen, hebben

elkaar lief. Zinderend …

oudere vriend,mijn vriend is 58jaar en ik ben 34jaar we hebben 8jaar een relatie

maar nu begint de klad er in te komen,mijn vriend wordt saai wil niet zo vak meer

uit en de seks staat op een laag pitje mijn behoefte is nog groot van hem hoeft

het niet zo zeer meer, is onze relatie hier tegen bestand hoe lang zal dit nog

goed gaan vraag ik me vaak af

ik heb een vriend van bijna 12 jaar jonger, en ik beleef met hem de mooiste jaren

van mijn leven,ik wist niet dat ik op mijn 50tigste jaar nog zo kan genieten van

seks alle dagen maar dat gaat helaas niet,ik ben getrouwd! maar wij hebben al

4 jaar een verhouding ik geniet enorm van hem

oudere vriend,mijn vriend is 58jaar en ik ben 34jaar we hebben 8jaar een relatie

maar nu begint de klad er in te komen,mijn vriend wordt saai wil niet zo vak meer

uit en de seks staat op een laag pitje mijn behoefte is nog groot van hem hoeft

het niet zo zeer meer, is onze relatie hier tegen bestand hoe lang zal dit nog

goed gaan vraag ik me vaak af

Mijn vriend en ik schelen 22 jaar, ik ben 22 en hij 44. Ik durf er niet voor uit

te komen tegenover mijn ouders maar merk zelf niet dat hij zoveel ouder is. We

hebben het leuk samen en zijn maatjes, maar ik vind het moeilijk om naar de toekomst

te kijken. Zou graag kinderen willen maar vind het moeilijk als mijn kinderen

een oude vader hebben.

ik ben een vrouw van 36 en ben pas het hof gemaakt door een man van 27. ik kan

goed met hem praten, dicussiëren, lachen, huilen en ook samenwerken. Enige

probleem is dat hij ook een vriendin heeft van zijn eigen leeftijd waarmee hij

continue ruzie heeft over de meest kleine dingen. hij heeft me meerdere malen

aangegeven dat hij bij mij wel zichzelf kan zijn en overal over kan praten. Hij

heeft heftige gevoelens voor mij maar kan zijn vriendin niet ‘loslaten’ omdat

hij anders haar en zijn eigen ouders pijn doet! Hij zit erg met zijn gevoel in

de knoop. hij heeft meerdere malen op mijn schouders gehuild omdat hij gewoon

niet weet wat hij moet doen. Sinds kort weet zijn vriendin van mijn bestaan, ze

weet ook hoe we met elkaar omgaan. Zelfs zijn ouders zijn nu op de hoogte van

deze situatie en hij heeft een gesprek met zijn vriendin gehad (waar ook zijn

ouders bij waren) over hun relatie. Momenteel zegt hij de juiste keuze gemaakt

te hebben door met zijn vriendin verd!

er te gaan. Hij ontloopt/ontwijkt me en neemt veel afstand terwijl ik weet dat

hij dit eigenlijk niet wil. Ik ben de afgelopen maanden ontzettend van hem gaan

houden maar zijn vader heeft hem aangepraat dat ik alleen maar van de aandacht

geniet die hij me gaf. Het vervelende is dat ik dagelijks zowel met hem als zijn

vader werk. De afstand wordt al een paar werken bewaard door alle partijen en

er wordt nergens meer over gepraat. het voelt alsof hij afstand moet nemen van

zijn vader en zich vol overgave op zijn eigen gefrustreerde relatie moet stoppen.

Zijn werkelijke gevoelens mbt zijn relatie durft hij niet te uiten tegenover zijn

ouders, die nu dus als een blok tussen ons in staan. Deze situatie doet me erg

pijn omdat ik weet dat hij van me houd en ik ook ontzettend veel van hem houd.

Tevens weet ik dat ik hem veel meer kan bieden dan zijn huidige vriendin hem momenteel

geeft. De leeftijd is in mijn geval niet het struikelblok voor ons zelf maar wordt

een struikelblok gemaakt door zijn ouders en zijn vriendin, omdat ik hem geen

‘toekomst’ zou kunnen bieden.

Ik zat inderdaad lekker in mijn vel. Maar nadat ik een relatie kreeg met een 16

jaar jongere man begon ik me oud te voelen en er ontstond onzekerheid. Wat onze

relatie niet ten goede kwam

Leeftijd is een getal, liefde is tijdloos. Mijn vriendin is 14 jaar jonger dan

ik en we zijn nu bijna vier jaar samen. Nadeel is dat zij bijna ieder weekend

uit wil en dat voel je als oudere man. Voordeel daarbij is dat je aanzien krijgt.

