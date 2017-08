Maar we blijven vrienden... Toch? Is vriendschap met je ex mogelijk?

Mhmmmm….. Weer zo’n moeilijke kwestie! Een onderwerp dat ons allemaal wel zal aanspreken omdat we vroeg of laat (bijna) allemaal maar wel met deze vraag zullen worden geconfronteerd. Of misschien zullen we hem zelf stellen. Je weet maar nooit! In ieder geval gaat het hier om een heel lastige vraag met een heel lastig antwoord. Het gaat om vriendschap met je ex.

Het einde van een liefdesrelatie kan soms, vanuit sentimenteel oogpunt, het begin zijn voor een hechte vriendschap en diepe genegenheid. Wie tenminste een keer een aflevering van Seinfeld, de mythische sit-com, heeft gezien, zal in dit kader direct denken aan de relatie tussen Jerry en Elaine. Twee ex-lovers die vrienden zijn gebleven. Tussen de twee bestaat een hechte relatie waarin jaloezie geen rol (meer) speelt, maar waarin intimiteit en saamhorigheid een belangrijke plaats innemen. Ze zijn geen lovers, meer maar goede vrienden.

Een utopie? Deels misschien wel. Maar er zijn veel stellen die, ook nadat het uit is gegaan, elkaar blijven zien, zonder dat ze kinderen of andere dingen gemeen hebben die regelmatig contact noodzakelijk maken. Ze blijven elkaar zien omdat ze goed met elkaar kunnen opschieten, omdat ze elkaar aardig vinden, omdat ze graag samen zijn. Ze zijn alleen geen stelletje meer.

Een probleem? Soms wel. Want wat gebeurt er als een van de exen een nieuwe vriend of vriendin krijgt? Wat doe je als de nieuwe derde in het spel helemaal niet blij is met de vriendschap van zijn vriend of vriendin met zijn of haar ex? En zo zijn er nog wel meer gecompliceerde situaties te bedenken.

Toch moet vriendschap tussen exen mogelijk zijn. Als je je maar goed aan de spelregels houdt. Hieronder vind je een aantal ‘gouden regels’ die we hebben samengesteld op basis van jullie feedback via email. Maar natuurlijk vragen we jullie ook dit keer weer om het lijstje aan te vullen, om advies of om simpelweg je eigen persoonlijke ervaring te vertellen.

Weersta de verleiding en begin niet opnieuw een liefdesrelatie als het een keer niet gelukt is, loop je het risico dat het ook de volgende keer niet lukt. En een tweede mislukking zou wel eens het einde van die mooie vriendschap die jullie net samen hebben opgebouwd, kunnen betekenen.

Zorg ervoor dat je vriendschap met je ex een nieuwe liefdesrelatie niet in de weg staat ga er maar vanuit dat je nieuwe vriendje of vriendin jaloers zal zijn op je vriendschap met je ex. Logisch! Je mag al blij zijn als hij of zij er niet direct een stokje voor steekt. Natuurlijk hoef je het contact met je ex niet te verbreken maar maak het niet al te bont. Zorg ervoor dat je nieuwe partner weet én voelt dat hij of zij op de eerste plaats komt. Doe je dat niet, dan loop je het risico dat je te horen krijgt dat je maar weer beter naar je ex terug kunt gaan…

Geen seks ook niet voor de grap! Als je je vriendschap met je ex in stand wilt houden, ga dan niet overstag, hoe groot de verleiding ook is. Seks – ook al is het maar voor één nacht – kan het evenwicht dat je samen hebt opgebouwd, in één keer lelijk verstoren. En dat wil je juist niet!

Wees niet jaloers als je ex een nieuwe vriend of vriendin heeft laat nooit merken dat je jaloers bent (ook al ben je dat wel) als je ex een nieuwe partner heeft. Houd commentaar voor je en vergelijk jezelf niet met zijn of haar nieuwe partner. Houd jezelf goed voor dat je geen rechten meer op je ex kunt doen gelden. Tenminste niet als lover of partner. Het feit dat je ex een nieuwe relatie heeft, gaat je op dat punt niet aan. Lukt het je niet om met je jaloerse gevoelens om te gaan, praat er dan met je ex over of overweeg om een punt achter jullie vriendschap te zetten. Je loopt het risico dat niet alleen jouw vriendschap met je ex niet goed afloopt maar je staat ook zijn of haar geluk in de weg.

Geef wraakgevoelens en wrok geen kans soms houden we een (pseudo)vriendschap met een ex in stand met als enige doel om het hem of haar ‘betaald te zetten’. Om het laatste woord te hebben in een relatie waar we heel wat tranen om vergoten hebben. Deze situatie komt vooral voor als het de ander is geweest, die een punt achter de liefdesrelatie heeft gezet. Het is een manier om contact te houden en om dan alsnog, maar nu zelf, de relatie definitief te verbreken. Heb je het idee dat je vriendschap met je ex op wraakgevoelens – of wrok – is gebaseerd, zet er dan meteen maar een punt achter. Je bewijst jezelf – en je ex – er een grote dienst mee.

Je hebt natuurlijk wel begrepen dat deze regels kantje boord, kielekiele zijn. Vriendschap met je ex blijft nu eenmaal moeilijk. Er hoeft maar iets te gebeuren of het evenwicht dat je samen met zoveel moeite hebt gevonden, is weg. De vraag die dan rijst, is natuurlijk: is het in werkelijkheid echt mogelijk om vrienden met je ex te blijven? En zo ja, ten koste van wat? Is het echt de moeite waard?

Ik heb zelf met een ex na een rustperiode een hernieuwde vriendschap opgebouwd.

Dat heeft voor mij te maken met het wederzijds respect dat bleef voor elkaar.

De relatie die ik daarna kreeg (2 jaar) is door die vriendschap en jaloezie van

haar kant over alles wat ik deed uit elkaar geknald. Als ik haar nu zie dan merk

ik dat het nog steeds niet `goed zit` dus is een vriendschap ook niet mogelijk.

=============

Onlangs is mijn relatie beëindigd met een turks meisje. Ondanks onze verschillen

hadden we grote plannen, maar op een of andere manier heeft ze zich bedacht.

Ik heb het daar erg moeilijk mee gehad: weet niet goed of dat wat wij hadden echt

was of dat ik geplayed ben. Ik ben bang dat als ik haar zie dat ik dan weer verkocht

ben en uiteindelijk weer gekwetst wordt.

=============

Ik kan uit ervaring vertellen dat vriendschap met je ex absoluut mogelijk is!

Voordat mijn ex en ik iets kregen samen, waren we al goede, hechte vrienden. Het

was natuurlijk wat link om dan een relatie te beginnen, maar na lang uitstellen

hebben we besloten om toch samen verder te gaan. Anderhalf jaar hebben we een

relatie gehad, en toen ging hij ervandoor met een andere vrouw op zn werk. Ik

was jaloers, maar heb het nooit laten merken..ik droeg maskers. Pas toen ik mn

hart openstelde om zn nieuwe vriendin te leren kennen, leerde ik dat het echt

een fantastisch mens is! Mijn band met mn ex is hersteld en zn nieuwe vriendin

en ik zijn bijna beste vriendinnen geworden! Zolang je je hart er maar voor openzet

en echt door wilt gaan, lukt het iedereen! Vergeven en doorgaan, echt!

=============

Persoonlijk zou ik het gewoon bij vriendschap houden, want na een relatie zal

die vriendschap nooit meer zijn zoals het geweest is. Als je beste vriend(in)

een nieuwe partner vindt, zal dit na een relatie met hem/haar moeilijker te accepteren

zijn.

=============

Het is mogelijk om vrienden te blijven met je ex, al is het soms niet makkelijk.

Mijn ex heeft zelf ook gereageert op dit artikel. Ik heb inmiddels een nieuwe

vriend en mijn ex een “scharreltje’. Wat voor mij het moeilijkste is toch

de jaloersie..ikzelf ben absoluut niet jaloers en geef zelfs raad aan mijn ex,

maar wat wel eens tussen onze vriendschap staat is zijn jaloersie..hij zegt dat

hij dat niet is, maar helaas geeft hij wel eens rot opmerkingen naar mij toe en

de kinderen. Hier heeft hij zichzelf mee want ik wil wel doorgaan met mijn leven,

en tja 18 jaar samen zijn geweest is ook een groot deel van je leven, maar je

moet zelf gelukkig zijn, een partner moet iets toevoegen in je leven en niet jouw

leven maken. Dus ja vriendschap is mogelijk maar exen moeten wel beseffen dat

het leven doorgaat..voor beiden! Blijf niet hangen in het verleden want dat is

al geweest en kan je niets meer mee.

Elkaar haten heeft ook geen nut want dat kost je alleen maar energie. En wat ik

nog wil zeggen..een ex moet niet gaan claimen omdat je nu eenmaal goed met elkaar

overweg kan, want dan gaat het zeker weer fout, laat ieder zijn eigen leven leiden

het is alleen maar meegenomen dat je een vriendschap hebt overgehouden..push het

niet…het leven gaat door!

