Liegen binnen een relatie. Wat jij?

Laten we voor eens en voor altijd korte metten maken met moralistische opmerkingen als ‘Binnen een liefdesrelatie is er geen ruimte voor leugens‘ of ‘Een relatie waarin gelogen wordt, is geen relatie‘. Eerlijkheid trekt in een relatie niet altijd aan het langste eind.

Ben je het hier niet mee eens? Denk je nu echt dat de afmetingen van die van jou zo indrukwekkend zijn (‘Nog nooit zoiets gezien…’) als je vriendinnetje zegt? Of course. En denk je nu echt dat je vrouw blij is om mee te gaan naar dat familiefeest? En geloof je het echt, wees nu eerlijk, als ze zegt dat je (bier)buikje sexy is? Natuurlijk.

Als je jezelf herkent in één of meerdere van deze banale voorbeelden, dan zou je misschien ook de mening kunnen delen dat liegen in elke relatie voorkomt, dat er dag in dag uit leugentjes worden verteld en… dat ze fundamenteel zijn voor de stabiliteit en de sereniteit van de relatie.

Dit blijkt ook uit onderzoeken. Er bestaan ongelooflijk veel onderzoeken die uitwijzen dat absolute eerlijkheid binnen een relatie negatieve effecten op de stabiliteit daarvan kan hebben. Sterker nog, uit de onderzoeken blijkt dat leugentjes een, zoals we al zeiden, fundamentele rol hebben voor de stabiliteit en sereniteit van de relatie zelf. Maar je moet het natuurlijk niet overdrijven. Er is een grens. Over belangrijke zaken liegt je niet, maar af en toe een klein leugentje om bestwil helpt om je liefdesleven een beetje soepeler te laten verlopen.

Een vriend ontmoeten die je vrouw niet kan uitstaan en dat half uurtje later thuis verantwoorden door te zeggen dat je nog iets moest afmaken op je werk… Is dat nu echt zo erg? En haar zeggen dat dat badpak mooi staat terwijl je daar in je hart niet echt van overtuigd bent? Is dat een goed idee? Soms wel. Het kan jou (en haar) een hoop narigheid besparen.

Leugentjes helpen. We maken er allemaal wel eens gebruik van, ook al willen we het niet toegeven. Soms is het nodig om ons ervan te bedienen, ook al zouden we dat liever niet doen.

Ben je ervan overtuigd dat je een leven zonder leugens leidt? Zonder ze te zeggen en zonder ze te horen? Echt waar? Lucky you.