Nog een nadeel is dat ‘vaderliefde’ wel eens teveel wordt en de oudere man ook

wel eens de behoefte heeft om ‘begrepen’ te worden. Zij is 26 en ik ben 40.

na 15 jaar getrouwd te zijn geweest met 8 jaar ouder man en daarna een relatie

met een 16 jaar oudere man ga ik op dit moment helemaal uit m’n bol met een 15

jaar jongere man.leeftijd is echt niet belangerijk,maar een te groot verschil

is op latere leeftijd niet echt leuk denk ik. 35 – 50 is geen probleem maar 50-65

wordt al minder en 65- 80 lijkt me gewoon niet leuk meer! dus genieten zolang

het duurt en als je echt van elkaar houdt kom je de jaren dat het leeftijdsverschil

wel degelijk een rol speelt ook wel gelukkig door en zo niet… heb je in ieder

geval van het leven genoten. je krijgt nu eenmaal meer spijt van de dingen die

je niet gedaan hebt dan van de dingen die wel gedaan hebt. bovendien wie vertelt

je hoe oud je wordt?

Inderdaad, een vrouw kan in de loop der jaren meer gevoel voor eigenwaarde hebben

gekregen, waardoor zij meer gaat uitstralen en ook jongere mannen haar aantrekkelijk

gaan vinden. In de overgang zijn geeft ook een bevrijdend gevoel. je kunt niet

meer zwanger worden en er is geen menstruatie meer, hetgeen ook prettig is. Zelf

dacht ik dat niemand met mij het bed zou willen delen. Niets is minder waar.Ik

voel me gestreeld als ik sjans heb. Geen grootspraak, maar echt daden. Ik heb

het bed gedeeld met zeer gepassioneerde tedere mannen van 24 tot 9 jaar jonger

dan ik. En ik heb ervan genoten. Vroeger had ik dit nooit gedurfd. Groet, Kyli

Ik wil graag reageren op de jongen die 2 relaties achter de rug heeft van een

leeftijdsverschil van 6 jaar.

Ik heb hieronder al eerder een stukje geschreven… ik bijna 24 hij 38.

Ik denk zeker dat leeftijd wel iets zal meespelen maar dat ligt ook aan jezelf,

hoeveel druk je er op legt en je hetzelf erg vind.

(ik heb het dan over de dames van 17)

Dit liep in beide gevallen stuk, maar vraag jezelf ook af of het sowieso was

stuk gelopen (ongeacht de leeftijd)

Mijn vriend heeft ook 2 langere relaties achter de rug met ook allebei jongere

meiden.

Dus dacht hij ook wel even eraan toen hij mij leerde kennen.

maar toen ik deze vraag dus ook aan hem stelde kwam hij ook tot de conclusie

dat deze redenen er ook konden zijn zonder leeftijdsverschil.

Hij heeft ook aan mij gevraagd hoe ik MIJZELF zag over 5 jaar en wat mij visie

was voor de toekomst.

Dit kan dus ook helpen, om te kijken of jullie toekomst beeld matcht.

zoals je terug kunt lezen zijn we nog steeds erg gelukkig samen en hebben we

sinds 6 maanden een zoontje.

ik denk dat je het gewoon moet treffen!!!!

Liefs Dtje

Ik heb ook een relatie met een oudere man gehad, voor ons was het een nadeel.

De meeste oudere mannen hebben hun kinderen al groot en hebben dan geen behoefte

meer aan kleine kinderen. met het gevolg dat mijn kids hem niet interesseerde

en hij er dan ook zeer weinig van kon hebben. dit resulteerde in een break-up

natuurlijk.

ik ben 24 en zij is 17. ik vind haar leuk en zij mij ook. Alleen de leeftijd is

groot. Als we daar niet naar kijken zijn we heel gelukkig.

ik heb 2 relaties achter de rug elk van maar liefst 6 jaar. in beide gevallen

leerde ik een meisje kennen van 17 jaar oud en op haar 23e kon ze de verleiding

niet weerstaan toe te geven aan de aandacht van allerlei andere mannen, had ze

het gevoel dat ze iets gemist had omdat ze vanaf haar 17e al bij mij was. zelf

ben ik nu 38 en hoewel ik echt wel geloof dat dit soort relaties kunnen werken

denk ik dat in mijn geval de dames te jong waren om zichzelf vast te leggen. Ik

probeer nu wel op leeftijd te letten en alles wat meer dan 10 jaar jonger is dan

ik neem ik niet serieus (10 jaar is trouwens ook niet niks, maar dan hebben de

dames in ieder geval een opleiding af, een eigen leven en hopelijk al wat vriendjes

gehad). kLINKT MISSCHIEN WAT ZAKELIJK MAAR IK ZOEK DE FOUT TOCH OOK BIJ MIJN EIGEN

VERKEERDE KEUZE VOOR TE JONGE PARTNERS.

Ik heb 2 langdurige relaties gehad met mannen die 12 jaar ouder waren dan ik.