Iedereen vind op den duur weer het geluk, daar ben ik heilig van overtuigd…

=============

ik ben nu bijna een jaar gescheiden na 12 jaar huwelijk

ik heb het haar al die jaren niet gemakkelijk gemaakt,liet alles maar een beetje

aan me voorbij gaan en aan haar over.ze was op laatst helemaal de weg kwijt en

storte helemaal in ze kon en wou zo niet verder.ondanks dat zijn we gelukkig hele

goeie vrienden! en praten nu met elkaar iets wat ik eigenlijk nooit heb gedaan.

zij heeft inmiddels een andere vriend die erg goed voor haar is.ik was erg jaloers

maar vooral boos op mezelf.hoe had ik het zover kunnen laten komen!?terwijl ze

het zo vaak aangaf!ik gun haar natuurlijk alle geluk toe en zij mij ook. gevoelens

voor haar heb ik nog steeds!het is voor mij daarom ook niet makkelijk een andere

relatie te beginnen.

in mijn geval is het beste bij jezelf te raden gaan,allebei niet steeds terug

vallen in het verleden en de dingen nemen zoals ze zijn!dat maakt de vriendschap

tussen mij en me ex wel zo makkelijk en prettig…

=============

Ik heb sinds 1 januari weer contact met mijn ex! Ze woont 140 km van mij vandaan,

dus het is echt alleen nogmaar sms.

Ik heb met haar een relatie gehad van juni tot september. Ik hield zoveel van

haar, dat dat mij de kop kostte. Ze dacht dat ik een ‘loverboy’ was :S. Ik had

alles voor haar over! Ik deed alles voor haar! Elke km van de 140 reed ik met

plezier naar haar, want ik ging mijn trots weer zien! Ze heeft het dus uitgemaakt,

omdat ze er verkeerde gevoelens bij had. Op 1 januari stuurde ze mij een smsje

met gelukkig nieuwjaar! Ik stond er van te kijken. Ze vertelde mij dat ze het

verkeerd allemaal had gezien! Ik voelde en voel nogsteeds wat voor haar! Ik heb

nu te horen gekregen dat ze haar beste vriend leuk vind en hij haar! Ik vind mijn

ex ook nog leuk en zei mij! Nu moet ze dus kiezen! Ik denk wel dat je normaal

met je ex om kan gaan, alleen het kan je ook veel pijn doen. Hebben hier mensen

nog een raad of ervaring met zo’n verhaal dat ik nu schrijf of iets wat er op

lijkt? Wat zijn jullie gevoelens hierbij?

=============

hallo ik heb ook wel een vriendschap met mijn expartner ook omdat we samen een

kind hebben en ik woon nu tijdelijk bij hem omdat ik voor de 2e keer ook weer

gescheiden ben en ik moest toen daar het huis verlaten en heb toen noodgewongen

mijn spullen moeten pakken en heeft mijn 1e expartner mij in huis genomen tot

ik een eigen woning heb maar dat gaat ook niet altijd goed veel iritaties onder

elkaar en geen privacy dat is ook niet altijd goed ook niet voor onze dochter

en een nieuwe relatie met hem wil ik niet meer dus dan is dat ook moeilijk om

dan vrienden te blijven ik heb geen anders uit weg daarom wil ook snel mogelijk

een woning voor mij zelf en mijn dochter

=============

Het gaat wel, ik ben vrienden met mijn exvriendin en het gaat wel. Ik heb 2 jaar

met dat meisje gehad en nadat er een soort pauze tussen ons heeft gezeten waarop

we elkaar bijna niet zagen en spraken is het contact goed gekomen. Nu gaan we

echt vriendschappelijk met elkaar om en is er geen sprake meer van jaloerse gevoelens

tussen ons. Ze kan gerust praten over seks met een andere ex of iets dergelijks,

het zal me geen reet roesten. Het is namelijk niet voor niets uit tussen ons gegaan

en voor mij zie ik dan ook geen reden om er ooit aan te denken wat met haar weer

te krijgen. Mijn vriendin had er in het begin moeite mee, jaloezie speelde een

grote rol erin, maar aangezien er in mijn huis een nieuwe bovenbuurmeid is komen

wonen die verliefd op me is….heeft ze liever de vriendschap tussen mijn ex en

mij, waarvan ze weet dat er niks aan de hand is, dan een bovenbuurmeisje die achter

me aan zit….

=============

hallo iedereen,

ik heb zelf een erg goede vriendschap opgebouwd met mijn ex! eerlijk gezegd is

er geen enkele ex waar ik niet meer mee overweg kan maar zijn nieuwe (jaloerse)

vriendinnen wel bij een aantal de oorzaak van het feit dat wij elkaar niet regelmatig

meer spreken. de nieuwe vriendin van mijn ex is echter zelfs mijn beste vriendin

geworden! veel mensen snappen het niet en gaan ervanuit dat wij trio’s hebben

maar dat is totaal niet het geval! wij hebben een echte vriendschap en sex komt

niet ter sprake! hebben we ook geen behoefte aan. een betere beste vriend als

je ex kun je eigenlijk niet hebben. wij weten precies wat we aan elkaar hebben.

ik heb zelf geen nieuwe relatie maar mijn nieuwe vriend zou er vrede mee moeten

hebben anders is er geen relatie voor ons weggelegd. groetjes silvia

=============

Een vriendschap behouden met je ex kan wel. Het is al 5 jaar uit tussen mij en

m’n ex en we zien elkaar nog iedere dag. Tuurlijk kreeg je dan min 1 keer per

week de vraag “Zijn jullie weer bij elkaar?”. We zitten zelfs bij elkaar

in een band. Hij heeft al een partner gehad en ik ook. Is inmiddels weer over,

maar zelfs dat ging prima. We zeggen altijd tegen elkaar. We worden oud samen,

in wat voor vorm dan ook. Tevens heb ik ook nog andere exen en die kan ik wel

schieten. Dus het zal niet altijd gaan!

=============

uit ervaring kan ik zeggen dat het beter is om maar gewoon tegen je ex te doen

zonder haat etc. wand je bereikt er niks mee…ik kan dan ook goed met mn ex praten

over dingen (het is nu al3 jaar uit) en we spreken nog wel eens af maar niet met

bijbedoeingen mijn vriend weet er van en heeft er geen problemen mee hij weet

dat het EGT OVER is..

=============

nee…absoluut niet!tenminste voor mij dan, ik heb dit samen met mijn ex geprobeerd,dachten

echt vrienden te kunnen blijven, maar de relatie met mijn vaste partner kwam ineens

op een laag pitje te staan en dat terwijl ik zielsveel van mijn partner hou.

ik heb toen het initiatief genomen, en resoluut gestopt met elk contact!

het is het allemaal niet waard, van vriende naar geliefden,oke..maar anders om..nee

dus!

=============

Nee ik kan niet met mijn ex omgaan,hij heeft mij veelverdriet gedaan bedrogen

en mishandeld dus wil ik geen contact meer met hem .

ik werd een keer in centrum aangesproken door een jong meisje van 17jr kende het

meisje helemaal niet vroeg mij van alles over mijn ex ik vertelde haar dat ik

deze boek had gesloten en er niet over wilde praten wat bleek zij was nu zijn

vriendin hij is 42jr pffffff

voor mij geen relatie weer en mijn ex wil ik nooit weer zien en zeker geen vrienden

mee zijn

=============

is wel moeilijk vriendschap houden met je ex

=============

het zou wel kunnen,mar wat bereik je ermee

de gevoellens komen weer boven en al die gesprekken die je heb gehad enzo

ik weet het niet zeker

=============

euhm vriendschap met je ex zou volgens mij alleen kunnen als je echt geen sex

meer heb samen ik heb bijvoorbeeld mee gemaakt dat wij elke weekend mekaar opbelde

en sex hadde en dan weer ruzie zelfs toen mijn ex een nieuwe vriend kreeg hadden

wij soms sex tot dat we door de ruzies echt mekaar niet meer spraken

=============

Een vriendschap met een ex is zeker nog wel mogelijk. Het hangt er natuurlijk

ook vanaf met welke reden het uit gaat. Bij mij was er een heel duidelijk probleem

die niet aan mij lag, en waar hij ook niks aan kon doen, problemen met zijn verleden

en alles. Door het uit te maken gaat het met hem weer een stuk beter, waardoor

ik mij er ook fijner bij voel. Maar we zijn nog wel gewoon vrienden en hoewel

ik nog wel wat voor hem voel zou ik hem ook niet als vriend willen verliezen.

Ook omdat ik van hem hou. Maar het is nu wel gewoon over. Ik zal het denk ik ook

geen 2e keer meer willen proberen. Maar die vriendschap kan er zeker wel zijn.

