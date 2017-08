Liefdesverdriet? Genees je gebroken hart!

Liefdesverdriet doet pijn, enorm veel pijn. Zeker in het begin als je eigenlijk nog niet beseft dat het ‘over’ is. Je wordt verscheurd door tegenstrijdige gevoelens: het verlangen naar je grote liefde (alleen haar naam al doet je, ahum, weer in tranen uitbarsten), de hoop – tegen beter weten in – dat het allemaal weer goed zal komen (het is toch al eens uitgeweest en toen kwam ook alles goed?), afwisselend woede en angst omdat je je toekomst plotseling ziet instorten en zelfmedelijden (waarom moet mij dit overkomen? Wat is er mis met mij?).

Als je je (gebroken) hart zou volgen, zou je in bed gaan liggen en niet meer opstaan. De eerste dagen kan dat inderdaad heilzaam zijn. Je moet de shock verwerken dat zij je aan de kant heeft gezet (hard maar waar). Laat daarom je emoties de vrije loop gaan. Huil tot je geen tranen meer overhebt, zoek steun bij je vader, moeder, vriend, collega, psycholoog, laat je verwennen en doe vooral je verhaal (tot vervelens toe). Dat versnelt het verwerkingsproces.

Doe jezelf geweld aan en bel hem niet! Verzoeningspogingen zijn zinloos als haar besluit definitief vaststaat en kunnen uiterst pijnlijk voor je zijn. Ga dus niet bij haar langs en zoek ook haar ouders niet op. Laat haar collega’s en vrienden erbuiten. Vermijd de straat waar zij woont en de sportschool waar zij ingeschreven is. En vooral… schaduw haar niet om erachter te komen of zij een ander heeft. Het zou aan de zaak niets veranderen. Alleen door afstand te nemen, zal een gebroken hart helen!

Tijdens het genezingsproces zullen zich ongetwijfeld, zeker na verloop van een paar dagen, vervelende vragen aan je opdringen. Je zoekt de fout voor het verliezen van je grote liefde bij jezelf en vraagt je af of je in sommige situaties niet anders had moeten reageren. Geef aan dergelijke (nutteloze) vragen geen gehoor.

Achteraf redeneren heeft geen zin. Investeer je energie in een andere richting, namelijk probeer te accepteren dat het uit is en werk aan de toekomst.

Idealiseer jullie relatie niet. Natuurlijk ben je in deze verdrietige situatie geneigd om alles mooier voor te stellen dan dat het in werkelijkheid was. Het liefst zou je verzwelgen in de tranen en de liefste herinneringen die jullie samen delen.

Maar wees reëel en ga bij jezelf te rade of je deze scheiding had kunnen zien aankomen en of haar besluit – hoe naar het ook mag zijn – toch niet enige gegronde reden had. Was jullie relatie wel zo ideaal? Waren jullie wel voor elkaar voorbestemd? Had jullie relatie eigenlijk wel toekomst?

Zoek de voordelen van het weer single-zijn. Doe die dingen die je altijd al hadden willen doen maar die je omwille van haar niet (meer) hebt gedaan. Houd jij van wandelen maar kwam het er met haar niet van, trek dan je laarzen aan en ga op pad. Houd je van actiefilms maar zaten jullie altijd steevast met een romantische movie op de bank, haal dan nu een actiefilm tevoorschijn en geniet ervan. Het single-zijn heeft zijn voordelen.

Houd van jezelf. Afgewezen worden is niet leuk. Je ego loopt een flinke deuk op. Werk eraan om je eigenliefde weer op peil te krijgen. Bedenk hoeveel mooie dingen je in het leven al voor elkaar hebt gekregen en hoeveel vrienden en vriendinnen je wel niet hebt. Verdrink niet in zelfmedelijden, maar geloof in jezelf. Dat zal in het begin niet gemakkelijk zijn. Doe daarom iets om jezelf van je eigen capaciteiten te overtuigen. Ga alleen op vakantie of schrijf je in voor een cursus die je altijd al had willen volgen. Door dingen die je nooit eerder hebt gedaan, zul je langzaam je zelfvertrouwen weer terugkrijgen. Heb je het idee dat je er alleen niet uitkomt, wees dan niet beschroomd om je tot een psycholoog of andere deskundige te wenden. Iedereen heeft soms wel eens een helpende hand nodig (dit geldt vooral bij beëindiging van een relatie die jaren heeft geduurd).

Na verloop van tijd zullen er dagen komen dat je weer een zonnestraaltje ziet. Dat je het opeens weer even ziet zitten, al is het maar voor een moment. Vat deze momenten niet op als ‘ontrouw’. Schrik er niet van als je bemerkt dat je ook zonder haar gelukkig kunt zijn maar geniet van die momenten.

Als je de ergste shock te boven bent gekomen en je er bij neer hebt gelegd dat deze relatie voorgoed voorbij is, dan wordt het tijd om je weer onder de mensen te begeven. Je vrienden zullen je in deze tijd ongetwijfeld verschillende keren hebben gevraagd om mee te gaan stappen. Accepteer deze uitnodigingen, ook al heb je er geen zin in. Het zal je goed doen.

Blijf niet stilstaan. Dit is het moment om orde in je leven te scheppen en om andere situaties waar je eigenlijk niet blij mee was te veranderen. Al was het alleen al je kapsel/kapper (een klassieker…)

Laat je niet gaan. Gedachten als ‘een kilootje meer of minder maakt ook niet meer uit’ zijn uit den boze. De enige die van dergelijke gedachten schade ondervindt, ben jij. Dwing jezelf daarom om, net zoals altijd (of misschien wel meer), aandacht te besteden aan je uiterlijk.

Zeg nooit dat je niet meer van een ander zult kunnen houden. Verhard niet in je verdriet, blijf niet krampachtig aan je ex hangen, probeer andere vrouwen niet voortdurend met haar te vergelijken en geef ze een kans. Op den duur zul je je realiseren dat ook jouw (ex)partner zo perfect niet was…