Na 20 jaar ben ik er eindelijk achter dat dit voor mij niet werkt. Dus vanaf nu

maximaal 4 jaar ouder.

hij 30 ik 42

een gewone relatie zoals elke andere relatie.

gewoon van een bepaalde persoon houden.alle cliches weggelaten.

gelijkwaardig.

ouders van een stel kinderen.

anderen hebben er moeite mee.

is hun eigen inprenting van hoe het hoort,zal zijn,afgunst en bemoeizucht.

zouden zij misschien een leven moeten gaan zoeken?

jammer wel dat het je leven zo beheerst al die meningen,terwijl ik nog nooit

naar iemands mening heb geluisterd.

het word maar allemaal gezegd getuigd echt van onbeschoftheid,wil niet ongevraagde

meningen over mijn relatie.de ik bij een ander ook niet.

Zolang je maar van elkaar houdt: liefde kent geen leeftijd en geen afstand. Wat

de maatschappij ervan denkt staat er volledig buiten; zolang je van elkaar houdt

en op alle vlakken van elkaar kunt gebieten zit het goed. Dat moet je niet laten

verpesten door de ‘algemene ongeschreven regels’.

waarom is leeftijdsverschil een probleem? ik kan eigenlijk geen goede reden bedenken.

als het om bijvoorbeeld kinderen krijgen gaat of over overlijden, andere interesses..

wat hebben wij daar mee te maken? wat geeft ons het recht te oordelen of dat wel

werkt? dat is een keuze die mensen zelf maken en als zij gelukkig zijn met de

relatie die zij hebben dan is het toch goed? in elke relatie zijn wel wat probleempjes

of moeilijkheden, daar bemoeit toch ook niemand zich mee?

groetjes (vrouw/meisje, 19)

Ik word in April 24 en hij is 38, we schelen dus 14,5 jaar.

Toen we elkaar leerden kennen dachten we er beide niet aan om te vragen hoe

oud we waren ik toen 20 en hij 34.

vaak schat je een leeftijd in en dacht zelf dat hij midden tot eind 20 was.

Hij dacht dat ik toen zo rond de midden 20 zat.

Dat was toch wel een beetje schrikken toen we erachter kwamen, maar afschrikken

zeker niet.

Hij heeft wel toen aan me gevraagd hoe ik mijn leven zag over 5 jaar.

Dat was voor mij een leuke baan, huisje en het liefst zo rond de 23e moeder

worden.

Het zou voor hem anders zijn geweest als ik riep nog 10 jaar feesten en zie

dan wel.

Maar verliefd waren we en hadden samen mooie toekomst dromen.

Dagen kletste we tot 3 uur in de nacht, verliefd is verliefd ongeacht je leeftijd.

De meeste tijd denk ik er niet eens aan totdat mensen soms vragen hoe oud we

zijn.

Ik schiet dan meestal op de voorhand al in de lag, omdat ik vaak de meest maffe

reacties krijg.

Nu dus bijna 3,5 jaar verder wonen we al een tijd samen en ben ik 6 maanden

geleden bevallen van een zoon.

ik ben een oudere vrouw zo als ze zeggen,ik ben vlot en spontaan en nog jong van

harten.mijn man is 35jaar en ik ben 48jaar,en wij zijn nu 7,5jaar bijelkaar waarvan

3 jaar getrouwd,en het gaat nog steeds geweldig,hij vindt bij mij rust,vertrouwen,vrijheid,wijsheid,en

respect,en dit ook andersom.Een kind heeft ie al,en wil er absoluut geen meer.menigen

zijn jaloers op ons,hoe wij met elkaar omgaan,en ons levensstijl.

wij verschillen 20 jaar

zij was 21 jaar ik 41 toen wij elkaar leerde kennen het heeft 1 jaar geduurd voor

dat ze naar nederland was ze komt uit thailand we zijn nu

7 jaar getrouwt en een zoon van 4 jaar en alles gaat goed ze is naar school geweest

om nederlands te leren ze werk 4 dagen per week 8 tot 10 uur per dag dat doet

ze om voor haar moeder en vader en voor haar zelf zo dat ze straks treug gaat

en goed leven daar heb

hebben altijd zin in sex en doet alles

nooit vragen waarom ben je zo laat thuis

niks is te veel doet alles als ik wat vraag

gaan zuinig om met geld

kind moeder vader eerst dan de rest

zijn harde werkes en maak niet uit hoe lang het

duurt als het maar geld op leverd

Ik 52 en hij 35. We zijn elkaar tegengekomen toen we beide in een moeilijke periode

zaten.