Soms wel even moeilijk. Maar het is wel mogelijk

=============

Het zal in bepaalde gevallen best mogelijk zijn om vrienden met je ex te blijven,maar

ik heb echter andere ervaringen.Als je samen kids hebt moet je het in elk geval

wel proberen.Is dat niet het geval,dan draait het toch vaak op sex uit en wordt

t erg verwarrend.Ik ben er geen voorstander van.zeker als een van de twee,of beiden,een

nieuwe relatie heeft.Daar moet wel ruimte voor zijn en met n ex aan de zijlijn

wordt dat best lastig.Vind dat er tegenwoordig teveel moet kunnen en zie ook dat

dat niet altijd even goed afloopt.Lukt het met de een niet,dan ga ik toch gewoon

weer terug naar de ander?Zo leer je vlgns mij niet veel van een relatie en kun

je niets blijvends opbouwen.Voor mij geen vriendschap met mijn ex(en)!!!

=============

Een goede verstandhouding met je ex is mogelijk zolang je nieuwe partner er maar

geen weet van heeft. De sex met je ex is nattuurlijk een veelbesproken onderwerp

maar ik denk dat iedereen dat echt wel doet als de situatie zich voor doet

=============

inmiddels is mijn relatie weer over met de persoon waar dit over gaat, maar zijn

ex had heel wat wraak tegenover mij. Terwijl het toch echt haar schuld was dat

het uit is gegaan tussen die 2. Zij heeft de deur achter haar dicht getrokken

na een relatie van bijna 6 jaar. Ze begon hem te stalken zodra ze wist van mij.

daarnaast ging ze mij uitschelden en dat soort kinderlijke gedoe terwijl ze toch

al echt 28 jaar is dan zou je zeggen dat je over dat soort gedrag heen bent gegroeid.

de jongen in kwestie is 10 jaar ouder dan dat ik ben (hij is 30 ik 20) en dat

is ook uiteindelijk de reden geweest dat het uit is gegaan. Ik heb er heel bewust

voor gekozen om geen vrienden te blijven, ik heb gezien dat het pijn doet wanneer

de ex van je geliefde nog in het spel is ook al is dat op een slechte manier.

ik zou dus nu ook niet weten wat hij doet en hoe het met hem gaat. enige dat ik

wel weet is dat zijn ex heel erg jaloers was op mij. hoevaak er ook tegen haar

is gezegd dat i!

k geen problemen met haar had en had gezegd dat ze een keer alles moesten uitpraten

en dergelijke.maar goed ik ga verder met mijn leven dat het tussen mij en hem

niet ging (ook met vriendschap niet) is ook deels te danken aan zijn ex en deels

aan het verschil in leeftijd

=============

Tsja, ik vind dat het moet kunnen maar als je ex er op los leeft, jou bedrogen

heeft (meerdere keren) er vandoor is met een dame die haar eigen kinderen in de

steek heeft gelaten en totaal niet omkijkt naar zijn eigen kindern….dan kan

het lastig zijn. En dat ervaren wij nu! Ik heb gezegd dat ik niet meer verder

kon met hem en hem de deur gewezen. hij trok direct in bij deze dame en is continue

boos op de kinderen en/of op mij. Hij wil niets betalen en leeft er op los. I.p.v.

samen naar een mediation-advocaat hebben we nu allebei een eigen advocaat en hij

blijft maar mailen, bellen, schelden, verbinding verbreken en ons uitmaken voor

alles wat mogelijk is. Kortom; ik geloof er niet meer in en hij is niet meer welkom.

De kinderen mogen altijd naar hem toe en hij mag altijd voor hen bellen, maar

verdeer….nee, geef mijn portie contact met ex maar aan een ander, maar niet

meer aan mij. Hoop dat het bij anderen wel lukt want je hebt toch samen een verleden

en samen k!

inderen. Probeer er het beste van te maken (moet dan wel van 2 kanten komen) en

zet je emoties opzij! Voor de kinderen dan!

=============

Jazeker is het mogelijk: wat ik mis in jullie artikel is dat het juist dan verschrikkelijk

belangrijk is om eerlijk tegen elkaar te blijven zijn, niet alleen over eventuele

andere relaties.

=============

Ik zelf heb een hele goede band met mijn ex, en hij heeft mij zelfs geholpen aan

mijn nieuwe partner.

Ik chat en mail ook met vrouwen waar hij mee mailt en chat.

hij heeft een sleutel van ons huis en wij een van zijn huis.

We wonen vlak bij elkaar, en hadden/hebben een hondje samen, die brengt hij nu

als hij moet werken bij ons, zo is ons hondje niet alleen en mijn ex hondje ook

niet.

In het begin ging het idd niet zo makkelijk omdat de dame in kwestie waardoor

hij de relatie verbroken had erg jaloers was waardoor hij geen contact meer met

mij mocht hebben.

Sinds zij vertrokken is gaat alles perfect.

=============

Ik heb het meegemaakt, mijn vriend had een ex waar hij 2x al samen mee was geweest

en ik accepteerde dat ze nog met elkaar bevriend waren, maar toen verliet hij

me en ging hij voor de 3e x met haar samen.. Zij was jaloers dat hij met mij ging

en probeerde hem af te maken via internet en hij liet zich meeslepen door haar

woorden.

je zult wel begrijpen dat dat mijn vertrouwen heeft aangetast ik ben nu weer samen

met hem maar hij heeft nu geen contact meer met haar.

=============

Het is natuurlijk een moeilijk onderwerp…En ik denk dat het heel moeilijk is

om vrienden te blijven…

Daarnaast maakt het ook nog uit of je lang met elkaar hebt gehad…

Iemand die maar één maand of een paar maanden met iemand heeft gehad

is natuurlijk er veel sneller overheen als iemand die al jaren met iemand heeft…

Zelf zou ik geen vrienden meer kunnen zijn.

Ik vind het dan veel te moeilijk…

Als ik dan me vriendin zou zien met een andere jongen…

Dan zou dat voor mij veel te pijnlijk zijn.

De gedachte dat die jongen, precies hetzelfde doet als wat jij heb mogen doen…ONDRAGELIJK…

Ik heb dan niet zo lang met haar, 8 maanden.

Maar toch, ik ben helemaal gek op der.

Dan zou het onmogelijk zijn voor mij om gewoon vrienden te blijven.

Ookal zou ik dat stiekem wel willen…

=============

Vrienden blijven met je ex is mogelijk, mits je inderdaad goede afspraken maakt

met elkaar en je nieuwe partner duidelijk laat weten dat hij/zij op de eerste

plaats staat en niets te vrezen heeft van de vriendschap met je ex. Ikzelf ben

nog steeds hele goede vrienden met mijn ex en wij wonen als studenten nog steeds

met zijn tweeën in een huis voor alweer 2 jaar. Hiervoor hebben wij duidelijke

afspraken gemaakt dat we met elkaar zouden omgaan zoals normale studenten dat

zouden doen en elkaar er van weerhouden om andere dingen samen te doen. Wij beide

hebben inmiddels een andere partner en dat gaat fantastisch goed. Beide partners

zijn vrienden geworden met mij of mijn ex en vinden het eigenlijk wel geruststellend

dat ik of mijn ex zo’n goede vriend als huisgenoot heeft, waarbij je altijd terecht

kan als er iets is, zeker als de huidige partner niet in de buurt is. Maar voorop

staat bij ons alle 4 eerlijkheid van begin af aan. We hebben gelijk onze partners

verteld !

dat ik en hij exen en nu goede vrienden zijn en in het begin waren ze best jaloers,

maar inmiddels weten ze dat wij gewoon vrienden zijn en de partners op de 1e plaats

komen en vertrouwen ze ons. Wat mij en mijn ex betreft, heeft het ons veel geholpen

om een “afkoel periode” na onze 5 jaar relatie in te stellen, waarin

we zeker een half jaar niet met elkaar zijn omgegaan en daarna de draad als vrienden

en studiegenoten hebben opgepakt. En het resultaat: een geweldige vriendschap,

2 nieuwe happy partners, 2 goed verlopende studiecarrières en nog steeds

een stel gezamelijke huisdieren.

=============

sex met je ex is heerlijk maar te link voor een goede viendschap

=============

Sinds 2 maanden heb ik een ex, waarmee ik vijf jaar een relatie heb gehad. Ook

hij wou graag vrienden blijven, in het begin wou ik dat ook graag. Totdat hij

na 2 weken alweer een nieuwe vriendin had, ik voelde me erg gekwetst en nog steeds.

Ook vroeg ik me af wat die vijf jaar voor hem had betekend, in mijn ogen niet

veel anders stap je niet zo in een andere relatie.

Nu na 2 maanden heb ik het er nog steeds moeilijk mee en ik denk ook niet dat

ik het nog kan, vrienden met hem blijven….jammer, maar het is soms niet anders.

=============

Tja,

het is maar hoe je ‘ex’ definieert en

ik zal wel weer een uitzondering op ‘de regel’ zijn, maar ik ga nog steeds hartstikke

goed om met viertal ex-vriendinnen (geen ex-vrouwen).

