Liegt hij?

(voor onze lezeressen) In een relatie gaat het allemaal om vertrouwen. en dus zal je hem op zijn woord moeten geloven. Maar zo eenvoudig is het natuurlijk niet. Er zijn situaties waarin de argwaan de kop opsteekt. Spreekt hij de waarheid of niet?

Over kleine leugentjes om bestwil valt nog wel heen te stappen (ook al zouden die in een relatie niet hoeven te bestaan), maar als het belangrijke zaken betreft, kan een beetje psychologisch inzicht geen kwaad. liefde mag dan blind maken, maar soms is het beter om je ogen te openen…

Negeer alarmbellen niet

Wanneer moet je je ogen openen, of, korter gezegd: goed opletten? Het antwoord is kort: als de alarmbellen gaan rinkelen. De vrouwelijke intuïtie is scherp.

Heb je het idee dat er iets niet in de haak is, vraag dan door totdat je bevredigende antwoorden hebt gekregen. Krijg je die niet, dan heb je kans dat hij iets verzwijgt of dat hij liegt.

Doorgrond je eigen angsten/onzekerheden

We zeiden het al: vertrouw op je vrouwelijke intuïtie, ofwel op je instinct. Maar pas op, want hoewel het vaak feilloos werkt, kan er ook een misleidende factor in het spel zijn.

Je eigen angsten, onzekerheden, misschien wel jaloerse gevoelens, kunnen je soms spoken doen zien. Probeer daarom realistisch te zijn en beschuldig hem in ieder geval niet voor dat je gegronde redenen of bewijs in handen hebt.

Vraag naar details

Komt een verhaal je onwaarschijnlijk voor, vraag dan naar details. Blijven die uit, dan is dat een teken aan de wand.

Let op zijn ogen

Ogen zijn de spiegeltjes van de ziel. Heb je het idee dat hij je iets op de mouw speldt, kijk hem dan in de ogen. Vermijd hij oogcontact dan kan dat erop wijzen dat hij niet de waarheid spreekt.

Een gesloten/terughoudende houding

Ook de lichaamstaal spreekt vaak boekdelen. Neemt hij een gesloten houding aan (handen over elkaar, benen over elkaar, een afgewend hoofd) dan kan dat erop duiden dat er iets aan de hand is.

Let op tekens van stress

Zweetdruppeltjes, het schrapen van de keel, veel ‘uhmms’ tijdens zijn verhaal, het overslaan van de stem, zelfs verwijde pupillen zijn tekens van stress die je veel kunnen vertellen. Heeft hij een nerveuze tic of een gebaartje dat hij altijd maakt als hij zenuwachtig is, let daar dan op. Doet de tic zich voor of maakt hij dat bekende gebaartje, dan kan dat een aanwijzing zijn. Een veel gezien gebaar tijdens liegen is het aanraken van de neus.

Niet-gesynchroniseerde gebaren

Gewoonlijk zetten we ons verhaal kracht bij met gebaren. Gebaren met de handen, met het hoofd, met lichaamsbewegingen of een bepaalde houding. Deze gebaren blijven vaak achterwege als er wordt gelogen. Let vooral op zijn handen. Blijven die stil en zetten ze zijn verhaal geen kracht bij, dan kan dat een teken zijn dat hij liegt. Soms komen de gebaren kort (te laat) nadat iets gezegd is, omdat de ‘leugenaar’ probeert natuurlijk over te komen. Niet-gesynchroniseerde lichaamstaal is dus een ander teken aan de wand.

Is zijn verhaal vloeiend?

Komt het verhaal er natuurlijk en vloeiend uit, of zit er ongebruikelijke pauzes in zijn verhaal? Legt op verdachte stiltes.