We hebben elkaar opgevangen en zijn steeds meer met elkaar op gaan trekken. Veel

dezelfde interesses en we zijn echte maatjes geworden. De omgeving heeft ook altijd

positief gereageerd op een enkeling na en nu na 5 jaar denken we serieuz eraan

om samen te gaan wonen en ons leven dagelijks te delen.

ik scheel 24 jaar met mijn vriend. hij is 64 en ik 39. ik heb al eerder geschreven.

mijn vriend en ik zijn uit elkaar. hij heeft er voor gekozen om met een andere

vrouw verder te gaan. van 54 jaar. ik ben aan de ene kant heel teleurgesteld.

aan de andere kant ligt er nog een heel leven voor me en zal ik er het beste van

maken. al steekt het wel. we hadden het heel goed en daarom is het nu echt heel

erg jammer dat het over is. ik hoop dat hij een mooi, lang en gezond leven mag

hebben.

liefs xxx

Mijn vriend en ik schelen ruim 22 jaar.

Het was zijn persoonlijkheid wat mij trok. Liever had ik ook gehad dat hij jonger

was geweest maar een oudere man heeft zo zijn voordelen die hier al eerder genoemd

zijn.

Ik ben 40 en nog nooit zo gelukkig geweest met een man als mijn vriend.

Ik heb een relatie gehad met een 21 jaar oudere man, ik was 30 en hij 51 jaar,

uiteindelijk heb ik het beeindigd omdat ik toch moeite kreeg met het leeftijdsverschil.

De sex was heerlijk. Veel ervaring maar duidelijk was dat hij altijd veel jongere

vriendinnen had en daar voor hem schijnbaar toch een issue zit. Hij heeft ook

erg veel moeite om ouder te worden. Toch zal ik de ervaring niet vergeten..

mijn vriend en ik verschillen 11 jaar

1 keer in het jaar 12 jara want dan zitten er 2 maanden tussen onze verjaardagen

ik leerde hem kennen en werd smoorverliefd op hem..en hij op mij

na veel praten en na 2 maanden kwamen we erachter dat we zoveel leeftijdsverschil

hadden

ik was 16 toen ik hem leerde kennen was hij 27

ondanks alle tegenslagen die we hebben gehad..en vooral meningen van anderen

wonen we al 2 jaar samen en gaat het super goed

fuck het leeftijdsverschil als je maar wel zeker weet dat je niet word gebruikt

omdat je een lekker jong ding ben

want hoe vaak je dat wel niet tegen kom

mzzl x

Gemiddeld zijn mijn partners een paar jaar ouder dan mij. Maar ik heb ook wel

eens een vriend gehad die 10 jaar jonger was, maar ook een vriend die 10 jaar

ouder was. Ik sta eigenlijk nooit zo stil bij leeftijd. Als ik iemand leuk/aantrekkelijk

vind, dan gaat het om die persoon zelf. Hoe oud hij is, dat zie ik dan later wel

weer!

Als 50-er heb ik blijkbaar, volgens mij omgeving, de kolder in mijn kop gekregen

en mijn hart en ziel verpand aan een “groen blaadje”, een geweldige

vrouw. Ze is ruim 20 jaar jonger, maar we hebben het geweldig samen. Het klikt

op vele terreinen en we ervaren en voelen dingen, die we niet eerder hebben beleefd.

Toch merk ik mijn angst en onzekerheid over dit leeftijdsverschil. Hoe blijft

dit zo, wanneer ervaart zij mij als een oude man en niet meer als “een jonge

God”. Deze angst werkt toch ook belemmerend om me helemaal te geven en de

stap te nemen die ik, gebaseerd op onze liefde, zou nemen/moeten nemen.

ik ben een vrouw en 5 jaar ouder dan mijn vriend. we zijn samen gellukig en hebben

fun met alles, vooral in bed.;) dUSSS!!! 😛 doei..

Heb net korte (sex) relatie gehad met 12 jaar jongere man. Dit was al de 5e jongere

man. Ben zelf 45 jaar en val gewoon niet op mannen die ouder zijn dan ik. Is ook

wel goed voor je zelfvertrouwen dat het dus ook nog steeds lukt. Zie mezelf niet(en

de mannen dus ook niet) als “rijpe” vrouw. Zo zie ik er niet uit en

ik gedraag me ook niet zo. Maar doe dit puur voor de sex en zou geen langdurige

relatie willen. Die heb ik al en die blijft. Dit is alleen voor erbij!

Toen ik en mijn vriend elkaar hebben leren kennen, hebben we het helemaal niet

over leeftijden gehad. Ik zocht er ook niets achter.

We hebben gewoon enkele gesprekken over koetjes en kalfjes gehad, en het klikte

meteen. Pas na ongeveer twee maanden dat we met elkaar omgingen, zijn we op het

“briljante” idee gekomen om maar eens naar elkaars leeftijd te vragen.