=============

Ik denk dat het in sommige gevallen goed mogelijk is een goede en soms diepe vriendschap

over te houden na een liefdesrelatie.

Je moet echter wel uit het goede hout gesneden zijn om goed met deze hierboven

genoemde regels om te gaan.

In de praktijk zullen veel ex-en een aanspraak doen op hun ‘primitieve’ gevoelens.

Of dat nu jaloezie, woede, wrok, of onsamenhangende uitlatingen met kwetsende

ondertoon is.

Dit zal voor mensen met weinig zelfkennis en dus weinig zelfreflexie hebben moeilijk

zijn.

Stel je hebt een relatie gebaseerd op diepe vriendschap, respect en vertrouwen,

dat is anders dan als je bijvoorbeeld een relatie hebt gehad gebaseerd op lust,

onbegrip en weinig diepgang.

Als je na 2 keer proberen de relatie echt niet meer op de rails krijgt, zul

je samen moeten besluiten het een andere draai te geven. Dat zal in het eerste

voorbeeld, hierboven genoemd, beter uitpakken dan in het laatste geval.

Als je een ruimdenkende partner hebt gevonden die ook nog eens wat heeft meegemaakt,

dan moet het geen probleem zijn zo’n vriendschap te hebben en onderhouden. Is

hier geen ruimte voor (let wel de regels in ogenschouw nemende in het stuk genoemd)

dan kun je jezelf afvragen of deze relatie wel een goede is.

(Ik distantieer me dan even van de dommertjes die contacten aanhouden ter controle

of voor misschien nog hopende op die ene laatste wip, plat gezegd.

Ik heb het hier over geestelijke en intellectuele verbondenheid. )

Kan de partner er echt niet mee overweg? Blijven praten, desnoods samen met

die ex. Open zijn en goede afspraken zijn belangrijk. Een partner kan natuurlijk

nooit ‘bepaalde sociale contacten’ verbieden. Praten praten praten…

=============

Sinds 8 maanden heb ik een heel lieve vriend, die een jaar of vijf gescheiden

is. Zijn ex heeft sinds een jaar ook weer een relatie. Bij de scheiding hebben

ze een aantal afspraken gemaakt, waarbij beiden (in het belang van de kinderen)

af en toe als gezin aktiviteiten ondernemen. Zo ook Sinterklaas. Dan kopen hij

ook een kadootje voor haar. (omgekeerd weet ik niet) Voor mij heeft het er veel

van weg dat zijn ex de aktiviteiten voortzet, omdat ze niet wil dat een andere

vrouw bij haar kinderen is. Mijn vriend ziet dit niet zo. Ze dacht ook dat mijn

vriend nu altijd alleen zou blijven en dat idee vond ze wel prettig. Maar ik vind

dat de situaties soms aangepast moeten worden. Zeker als je ex toch het nodige

dicteert. Dan stel je je kinderen en de nieuwe partner voorop. Maar ik ben de

enige die dat zo ziet. Nu probeert hij iedereen tevreden te stellen: voor de kinderen,

terwijl ik het zo hard nodig heb dat iemand echt voor me gaat. Ik hou ontzettend

veel van hem, maa!

r dit doet ongelooflijk veel pijn. De omgang met een ex is en kan heel goed zijn

en ik zou daar geen probleem mee hebben, maar dan moet je beiden in de nieuwe

relatie echt helemaal openlijk voor elkaar (durven) gaan. Met de grillen van een

ex kun je alleen omgaan als je je nieuwe liefde 100% laat voelen dat je van hem/haar

houdt en samen oud wil worden.

=============

het zou zo kunnen zijn en ik had het ook zo graag zo willen hebben. Het is helaas

niet zo gegaan. Ik ben na 28 jaar met de kinderen alleen en mijn ex heeft een

vriendin van nu 23 die erg jalours is. Hij wilde vriendschap met mij houden en

heeft het niet kunnen waarmaken. Hij kan niet en heeft een nieuwe “wij samen”

en met elkaar. Zelfs gewoon vriendschap is teveel en dat terwijl er kinderen zijn.

Jammer dat je dan voor huis moet toeteren en niet uit de auto komt

=============

ja, het is mogenlijk en waarom, omdat ik het zelf nog steeds heb, en t is al bijna

2 jaar zo dat we vrienden zijn. en we accepteren het van elkaar dat we gewoon

vrienden zijn. en het gaat goed.

=============

Je blijft altijd gevoelens houden voor je ex. Je hebt toch een verleden gedeeld

met elkaar. Moeilijk om dan daarna nog vrienden te zijn …

=============

ik ben nu inmiddels 25 jaar getrouwd, maar als ik zijn ex zie,kan ik er nog steeds

niet tegen als ze met elkaar praten.

misschien ben ik daar wel te jaloers voor. ik ben dan bang dat hij toch nog wat

voor haar voelt, want zij waren toch ook 12 jaar getrouwd geweest

=============

Ik denk dat dit idd een heikel onderwerp is.

Ook denk ik dat het er vanaf hangt hoe lang je samen bent geweest en of er vriendschap

was voor de relatie.

Niet opnieuw een relatie beginnen hangt, volgens mij, ook af van de reden van

de breuk.

Sex kan inderdaad niet! dit heb ik zelf al vaak genoeg gemerkt.

Misschien zijn er uitzonderingen, maar bij mijn ervaringen was dit uit den boze.

Verder volledig akkoord met dit artikel!!

=============

Ik heb een prima band met mijn ex! We hebben 2 jaar een relatie gehad – ik had

er geen zin meer in en heb het eigelijk heel plotseling verbroken. Niet aardig

en niet eerlijk om hem eerst nog een kans te geven.

Het heeft een paar maanden geduurd voor we weer contact hadden, maar inmiddels

is het echt een vriendschap geworden.

Mijn huidige vriend heeft hem ook ontmoet en dat gaat prima tussen die 2.

We hebben ongeveer 2x per maand telefonisch contact en verder zien we elkaar

zo’n 4x per jaar. En dat is ook voldoende 🙂

=============

Vriendschap met je ex zou moeten kunnen, ook ik heb het meegemaakt maar 9 van

de 10 keer gaat dat uiteindelijk toch niet werken..

We hebben echt veel om elkaar gegeven maar om bepaalde redenen kon ik gewoon niet

met mijn ex verder dus besloten we gewoon vrienden te blijven, in het begin was

alles nog leuk en aardig en zagen elkaar regelmatig we konden tenslotte samen

overal over praten en hadden nog veel lol met elkaar tot ik een nieuwe vriend

kreeg en mn ex me in een keer terug wilde op dat moment heb ik voor mn vriend

gekozen en gezegt dat het miss toch beter was geen contact te hebben, want ik

weet dat dat dan toch niet goed was gegaan, hij ws het er niet mee eens maargoed

hij moest het accepteren.. uiteindelijk is het ook niks geworden met mijn toenmalige

vriend dus nu ben ik ze allebei kwijt jammer.. maar wel beter zo want zolang je

contact hebt met je ex kan je niet fatsoenlijk een nieuwe relatie beginnen althans

dat is hoe ik erover denk.

En ik ben dus ok van mening als ik dat berichtje hieronder lees dat je vriendin

nog veel om haar ex geeft, het voor jou miss beter is haar los te laten ok al

is het moeilijk voor je, je zal hier zelf aan onder door gaan..

=============

hallo allemaal,

Vorig jaar December ben ik weer in contact gekomen met mijn ex. Ik merkte op

het moment dat ik zijn berichten opende dat mijn hart een sprongetje maakte.

Ik had dit na 10 jaar niet meer verwacht. Alhoewel ik hem nooit vergeten ben

en nog regelmatig aan hem dacht, In middels is hij gelukkig getrouwd en heb

ik een moeilijk werkende relatie Elke dag praten mijn ex en ik over de meest

gevarieerde dingen en dat voelt goed het voelt als een tweede thuis. Stiekum

zijn we ook nieuwsgierig naar elkaar. Maar proberen dat zo ver weg van ons af

te laten. Dus mijn mening is eigenlijk dat ik het gevaarlijk voor je huidige

relatie. Hoe dan ook je blijft altijd gevoelens houden hoeveer ze ook zitten

ze komen altijd boven of je dat wilt of niet!!!

=============

Vriendschap met je ex zou moeten kunnen, ook ik heb het meegemaakt maar 9 van

de 10 keer gaat dat uiteindelijk toch niet werken..

We hebben echt veel om elkaar gegeven maar om bepaalde redenen kon ik gewoon niet

met mijn ex verder dus besloten we gewoon vrienden te blijven, in het begin was

alles nog leuk en aardig en zagen elkaar regelmatig we konden tenslotte samen

overal over praten en hadden nog veel lol met elkaar tot ik een nieuwe vriend

kreeg en mn ex me in een keer terug wilde op dat moment heb ik voor mn vriend

gekozen en gezegt dat het miss toch beter was geen contact te hebben, want ik

weet dat dat dan toch niet goed was gegaan, hij ws het er niet mee eens maargoed

hij moest het accepteren.. uiteindelijk is het ook niks geworden met mijn toenmalige

vriend dus nu ben ik ze allebei kwijt jammer.. maar wel beter zo want zolang je

contact hebt met je ex kan je niet fatsoenlijk een nieuwe relatie beginnen althans

dat is hoe ik erover denk.

