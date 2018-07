Liefdesverdriet. Zo overwin je de ‘breakup blues’

Breakup blues… ofwel de depressieve gevoelens, de troosteloosheid en het onoverkomelijke verdriet die je overvallen als er – om een of andere reden – een einde aan een liefdesrelatie komt. Of je nu een paar maanden, een paar jaar of een leven met haar heb gedeeld, het einde van een relatie is een traumatisch moment. Een schok die je niet één, twee, drie te boven komt. Alleen de tijd kan de wonden helen, en dat duurt soms zelfs jaren.

Maar aan alles komt – uiteindelijk – een eind. Ook aan liefdesverdriet. Want het leven gaat door, het biedt nieuwe mogelijkheden. En het leven houdt zeker niet op omdat zij er niet meer is, ook al lijkt dat in het begin misschien wel zo.

In dit artikel willen we proberen om een manier te vinden om de zwarte periode na de beëindiging van een liefdesrelatie zo goed mogelijk door te komen.

We willen het probleem positief en serieus benaderen. We hebben daartoe een aantal overdenkingen aan het ‘papier’ toevertrouwd, die degenen die op dit moment met liefdesverdriet worstelen, misschien enige verlichting en troost kunnen bieden. Overdenkingen die je wellicht kunnen helpen om de ‘crisis’ door te komen en om de draad van het leven weer op te pakken.

10 Tips tegen liefdesverdriet

1. Als de relatie echt over is – als het zo is, dan weet je dat instinctief – probeer het dan te accepteren. Bijt je niet vast in een illusie alleen maar omdat je bang bent om alleen verder te gaan. Accepteren dat je relatie over is, is de eerste stap op weg naar een nieuw leven.

2. Probeer gevoelens van wrok en verlangens om wraak te nemen, te boven te komen. Het zijn juist deze gevoelens (en acties) die het einde van een relatie vaak zo pijnlijk maken. Wraakacties werken bovendien als een boemerang. Het wordt een zinloos en eindeloos duel met het meisje of de vrouw die eens je geliefde was.

3. Stort je niet hals over de kop in een nieuwe relatie om je vorige relatie te vergeten. Dit is geen goede basis voor een succesvolle en evenwichtige relatie. En het is ook niet correct tegenover het nieuwe meisje, dat je min of meer gebruikt om oud zeer te boven te komen.

4. Probeer erachter te komen waar het in je relatie is misgegaan. Analyseer wat ertoe heeft geleid dat je relatie tot een einde is gekomen. Waar er twee vechten, hebben er (meestal) twee schuld. Probeer te begrijpen wat er is gebeurd en wees niet bang om ook je eigen tekortkomingen onder ogen te zien. Het zal je helpen om je verdriet te boven te komen en je voorkomt er bovendien mee dat je alle schuld bij haar gooit (met alle nodige wraak- en wrokgevoelens).

5. Als het je niet lukt om te accepteren dat het uit is, probeer er dan met iemand (die goed kan luisteren en analyseren) over te praten. Dat kan een vriend zijn, maar ook een professionele hulpverlener. Er is niets mis mee om hulp te zoeken op moeilijke momenten in je leven.

6. Verdrink niet in je verdriet, zet gevoelens van zelfmedelijden van je af. En ga ze vooral niet opwekken met hartverscheurende, romantische muziek en een glas wijn dat je zielsalleen op de bank nuttigt. Het mag dan heel ‘Humphrey Bogart’ zijn, het zal je niet verder helpen. Zoek liever een vriend op en ga samen iets doen. Benauw hem niet met al je trieste verhalen maar pak de draad van je sociale leven weer op.

7. Verwen jezelf. Wees je bewust van je (herwonnen) vrijheid. Doe dingen waar je tijdens je relatie niet aan toe kwam. Verander van look, begin een nieuwe sport of boek een reisje. Wees actief en sluit je niet op in jezelf.

8. Als jij en je vroegere vriendin/partner deel uitmaken van dezelfde vriendenkring en dezelfde lokalen en clubs bezoeken, is het in de eerste periode na jullie breakup misschien goed om even van richting te veranderen. Zolang de wond nog niet geheeld is, is het beter om elkaar even niet te zien…

9. Ga sporten. Schrijf je in bij de sportschool, je hebt er nu te tijd voor om ook daadwerkelijk te trainen. Sporten helpt om je gedachten te verzetten, om je af te reageren en de sportschool biedt je bovendien de gelegenheid om nieuwe contacten te leggen.

10. Gooi je niet op je werk om je liefdesverdriet te vergeten en om jezelf geen gelegenheid te bieden om na te denken. Maak van deze periode gebruik om de prioriteiten in je leven vast te stellen, en zet je eigen welzijn daarbij voorop. Volgens vele onderzoeken is juist het werk een van de meest voorkomende oorzaken voor het uitgaan van relaties, voor scheidingen en voor problemen in de seksuele sfeer. Als je dan toch een verantwoordelijke wilt aanwijzen…