Hij bleek 6 jaar ouder dan mij te zijn. Ik was toen net 18, en had niet veel ervaring

op liefdesgebied. Hierdoor vond ik het af en toe best wel een “enge”/

“spannende” gedachte. In het begin werd ik wel door mijn ouders gedwarsboomd.

Ze deden (en doen) er alles aan om ons uit elkaar te drijven. Ik ben iemand die

heel erg gehoorzaam is aan mijn ouders. En dat is vaak een punt geweest waardoor

we altijd botsing hadden. Zo heb ik nog steeds een voucher voor een bioscoopkaartje,

die ik van hem had gekregen. Hij kwam me namelijk ophalen om naar de bios te gaan,

maar mijn moeder wist wel van alles te bedenken, wat ik nog (op dat moment) voor

haar moest doen. Als een mak lammetje deed ik dat dan ook; terwijl hij geduldig

zat te wachten. Uiteindelijk is er!

niets meer van terecht gekomen. Zo heb ik een heleboel gezellige uitstapjes met

hem gemist, doordat ik (te) gehoorzaam was aan mijn ouders. Nu ik meer mijn eigen

keuzes maak, merk ik dat we binnen onze relatie geen problemen hebben. In het

dagelijks leven merken we niets van het leeftijdsverschil, en we laten ons niet

gek maken. Vandaag (10 maart 2008) ben ik precies 22 jaar en 2 dagen oud. Het

wordt naar mijn gevoel alweer tijd om uit huis te gaan. Daarom zijn we saampjes

op zoek naar een huisje. Bovendien hebben we ook al trouwplannen. (Ik ben wel

heel ouderwets, en wil in principe pas na de trouwdatum “samenwonen”.

Vind ik een huis vóór de grote dag, dan ga ik eerst in ondertrouw;

voor het idee…)

In de afgelopen vier jaar heb ik geleerd meer mijn eigen ding te doen, Ik wil

mijn leven zelf regisseren. Ik heb geen Veeeeeel oudere vriend, maar ik denk dat

iedereen die zo’n relatie heeft, naar zijn eigen “stemmetje” moet luisteren,

en zich niets van de buitenwereld moet aantrekken. Als jij je maar gelukkig voelt…

ik was zobenieuw of mijn reactie er bij stond maar helaas misschien is het vorige

week mis gegaan met verzenden ik probeer het nog eens weet alleen niet meer precies

wat ik geschreven had want ik moet hem loslaten hij wil alleen maar vroienden

zijn maar vind het erg moeilijkhet klopt oudere mannen kunnen erg boeiend zijn

3 jaar lang zijn we met elkaar omgegaan maar er is ook erg veel gebeurd door hem

ben ik ook erg onzeker geworden hij is bijna 59 ik ben net 37 in het begin zei

hij je bent de jong nu zegt ie leeftijd maakt niet uit maar ik wil jou niet ik

wil geen enkele vrouw ik wil alleen blijven maar hij vind wel dat de sex die echt

geweldig was wat ik nog nooit meegemaakt heb dat dat wel kan in een gewone vriendschap.

ik zou het vreselijk vinden als hij iemand anders ontmoet want ik kan hem maar

niet loslaten maar hij zegt dat ik hem moet vergeten ik voel me erg gebruikt in

die 3 jaar en heb ook het voel dat hij denkt dat hij nog jongere vrouwen kan krijgen

hi!

j wil me ook steeds jaloers maken en hij kan zn ex maar niet loslaten met haar

gaat ie nog steeds op vakantie ik heb toen een liefdes brief naar hem gestuurd

3 jaar geleden maar hij zegt dat had je niet moeten doen maar aan de andere kant

merk ik ook dat hij mij ook niet echt loskan laten maar hij zegt wel keihard in

mn gezicht dat ie niet van me houd dat het gevoel ook weg isen dat ik hem moet

vergeten maar wel vriendenwil blijven zolang het duurt wat ik allemaal voor hem

gedaan heb en gevoeld heb ik nog nooit meegemaakt en gehad….ik had zograag meer

met hem gewild of gewoon een echte vriendschap maar me laten gebruiken onbeschermd

is toch ook niet goed dus ik weet het niet ben nog steeds erg in de war. ik hoop

dat jullie dit plaatsen zou me erg steunen ik mis hem vreselijk maar ik moet het

accepteren dat hij niet meer wil

IK ben een vrouw van 24 en mijn vriend is er 40 wat dus een verschil maakt van

16 jaar.

Ik moet toegeven dat het leeftijdsverschil me soms beangstigt, zeker als ik in

de toekomst denk.Het grote voordeel van deze ‘ minder evidente’ liefde is dat

we alles veel intenser beleven.

Wat is een oudere man…Ik denk dat de meeste vrouwen gewoon op zoek zijn naar

een lieve intelligente partner met respect.

Bij mij is het leeftijdsverschil met mijn partner 8 jaar.En inderdaad mannen boven

de 40 zijn vaak wat minder gehaast,in bed zeker !