En ik ben dus ok van mening als ik dat berichtje hieronder lees dat je vriendin

nog veel om haar ex geeft, het voor jou miss beter is haar los te laten ok al

is het moeilijk voor je, je zal hier zelf aan onder door gaan..

=============

ik zelf heb bijna een nieuwe vriendin maar ga nog met me ex om, ik kan et nie

weerstaan als ik met haar ben nie ff kus te geven of gewoon over vroeger te praten

en dan ruzie van wie de schuldige is, et is na 5 jaar uitgegaan en heb er nog

wel moeite mee, maar ik heb besloten geen contact meer te hebben gewoon omdat

ik haar zo makkelijker vergeet,..

MIS NOOIT IEMAND UIT HET VERLEDEN, ER IS ALTYD WEL EEN REDEN WAAROM ZIJ DE

TOEKOMST NIET HEBBEN GEHAALD:)

groetjes

=============

Je hebt altijd gezeik met je vriendin als die nog met dr ex omgaat. elke keer

is ze super emotioneel als ze dr ex gezien heeft, ze wil zelfs elke week bij m

kunnen eten enzo! nou ze moet maar kijken. ze heeft ongeveer al mn geduuld en

respect inmiddels verbruikt en ze kan zeggen at ze wil met ik voel liefde voor

jou en vriendschap voor hem. en dan komt ze weer 1,5 uur later dan afgesproken

bij mij omdat hij spontaan langs kwam. Ik ben er klaar mee!

=============

met mijn laatste ex kan ik moeilijk vriendschappelijk omgaan.

Hij vertoont een gedrag waarvan ik vind dat hij weinig ruggengraat heeft.

eigenlijk is hij een hele onzekere jongen die zichzelf aan het zoeken is.

dit is voor mij als ex zijnde heel moeilijk om mee om te gaan..omdat ik simpelweg

houd van de persoon die achter dit gedrag schuil gaat.

een vriendschap zou ik graag willen..maar kan ik niet onderhouden omdat ik niet

wil horen hoe hij nu in het leven staat.

het doet me teveel pijn om te zien hoe hij naar de klote gaat.

Misschien ooit als hij stabiel kan worden en rust in zichzelf vind, dan zou er

een hele mooie vriendschap kunnen zijn.

momenteel zou zijn vriendschap geen enkele meerwaarde bieden aan mijn leven.

het zou me alleen maar in contact brengen met drugsgebruik, sex en voor mij sociaal

onaanvaardbare opvattingen.

=============

ik zit nog momenteel in de begin fase, na 12 super jaren zijn de gevoelens van

mijn vriendin verdwenen en we weten niet waarom.

dus word onze relatie beeindigd door haar waar ik finaal stuk van ben.

wel heeft ze voorgestelt om vriendjes te blijven, maar ik heb zoveel ernergie

in het gezin hier gestoken dat ik ondanks de pijnen die ik heb haar nooit meer

wil zien al is het tegen me gevoel in.

ik wil haar laten inzien dat ze te drastisch de relatie beeindigd.

=============

Ik ben van mening dat je nooit ECHT alleen vrienden kan zijn met je ex. Ik denk

dat het te maken heeft met loslaten. Sommige exen hebben een lange, intensieve

relatie achter de rug, en hebben moeite met elkaar los laten. Dat betekent dat

je ook moeite hebt om het verleden los te laten. Uit sociaal punt besluiten ze

vrienden met elkaar te zijn, maar eigenlijk is er altijd 1 van de twee die niet

kan loslaten. Of allebei. Dan heb je helemaal een probleem. Als je een liefdesrelatie

met elkaar hebt gehad, en er was ook ECHT liefde in het spel, dan is het niet

mogelijk om daarna vrienden te zijn. Net als dat het niet mogelijk is om na een

lange vriendschap, ineens liefdespartners te worden, en daarna weer vrienden te

zijn. Er gebeurt dan iets. Je deelt diepere dingen met elkaar. Als je echt klaar

met elkaar bent, dan kan je zoiets afsluiten. Dan beschouw je dat als het verleden.

Als je nog behoefte hebt aan contact met je ex, dan sta je niet in het nu. Zeker

niet als er een nieuwe partner in het spel is.

=============

Heb nu een half jaar een hele fijne verhouding met mijn vriendin, maar kan niet

aan de indruk ontsnappen dat zij nog veel van haar ex houdt. Ben jaloers op de

hechte band, zij is nog eens in tranen geweest over iets dat ik als “relationeel”

met haar ex zag en niet als vriendschappelijk. Ik vind vriendschap best, maar

kan er slecht tegen als ik merk dat er nog steeds relatiekwesties spelen. Dit

doet geen recht aan de relatie die zij nu met mij heeft, ik voel me dan miskend.

Als heden en verleden gescheiden kunnen worden door beide partners dan is er vriendschap

mogelijk tussen exen, maar wees niet te intiem in wat je elkaar meedeelt. Ik vertrouw

haar wel, maar heb sterk het idee dat haar ex nog erg veel van haar houdt. Comfortabele

positie voor haar dan. En ik wil wellicht wat kinderlijk op de eerste plaats staan.

Als zij nou merkt dat het mij pijn doet, waarom gaat ze er dan mee door? Gelukkig

is ze ook bereid naar me te luisteren, en heeft ze begrip voor me. Wellicht moet

ze nog zaken verwerken, maar als er teveel ruimte wordt ingenomen door de verhouding

met de ex dan vind ik het heel ok van mezelf hier tegengas in te geven.

=============

Mijn ex…

Sinds drieëneenhalve maand heb ik een ex. Sinds drieëneenhalve maand

heb ik ineens een maatje ipv een partner. We waren een voorbeeldig stel en zijn

dan ook op een voorbeeldige manier uit elkaar gegaan. We hebben het samen uitgemaakt

en we hebben samen afgesproken als vrienden verder door het leven te gaan. Maar

ja, hoeveel stellen spreken na het beëindigen van hun relatie niet af om

vrienden te blijven? En hoeveel lukt het ook daadwerkelijk? Precies… het lukt

weinig mensen. Maar wij zijn koppig, dus ons gaat het lukken. En mijn ex gelooft

er nog steeds heilig in. En ik? Ik weet het niet meer zo goed. We gaan nog steeds

met elkaar om. En we doen nog steeds leuke dingen met elkaar. En het is ook leuk

samen. Soms zo leuk dat we weer helemaal in elkaar opgaan. Betekent dit dat er

nog meer in zit dan vriendschap? Ik heb er geen antwoord op. Hoe weet je zoiets?

Door het beëindigen van onze relatie is mijn wereld zoveel groter geworden.

Ik onderneem meer en ben eigenlijk best we!

l gelukkig. Maar toch wil ik al die dingen nog steeds met mijn ex delen. Is dat

omdat mijn ex iets toevoegt aan mijn leven of is dat omdat het hebben van een

partner iets toevoegt aan mijn leven? Ik denk dat je koste wat kost moet vechten

voor je relatie. En pas wanneer je echt niet meer met die persoon kunt leven,

je de relatie volledig moet beëindigen. Want pas dan kun je gelukkig worden

met een ander.

=============

Na twee jaar is de relatie met mijn vriend nu voorbij. Het is een moeilijk besluit

dat we samen hebben genomen. We zaten opgesloten in onze routines. Gunden elkaar

vrijheid en plezier, maar begonnen elkaar te claimen. Elke dag zagen we elkaar.

Elke nacht sliepen we samen. Het besluit om te stoppen is een goed besluit. Maar

ook heel moeilijk. We houden nog ontzettend veel van elkaar en willen niets liever

dan vrienden blijven. Toch heb ik hem gister gevraagd voorlopig geen contact op

te nemen. Als we elkaar zien of spreken praten we vooral over ons. Over hoe erg

we elkaar missen en hoe fijn het is om weer samen te zijn. We weten allebei duidelijk

niet zeker of dit het wel echt is. Ik wil hem bellen, biertjes met hem drinken,

met hem lachen en ouwehoeren over van alles en nog wat. Een verbroken relatie

kan ik aan, maar hem kwijt raken als vriend kan ik echt niet aan. Toch denk ik,

dat als we in de toekomst een vriendschap willen opbouwen we nu een afstand moeten

sche!

ppen. Al houdt hij van mij, en ik van hem. Al mist hij mij en mis ik hem. Voordat

we vriendschap kunnen overwegen denk ik dat we eerst bij ons zelf te rade moeten

gaan. Stiekem hoop ik dat ik hem terug krijg. Dat we echt niet zonder elkaar kunnen

en wel samen verder moeten. Stom he? In ieder geval niet de ideale basis voor

een vriendschap denk ik. Misschien later…

=============

Mijn ex kwam na een jaar met de mededeling dat hij me terug wilde. Net eindelijk

mijn leven geaccepteerd, eindelijk kon ik genieten van míjn eigen leventje.

Het heeft me heel erg aangegrepen, moest erover nadenken of ik hem misschien wel

terug wilde. Het heeft me een paar weken gekost om te bedenken wat ik echt wilde.

Uiteindelijk heb ik hem afgewezen. Met als belangrijkste reden omdat ik een nieuwe

partner had.

Als er kinderen in het spel zijn, is het natuurlijk wat gecompliceerder. Maar

ondanks dat ik mijn ex soms wel achter het behang wil plakken, en me roterger

aan hem, is het toch de vader van mijn kinderen en daarom wil ik ook vrienden

met hem blijven, hoe moeilijk dat soms ook is.

=============

vriendschap met je ex is iets waar je goed over na moet gaan denken zelf ben ik

mijn ex weer tegen gekomen na 16 jaar via de hyves. Het klikt weer erg goed met

elkaar ook al is nu nog via de mail. Er is sinds die tijd eigenlijk géén

dag voorbij gegaan dat wij geen berichten naar elkaar toe hebben gestuurd. Ik

kan wel merken dat ondanks dat ik ondertussen al 15 jaar met dezelfde vrouw samen

ben, nog steeds wel enige gevoelens voor mijn ex heb. Mijn vrouw heeft nu in de

gaten dat ik met iemand veel contact heb via de mail en wordt ook nieuwsgierig.

Mijn ex en ik gaan dan ook nu met elkaar overleggen of we het onze partners gaan

vertellen dat er weer contact is. Het is vooral leuk te horen hoe het nu met mijn

ex gaat.

=============

vriendschap met een ex JA dat kan zeker mijn ex vriend en ik zijn nog vrienden

en niet zomaar vrienden hij is mijn beste vriend en ik zijn beste vriendin ik

heb nu een nieuwe relatie hij niet maar zelfs mijn ex en huidige vriend kunnen

het heel goed met elkaar vinden mijn ex en ik kennen elkaar door en door en als

1 van de 2 zich niet goed in zijn vel voelt zitten dan weet de ander dat gelijk

we bespreken ook alles met elkaar mijn huidige vriend weet dit en heeft daar totaal

geen moeite mee hij weet ook dat mijn ex niet voor niets mijn ex is en ik zal

ook nooit een nieuwe relatie met hem beginnen en ook dit is wederzijds hij heeft

ooit een vriendin gehad die onze vriendschap niet accepteerde en hij heeft haar

laten zitten voor mij hij zegt dat onze vriendschap belangrijker is dan een vriendin

die mij niet mag of onze vriendschap niet goed keurt dus ja ik vind een vriendschap

met een ex kan heeeeel zeker!!!!

groetjes n

=============

Hoi allemaal,

Het valt me op dat hier alleen verhalen lees op betrekking van een eigen ex.

Ik heb een vriend die heel goed met een ex omgaat.Zo goed dat hij zelfs de relatie

op het spel zet.

Dit is nu al 6 a 7 jaar aan de gang en wordt alleen maar erger.

Ze hebben 2 kinderen samen en elke keer hoor ik: het zijn ook mijn kinderen en

van :Ik had nooit geen ruzie met haar(ze waren uitelkaar gegroeid).

We zijn nu met relatie gesprekken bezig maar hij ziet het niet.

Weet niet meer wat ik moet doen en hoe te handelen.Ja stoppen met de relatie maar

nu ook echt stoppen en door zetten.

Groetjes

=============

hee mensen,, toen het uitging met mijn ex terwijl ik hem nog leuk vond, was ik

degene die graag vrienden wou blijven. voor hem was dat niet nodig.. daar heb

ik lange tijd moeite mee gehad. ik heb toen alle contact met hem verbroken. alleen

zelfs toen ik een nieuwe vriend kreeg, dacht ik er nog wel eens aan hoe raar het

was gelopen met mijn ex, en soms miste ik hem. diep in mijn hart bleef ik hopen

dat het ooit nog goed tussen ons zou komen. gisteren is het uitgegaan met mijn

vriend. opeens mailde mijn ex me dat hij vrienden wou zijn. nu ben ik blij dat

ik hem nooit gepusht heb.. wie weet worden we vrienden.. wie weet..

=============

Ik moet zeggen, het is wel mogelijk. Ik heb nu al een aantal jaren een zeer goede

(vriendschappelijke!) relatie met mijn ex. Ik denk dat het sleutelwoord ‘tijd’

is. Een goede vriendschapsrelatie opbouwen vlak na je break-up is eigenlijk onmogelijk.

Wij zijn eigenlijk heel ‘stilletjes’ uit elkaar gegaan (geen ruzie o.i.d.) en

hebben elkaar toen eerst een poos echt niet gezien. Ja, natuurlijk wel groeten

op straat en in de kroeg, maar er dan wel bewust voor kiezen geen gesprek aan

te knopen e.d. Zo hebben wij onszelf de tijd gegunt om het gebeurde (de breuk)

te verwerken. Op een gegeven moment kom je dan op een punt waarop je allebei volledig

over je relatie heen bent en dat iets is wat tot het verleden gebeurt. Er bestaat

dan geen wrok meer, geen verdriet, geen spijt… Alleen dan ben je er echt overheen

en DAT is het punt waarop je weer enigszins kan gaan denken aan een vriendschappelijke

relatie. Dan is het gewoon nog een kwestie van rustig aan doen, niks forceren!

, geen vrienden worden OM het vrienden worden, maar omdat je echt vrienden wil

zijn (om die andere persoon en NIET uit een soort van plichts- of schuldgevoel!).

Kortom, inderdaad mogelijk, maar WEL moeilijk!

groeten G.

=============

ik weet niet wat ik er van moet denken over vriendschap met je ex.

onze relatie is nu 5 maanden over en hij heeft de keuze gemaakt ook al blijft

hij zeggen dat ik hem daar toe gedwongen heb.

zou zelf best wel een vriendschap willen en weet hij ook wel alleen wil hij soms

meer (heeft spijt van zijn beslissing).

heb nu sinds kort ook een niewe relatie en bevalt me goed ook hij heeft een andere

vriendin maar heb het gevoel dat hij zich daar happy voelt.

maar bij ons gaat het de ene keer wel goed en de andere keer niet dan kunnen we

elkaars bloed wel drinken, dan denk ik in me eigen heeft dit wel zin zo op deze

manier.

misschien dat het wel een keer slijt omdat het nog zo vers is.

maar op dit moment denk ik gewoon dat het geen goede manier is om vrienden te

blijven

=============

ik denk niet dat vriendschap met je ex mogelijk is.

na een relatie heb je altijd wel tijd nodig om over de ander heen te komen. In

die tijd zal je hem/haar sowiezo al weining zien.

als je daarna weer vrienden met diegene word zal je vanzelf weer verlangens krijgen

naar dingen die je vroeger bij diegene deed.

daarom dnek ik dat een vriendschap met je ex niet kan uitlope zonder het begin

van een nieuwe relatie.

=============

hallo,

ja een vriendschap met je ex is mogelijk..ik heb nu nog een leuke vriendschap

met een ex waaar ik ruim 10 jaar een relatie mee heb gehad…maar daarin tegen

heb ik nu een zoontje en met de vader heb ik geen vriendschap meer,,,alleen maar

hoop ruzie,,,het is wel mogelijk om een vriendschap met een ex te hebben als beide

partijen het echt willen…das mijn ervaring hiermee..groetjes brigitte

=============

vriendschap met je kans is mogelijk.

maar het ligt er wel aan of je toemalige partner er mee om kan gaan.

ik heb een ex waar ik eerst een goede vriendschappelijke band mee had en het ging

goed tot dat ik een nieuwe vriend kreeg hij werd jaloers en we kregen ruzie ik

mocht me ex nooit meer opzoeken nou oke vooruit dan omdat ik zoveel van me vriend

hou. maar ja nu mis ik de vriendschap met me ex elke dag een beetje meer.

=============

Mijn huidige relatie met mijn ex is verwarrend. Wij zijn nu ongeveer 4 en halve

maand uit elkaar, maar zien elkaar nog regelmatig. Hij woont nog in het huisje

waar wij hebben samengewoond, en hebben nog de zelfde vriendengroep. Maar buiten

dat spreken we ook nog wel eens met elkaar af ondanks dat hij een nieuwe relatie

heeft. Zijn vriendin weet hier dus nix van….. We kunnen goed met elkaar praten

ondanks dat we uit elkaar zijn. Maar als we bij elkaar zijn en we zijn met zijn

tweeen dan kunnen we niet van elkaar afblijven, die blik in zijn ogen daar zwicht

ik voor… Heel erg want hij bedonderd dus nu zijn `nieuwe `vriendin gewoon.