Wat bij mij een heerlijk gevoel is dat ik mezelf mag zijn,flirten gewoon omdat

dat leuk is daar kunnen we samen om lachen.Zelfs al is hij ouder hij voelt zich

daardoor niet bedreigd.Het maakt hem juist trots dat ik het liefst bij hem ben.

Samen zijn als wij dat willen…we zien elkaar elke week,maar doen ook onze eigen

dingen,waardoor je altijd genoeg gespreksstof hebt.Liefde kent geen leeftijdsgrenzen.

Eindeljk ook eens een artikel over ”ouder”vrouwen.

Ik ben zelf 36jr, drie mooie zonen en!!!al ruim twee jaar een relatie met mijn

vriend(je)van 28jr.

En natuurlijk ook wij lopen weleens tegen dingen aan maar doen ”we”dat niet

allemaal in een relatie?

Ik zie voordelen en ja ook nadelen;want laten we het zeggen zoals het is wat als

hij toch over 4,5 of wel 6 jaar een kindje van zichzelf zou willen?(hij heeft

geen behoefte aan een kind van zichzelf)maar niets is zo veranderlijk als een

mens…tja is dat misschien doemdenken.

In ieder geval ga ik me daar nu niet mee bezig houden want dan zie je overal ineens

een probleem in..zien we dan wel zeg ik altijd!

Maar goed, en geloof me het is een bloedmooie vent en ik gewoon een mooie zelfverzekerde

vrouw met nee geen ”modellenmaatje”maar lekker een mooie maat 42…(om even

de cliches uit de wereld te helpen)Want dat vooroordeel heb ik regelmatig vanuit

mijn omgeving vernomen dat ik me nu vast zou gaan uithongeren om er als een ”jong

ding”eruit te moeten zien.NEE,doe ik niet aan mee.

Toch is het wel zo(uit ervaring)een oudere man met een jongere vrouw eerder wordt

geaccepteerd dan andersom al is de tendens nu echt wel aan het veranderen, in

mijn omgeving kan ik zo een stuk of 6 vrouwen aanwijzen met ook een jongere vriend(ruim

6jaar jonger etc)toch grappig..GIRL-POWER hahahaha…in ieder geval gaat het hartstikke

leuk zo als ”gezinnetje”en voor de toekomst?ach zekerheid heb je toch nooit

voor wat de toekomst gaat brengen dus dames; geniet ervan en laat je vooral niet

onzeker MAKEN….

ik ben èèn vrouw van bijna 40 en mijn vriend is 55 we hebben een

latrelatie die vier jaar aan de gang is.soms hebben we beide,moeite om aan elkaar

aant te passen hij heeft weing zin om buiten wat leuks te gaan doen.terwijl ik

vaker uit wil.maar moet mij bij neer leggen.

ik en mijn vriend schelen 12 jaar hij is 34 en ik 22. we houden zo ontzettend

veel van elkaar, en het maakt ons helemaal niet uit hoe oud we zijn.je merkt het

niet eens als we samen zijn.

onze omgeving denkt daar anders over, maar we laten ons niet uitelkaar drijven

door anderen die hun mening klaar hebben.

wij horen bij elkaar en gaan lekker verder met zn 2tjes.

Ik heb zelf een vriend die 15 jaar ouder dan mij is.

onze relatie heeft eigenlijk helemaal geen reden.

Hij kwam bij mijn werk en ik viel gewoon voor zijn gezelligheid en sponta niteit.

Zo ben ik hem gaan versieren en we zijn nu al 2 jr samen.

k scheel 24 jaar met mijn vriend. hij is 64 en ik 39. jammer genoeg wil hij er

dan ook niet mee doorgaan. hij wil niet dat ik mijn toekomst vergooi en een zorgrelatie

krijg. heel erg jammer. het klikte perfect tussen ons. ook seksueel. hij was niet

erg potent maar daar hebben we samen verandering in gebracht. veel liefde en veel

geduld en echt verlangen naar elkaar.dat maakte hem weer jong. we hebben veel

verdriet gehad toen we uit elkaar gingen. maar nu gaan we als beste vrienden met

elkaar om. we vrijen nog wel. ik vind dat dat wel kan. ik noem het geen seks maar

de liefde bedreiven met iemand die je lief hebt. we gaan veel uit eten. we hebben

het leuk zo. maar zodra bij een van ons een nieuwe liefde zich aankondigd dan

kunnen we hier niet meer mee doorgaan. monogaam is bij ons heel belangrijk. het

is een moeilijke situatie. maar we zijn gek op elkaar. anderen hebben gauw hun

oordeel klaar. maar als je zelf niet in die situatie zit dan kun je ook niet oordelen.