Van mijn kant ook erg want moet beter weten, maar ik ben gewoon nog steeds gek

op die jongen.. kan best zonder hem zolang ik hem maar nie zie als ik hem zie

dan wil ik alleen maar meer bij hem zijn….

Wij wouden ook gewoon vriendin blijven maar ja het is toch moeilijk omdat te

zijn terwijl je je toch nog wel tot elkaar aangetrokken voelt. Ik hoop dat dit

op een of andere manier weer op zijn pootjes terecht komt zonder dat mensen

verdriet krijgen maar denk dat dat niet gaat lukken..

=============

Een relatie met je ex is wat mij betreft prima. Ik ben gescheiden en ik spreek

haar nog regelmatig. Mijn huidige vriendin heeft ook een ex. Ze hebben samen

2 kinderen. Sinds het begin heb ik gemerkt dat er iets niet klopte. Volgens

mij wilde hij haar terug, ook al was hij de gene die haar had verlaten. Volgens

haar was dit absoluut niet het geval en ik moest maar niet zo jaloers zijn.

Ze zijn gewoon vrienden en niets meer dan dat, want zo was hij niet. Nu ,2 jaar

later, geeft hij aan haar toe dat hij al die tijd nog steeds van haar heeft

gehouden en haar het liefst terug wil. Zij wil dat niet, want ze is gelukkig

met mij, maar voor de kinderen wil ze toch het contact goed houden. 2 jaar heb

ik geprobeerd om haar ogen te openen voor de dingen die ik zag. Ruzies heb ik

er voor over gehad. Al die tijd bleef ze het ontkennen. Ze waren 20 jaar samen

en ze kon hem door en door. Wat ik zag klopte niet!

Nu ze inziet dat schijn bedriegt is ze meer op haar hoede. Vriendschap met je

ex is mogelijk, maar vergeet 1 ding niet: wat je huidige partner ziet kan ook

objectief zijn. Hij of zij houdt van je en wil dat je alle feiten kent zodat

jullie gelukkig kunnen zijn. Niet alles is jaloezie. Sta open voor het feit

dat wat hij of zij ziet mogelijk is en onderzoek het ook in plaats van het af

te doen als jaloezie.

=============

Mijn ex en ik zin nu 27 jaar uit elkaar. Na 3 jaar werden we vrienden. Buiten

dat we lovers waren zijn we altijd vrienden geweest en gebleven. Als ik een relatie

met iemand anders had, was onze vriendschap puur platonisch. Onze vriendschap

heeft me er nooit van weerhouden om relaties aan te gaan. We zijn, voor zover

ik weet, na de relatie niet meer jaloers geweest op de partner van de ander. We

bespreken ook veel met elkaar, familiezaken, gezondheid en ook partners. Dit gebeurde

ook tijdens het vrijen.

Als ik geen relatie had, hadden we af en toe ook sexueel contact. We weten dat

wat we hebben nooit meer over zal gaan en dat het ook niet meer zal worden dan

dit. We zijn inmiddels goede vrienden, daarnaast houden we heel veel van elkaar,

maar we weten allebei dat we niet met elkaar kunnen leven.

Vriendschap en sex, is mogelijk met je ex.

=============

Hai, na 19 jr samen te zijn geweest met mn exman gingen we uit elkaar,dit omdat

we uit elkaar gegroeid waren en hij een andere dame was tegengekomen.

Na toch wel n moeilijke tijd van verwerking,bleef toch die enorme aantrekkingskracht.

Inmiddels zijn we 4 jaar verder,woont hij nog samen met die dame en hebben wij

al meer dan n half jaar n verhouding die alleen op sex gebaseerd is.Ik heb lang

gehoopt dat het weer goed zou komen,want mn hart ligt toch bij hem,maar begin

n beetje de moed te verliezen….

Als ik dan die verhalen lees dat het waarschijnlijk toch nooit meer werkt weet

ik dat dat waar is maar ik blijf toch fantaseren over de tijd dat we weer samen

kunnen zijn…Belachelijk maar wat moet ik,ik kom ook maar niemand anders tegen!Het

blijft gewoon zo heerlijk vertrouwd en de sex is alleen maar beter geworden….

ps heeft er iemand nog n goeie tip voor me?

=============

Hoi,

Mijn ex en ik zijn misschien een verhaal apart.

We kregen verkering toen ze slechts 16 was, ik was toen 21. We zijn ruim 13 jaar

samen geweest en hebben ook een zoontje samen. Op een gegeven moment was het meer

vriendschap dan echt een relatie dus hebben we er een punt achter gezet. Alles

ging zonder problemen of ruzie, dat was ook één van de problemen,

we hadden nog nooit ruzie gehad in al die jaren. Er is dan eigenlijk ook geen

passie in je relatie, het leuke van ruzie is namelijk het goedmaken.

We wonen nu ook nog steeds in het zelfde huis. Ik heb een kamer op de bovenste

(3e) verdieping en mijn ex heeft een kamer op de 2e verdieping. Verder delen we

de rest van het huis (de woonkamer, keuken, badkamer en tuin).

Beide zijn we dus vrijgezel en op dit moment heeft ze een vriend. Hij slaapt en

eet hier ook wel en ik heb daar ook geen problemen mee, ik heb toch geen gevoelens

meer voor haar en mijn ex heeft ook geen gevoelens in dat opzicht voor mij. Als

ik uitga en niet thuis kom slapen of iemand meeneem dan is dat ook geen probleem.

Eigenlijk is het net als een studentenhuis, ieder gaat zijn eigen weg maar je

deelt bepaalde dingen. En zo kunnen we beide ons zoontje opvoeden en zien opgroeien.

Mocht één van ons op den duur een vaste relatie krijgen en weer

willen gaan samenwonen, dan zijn daar al afspraken over gemaakt ivm onze zoon

en de woning die we delen.

In onze omgeving werd eerst door sommigen raar gereageerd. Ze konden niet begrijpen

dat je als ex-en bij elkaar kon blijven wonen. Maar we zijn nog steeds elkaars

beste vriend/vriendin, dus wij zien het probleem niet. Als we vervolgens met een

andere vriend/vriendin waren gaan samenwonen dan was het toch ook niet een probleem.

Wij vinden beide dat het prima gaat op deze manier, en wat de toekomst betreft….dat

zien we dan wel weer.

=============

Ik en mijn ex zijn nu 1 jaar uit elkaar na een relatie van 3 jaar.

We hebben heel veel meegemaakt samen waardoor we het contact niet willen verbreken

en dus hebben gezegd we blijven vrienden.

Het word alleen steeds moeilijker omdat we steeds naar elkaar toe blijven komen

met sex.

We zeggen al een jaar dat we geen sex meer met elkaar hebben, maar het lukt niet.

Het is een jaar geleden over gegaan om niks eigelijk en ik ben er niet overeen

en al helemaal niet mee eens.

Hij weet niet zo goed wat hij wilt.

Als we bij elkaar zijn ( en dat is regelmatig omdat we niet zo heel ver van elkaar

vandaan wonen )

is het net of we in een relatie zitten.

Ik weet dat het niet goed is wat we doen, maar ik weet zeker dat er nog steeds

meer is.

Ik weet alleen niet wat ik met hem moet doen?

Hij zegt dat hij nog steeds van me houd, maar geen relatie meer wilt.

Dan de andere keer dan wil hij wel weer een relatie maar nu nog niet.

Ik word er een beetje gek van en ik hou ontzettend veel van hem.

Hoe krijg ik hem zover dat ie of stopt met mij ( sexueel gebied ) of vol voor

mij moet gaan?

=============

Volgens mij kan je heel goed vrienden zijn met je ex.

Heb 3 jaar verkering gehad.

Dit ging uit omdat ik te snel wilde en hij had genoeg van mijn pa.

Jaren lang is hij in mijn gedachte geweest.Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen,

toch moest ik altijd aan hem denken.

Mijn groote eerste liefde.

Je hebt samen teveel meegemaakt om elkaar te kunnen vergeten.

Na 15 jaar heb ik hem terug gevonden.Hij is ook getrouwd en heeft 3 kinderen,we

wonen 300 km uit elkaar.

Maar toch, sinds ik hem weer heb gehoord bonkt mijn hart weer als een gek.

Op de een of andere manier is er toch nog die klik.

We mailen, smsen en soms bellen we elkaar.

Het voelt gewoon super weer samen contact te hebben.

Onze beide partners weten het nog niet, het is nog even iets van ons 2.

We zijn beide gelukkig getrouwd en hebben leuke gezinnen, dit gaan we echt niet

op het spel zetten.

Toch is het super elkaar weer te spreken en te weten dat het goed gaat met de

ander.

Elkaar zien je dat zou echt pas super zijn,maar ja of het verstandig is.

Voorlopig hoop ik dat we nog heel lang contact kunnen blijven houden.

=============

Ik heb toevallig beiden gehad.

Een vriendschap met mijn ex en helemaal niks met mijn ex.

We hadden een relatie die hij beindigd had.

Ik vond het totaal onredelijk en heb er enorm veel verdriet van gehad, hij was

de ware dacht ik.