!

we hebben veel steun aan elkaar. lekker voor elkaar koken en ik kan altijd bij

hem terecht als er iets is en hij ook bij mij. we hebben echt veel aan elkaar

zo. hij draagt mij op handen en ik ben trots op hem. een lieverd is het. en ik

hoop dat we ng lang van elkaar kunnen genieten.xxx

Tsjah, nu moet ik eerlijk toegeven dat oudere mannen wel erg aantrekkelijk kunnen

zijn! Ze zijn zo “man”, en jongens van je eigen leeftijd zijn nog maar

van die jonge jongens. Kan ook aantrekkelijk zijn hoor, maar het is net alsof

“de man” je meer aandacht en zekerheid geeft. Het is net alsof ze wat

dieper in j e ogen kunnen kijken. Bovendien hebben ze (als het goed is) meer ervaring

in bed.

ons leeftydsverschil is 14 jaar ik als vrouw

ervaar het als een stuk veiligheid en vind het geweldig om mooi en aantrekkelijk

gevonden te worden.Het idee dat andere mannen jaloers zijn op mijn man vind ik

cool en sexy zeker als je mannen ziet kijken en denken zo van was ik het maar!heel

schijnheilig zeggen ze en vinden ze dat het niet kan.jammer om de rest van je

leven door te brengen met een vrouw waar je niets meer mee hebt en voelt en mooi

is anders!

zij 16 ik 22

ik ben een 53 jarige man,

Drie jaar geleden ben ik getrouwd met een indische vrouw die 10 jaar jonger is

dan ik. Wij voelde ons vanaf de eerste keer dat we elkaar tegen kwamen gelijk

enorm tot elkaar aangetrokken. Vanaf het eerste moment kunnen wij niet met onze

vingers van mekaar afblijven, onze relatie is byzonder explosief, heftig en passioneel.

Nu zijn we getrouwd en er is nog steeds niets in veranderd. Het landelijke gemiddelde

met sex halen wij met glans, dus ook dat leeftijdsverschil met jongere kunnen

wij makkelijk halen. Het genieten van de mooie dingen in het leven doen wij ook

overmatig, misschien dat dit wel met de “oudere leeftijd” van ons te

maken heeft. Ik ben iedergeval de gelukkigste vent die er rond loopt om met een

prachtige “jonge” vrouw door het leven te mogen gaan. Nu moet ik wel

zeggen dat als zij een stuk ouder was geweest, dan had ik ook voor haar gevallen,

want het gaat niet om de leeftijd, maar om de persoon en het karakter.

het klopt allemaal wel aardig ja, toen ik 17/18 was had ik iets met een man van

41, toen ik 19 was iemand van 45, en een hele goede vriend van me is 44 (ben zelf

23). Ik heb gewoon het gevoel met oudere mannen veel meer op 1 lijn te liggen.

jonge mannen hebben vaak hele andere behoeftes dan ik heb. oudere mannen genieten

denk ik ook meer van het leven in de zin van meer overal bij stilstaan, niet elk

weekend zuipen en de stad in, of avonden lang tot in de nacht bij vrienden zitten.

en inderdaad ze zijn veel beter in het geven van zelfvertrouwen.

Ik heb nu ruim een half jaar een relatie met een man van 31 terwijl ik zelf 18

jaar ben.

Het heeft een hele tijd geduurt voordat wij ons aan onze liefde voor elkaar konden/durfden

over te geven. We zagen het leeftijdsverschil van 13 jaar toch als een probleem.

Toch hebben wij uit eindelijk voor ons hart gekozen. En wat ben ik daar blij om!

Het gaat fantastisch tussen ons, we zitten op gelijke golflengte en hebben dezelde

interesses. (Hij is vrij kinderlijk terwijl ik juist volwassen voor mijn leeftijd

ben). We gaan binnenkort zelfs samenwonen. Ik ben dolgelukkig met hem en ben blij

dat ik naar mijn gevoel heb geluisterd!

Ik ben zelf 47 en mijn vriendin 34, ze komt uit de Ukraine.

Daar worden ze nog opgevoed als meisje en zijn de familie waarden nog hoog. zeker

speelt de zekerheid voor de vrouw een grote rol, maar zoekt niet iedereen daar

naar?

Ik ben verliefd op een dame van 36 en zij is zelfs nog meer verliefd ,allé

laat ons zeggen we zijn allebei zot op elkaar ,ik ben 65.Eigenlijk zijnwe getrouwd.

Uiteindelijk heeft de leeftijd geen belang als men zich maar goed in zijn veld

vindt en gelukkig is . Mijn familie heeft er geen probleem mee alles loopt goed

en onthou een zaak met de dood maakt men geen afspraak ,niemend weet hoe oud men

wordt ,wat van belang is zich goed verstaan en het fijn samen vinden,ieder geeft

zijn visie en na overleg wordt de beste gerespecteerd en aangenomen ,ik voel me

goed en zij voelt zich goed. Ok somige mensen kijken ons na maar wat kan dat ons

schelen.

ik ben 38 en mijn huidige partner is 52. ik na verschillende relaties met ook

nog eens jongere mannen en ook een beetje oudere mannen kan het nu echt wel goed

vergelijken. nooit meer zo’n jonger exemplaar. we zijn zo blij met elkaar dat

we zeker weten dat leeftijden zeker niet alles zeggen althans als de man echt

ouder is.

veel dames vallen op oudere mannen. sommigen geven het gewoon niet toe, en vinden

aandacht van jonge mannen juist strelend. doet ze denken dat ze zelf ook veel

jonger worden geschat. alleen neem van mij aan je kunt er veel minder mee dan

met een oudere man. en echt niet om het geld hoor. stomme teksten vind ik dat.

ik krijg eindelijk die aandacht en respect die ik bij mijn vorige partners van

gelijke leeftijd of zelfs jonger niet kreeg. daar werd ik meer gezien als huissloof

moeder van de kinderen enz. ook dat is natuurlijk niet overal standaard. maar

oudere mannen zien vaak eerder waar een vrouw ongelukkig van is of wordt. hebben

gewoon meer levenservaring en begrip en menig vrouw bloeit op en voelt zich zelfs

bij een oudere man nog jonger worden. en dat men denkt dat jonge mannen veel meer

potentie hebben is mogelijk waar. mannen van 18 zijn fysiek gezien op hun sterkst.

maar met al die mannen die ik in bed heb gehad waren de ouderen de betere. ja

mannen van 50+ die komen !

niet na een paar haaltjes klaar. die weten mij te verwennen en gunnen me tijd

enz. wat moet ik dan met bv een 18 jarige die 3 keer 10 haaltjes achter elkaar

kan en dan nog na een kwartier zegt ff bijkomen hoor. tja, er zijn ook heus wel

andere voorbeelden, maar de mannen op leeftijd zijn echt vaak ware kenners en

denken niet uitsluitend met hun 11e vinger en hun eigen genot. nee voor mij nooit

meer die jonkies. alhoewel aandacht van die jonkies iedere vrouw streelt enz.

maar ervaring leert dan dat een oudere man mij echt langer jonger laat voelen

dan dat korte gevoel als een jonkie mij slijmerig bewust 5 jaar jonger schat.

meestal willen die ook maar 1 ding. een vrouw met meer ervaring wat ze nog beter

leert van oudere mannen.

dames open je ogen het is niet anders !

Ik ben 40 en mijn vriend 65. Ik ben verliefd op hem en hij op mij en dat is wat

nodig is ! Hij geeft me alles wat mijn hartje begeert, liefde, sex, aandacht,

geld is ook geen probleem. Ik hou van hem L&H

Ik (vrouw) 40 verliefd op een leuke man van 23. Kan het?jazeker!Ik wist in eerste

instantie ook niet echt goed wat ik ermee moest. We zijn allebei happy en dat

is het belangrijkste!Dan doet leeftijd er echt niet toe.

Nou ik ben een meid van 18 en mijn vriend is 30. Wij zijn al langer dan 2 jr samen

en erg gelukkig. Terwijl mn ouders er nog steeds tegen zijn. Mijn vrienden vinden

het normaal, ook omdat ze hem beter kennen. We houden veel van elkaar en genieten

van t leven. Bovendien is ons sexleven ook geweldig, hij heeft veel ervaring en

dat is prettiger en alles gaat makkelijker. Ikzelf kijk anders naar het leven

dan mijn leeftijdsgenoten. Dat is denk ik ook de reden waarom oudere mannen voor

mij aantrekkelijker zijn. Die zijn veel volwassener dan jongens van mijn leeftijd,

denken logish na, begrijpen je beter en hebben meer ervaring en geven ook meer

om jou. En dus niet omdat ik een vadergevoel wil hebben.. Kortom leeftijd is niet

belangrijk, want je kan ook ongelukkig zijn met iemand van jou leeftijd. Het hangt

echt van t persoon af, je moet een goede keus maken. Luister naar je hart en niet

naar wat anderen in je omgeving zullen denken of zeggen. Want het is jou leven!

Mooi om al deze reacties te lezen. Liefde en sex worden vaak genoemd. Terwijl

wij, ‘verdedelde’ dieren, meestal bij elkaar zijn wegens de voortplanting. Dat

klinkt ‘plat’, maar het is een biologische werkelijkheid. Sex is met zekerheid

een heel belangrijk bestanddeel van de liefde. Je wilt je Lief, je begeert haar/hem.

Maar als twee mensen, ongeacht hun geaardheid en voorkeuren, elkaar blij maken,

elkaar goed begrijpen, elkaar liefhebben… Is dat niet mooi?