Hij wilde graag vrienden blijven en omdat ik me zo fijn voelde bij hem, ik ook

met hem.

Ik heb een regeltje verbroken en we hebben meerdere malen sex gehad.

Puur om het feit dat de verleiding te groot was en omdat we allebei geen andere

relatie hadden.

Ik heb een “stop” gezet op het sexen en we werden goede vrienden, zonder

sex gelukkig.

Hij heeft het een periode erg moeilijk gehad en zat diep in de put.

Ik was er altijd voor hem en we spraken wel eens wat af zodat hij wat afleiding

had.

Nadat het 7 maanden uit was, vertelde hij me dat ik “zijn hart terug veroverd

had”

Hij wilde niets liever dan weer een relatie met mij.

Na veel wikken en wegen kregen we een relatie want ik wist dat er altijd ergens

een gevoel van liefde voor hem gebleven was.

Dit keer ging het beter als ooit tevoren, we hadden het super samen!

Maar hij ging het leger in en ik stond niet meer op de eerste plaats. voor mijn

gevoel.

Ik moest me erg aanpassen. In de liefde is het geven en nemen, maar ik moest te

veel geven.

Ik werd er chagrijnig van en onze relatie ging er niet echt op vooruit.

Het ging slecht en hij ontmoette een ander meisje.

Hij vroeg haar nummer, begon te flirten, te smsen, te bellen en zelfs af te spreken

op de enige dag die wij samen hadden!

Ik ben hier achter gekomen en heb meteen een punt gezet achter onze relatie.

Definitief, vrienden zijn kan niet.

Hij heeft alles verdraaid en zelfs zijn ouders en onze vrienden tegen me opgezet.

Hij is altijd zo ontzettend belangrijk voor me geweest dus ik had het fijn gevonden

als we een hechte vriendschap hadden gehad.

Maar door wat er allemaal gebeurd is, heb ik voor mezelf de beslissing genomen

om het hierbij te laten.

Ik weet dat ik hem anders toch niet los kan laten ondanks het feit wat hij gedaan

heeft.

En dan nog maar te zwijgen over het idee dat hij een nieuwe vriendin krijgt, iemand

die mijn plaats inneemt!

Nee ik moet maar weer eens verder met mijn leven, jammer genoeg zonder hem.

=============

Hallo,

Mijn ex en ik zijn nu alweer zeven jaar gescheiden en we hebben samen een zoon

van negen jaar oud. Heb een uitstekende relatie met mijn ex (ook met mijn ex-schoonouders

trouwens). Het is heus wel anders geweest, zeker in het begin. Je bent kwaad,

enorm teleurgesteld in de ander, in de meeste gevallen sta je tegenover elkaar

en komt de rechter er aan te pas. In ons geval zeggen we achteraf “we hadden

het destijds anders moeten doen”. Derden maken juist veel kapot of worden

er alleen maar beter van. De kunst is om de ander te vergeven, “de schuld”

ligt vaak ergens in het midden. Zorg ervoor dat het kind niet moet kiezen en gedraag

je als een echte volwassene. Gun de ander een eigen leven en kijk vooruit. Zij

heeft in tussentijd een paar relaties gehad en is op een zeker moment verder weg

gaan wonen. Dit laatste heeft grote gevolgen gehad voor mijn wekelijkse omgang

met mijn zoon. Vanuit haar was er echter ook begrip voor mijn gevoelens en “we

komen er samen wel uit”. Natuurlijk hebben we wel eens woorden gehad of was

er een verschil van mening. Weet echter zeker dit ook heeft bijgedragen aan de

wederzijdse waardering en dat we voor onze zoon goede ouders zijn. Hoe vaak ik

niet de vraag krijg “komen jullie weer bij elkaar”, de ander wil dat

graag zien als je goed met elkaar om gaat. Vaak zeg ik “we zijn gelukkig

gescheiden en onze zoon vaart er ook wel bij”. Ken immers mensen die wel

bij elkaar zijn, maar het minder gezellig en goed hebben. Het verleden is geweest

en aan het woord ex heb ik de pest, het heden en de toekomst is belangrijker.

In de media zijn haast dagelijks ernstige gevallen rondom gescheiden ouders en

het dramatische lot van de kinderen. Je weet er te weinig van en mag er eigenlijk

niet over oordelen, maar zoiets doe je toch niet als “liefhebbende”

ouder. Als je nog beschikt over “enig gezond verstand”, dan ontneem

je je kinderen toch niet hun eigen toekomst? Zorg ervoor dat het kind niet moet

kiezen, maar gun ze wel hun eigen leven.

=============

In mijn ogen is het prima mogelijk… Ik heb 10 jaar een relatie met me ex gehad,

1 kind gekregen, die nu onderhand alweer 10 is. Wij hebben een paar jaar totaal

langs elkaar heen geleefd, hij werkte ’s avonds en ik overdag, hij ging zijn eigen

gang en ik net zo goed. Bij beide is het gevoel voor elkaar langzaam weg gegaan

en leefden we meer als broer en zus in 1 huis… geen ruzie’s, geen ellende. Dit

hebben we 2 jaar zo vol gehouden en hebben toen samen besloten om er een punt

achter te zetten. Mijn ex heeft nog even bij ons in huis gewoond totdat hij andere

woonruimte had gevonden. Ik heb hem geholpen met opknappen en inrichten samen

met zijn ouders nog.. Nu, dik 5 jaar later zie ik me ex nog regelmatig (dit natuurlijk

ook ivm met onze zoon, want over het algemeen voeden wij hem nog steeds samen

op) Maar hij komt gewoon, met zijn nieuwe vriendin, een avond bij mij en mijn

nieuwe vriend op visite. En moet zeggen, das altijd erg gezellig. Weet dat dit

best vreemd over komt, maar ben er ontzettend blij mee dat dit zo gelopen is en

nog steeds loopt… mijn ex is nog steeds me vriend, alleen op een andere manier.

=============

mijn ex en ik hebben samen 9 jaar lief en leed gedeeld.

ja, we hebben 3 kinderen samen, maar dat is niet de reden dat we vrienden gebleven

zijn.ik ben nu bijna 4 jaar getrouwd met de man die op het werk zijn opzichter

geweest is. hij heeft er geen problemen mee en is net zo goed bevriend met hem

als met mij. ik kan echt op hem bouwen, en hij op ons.

heb ik opppas nodig voor al mn kinderen(dus niet alleen die van hem), komt hij

oppassen.

soms neemt hij 1 van de kinderen van mij en mn man een weekend mee, samen met

zn eigen kinderen. hij is net zo gek op de andere kinderen als op die van hem

zelf.

ik weet dat er vriendschap mogelijk is, maar of er mensen zijn, die net zo superclose

zijn met hun ex als ik, betwijfel ik. veel mensen snappen het niet en denken dat

het een kwestie van tijd is voor ik bij hem terug ben. absoluut, alles, maar dat

nooit meer. we zijn fantastische vrienden, maar een relatie…… daar zijn wij

samen niet geschikt voor.

ook hij heeft weer een vriendin, al 3 jaar en is gelukkig met haar. en dat is

het enige wat telt.

ik mag haar gelukkig ook graag. elk jaar komen ze bij mij en mn man oud en nieuw

vieren.

mijn ex is de beste vriend die ik me wensen kan.

=============

Hallo,

Ik heb nog steeds contact met wat ooit mn eerste vriendje was. Ik ben inmiddels

getrouwd, en mn man heeft er niet zo’n moeite mee. Het helpt misschien dat t niet

echt dagelijks is. We mailen af en toe, en we sturen elkaar kaartjes bij de verschillend

gelegenheden. We woonden ook niet echt bij elkaar in de buurt, dat is wel veranderd

toen ik trouwde. Nu woon ik maar een klein half uur bij hem vandaan, wat eerst

een kleine 2 uur was.

Het is ook al weer een paar jaar geleden dat ik hem ook echt heb gezien, maar

dat gaat waarschijnlijk binnenkort veranderen.

Hij ligt op het moment in het ziekenhuis omdat er bij hem een hersentumor is geconstateerd.

En hij heeft gewoon nog een speciaal plekje in mn hart. Daarom wil ik hem gewoon

steunen, met veel liefde, maar niet meer dan liefde.Ik heb die vriendschappen

ook wel een beetje nodig. Ik ben zelf nogal melancholisch aangelegd, en al mn

relaties zijn zonder ruzie uitgegaan; we pasten gewoon niet bij elkaar. En daarom

zie ik hun (vooral die 1e) gewoon als goeie vrienden.

Er is nog wel iets van liefde, maar lang niet zoveel als bij mn man. Ik hou zeker

nog van mn eerste vriendje, maar tis geen verliefdheid meer. Allang niet meer.

Maar ik hoop dat ik nog heel lang contact met hem kan blijven houden.

=============

Sinds een jaar is het nu uit met mijn ex, hij ging vreemd. Dat is iets wat ik

nooit zal vergeten. Inmiddels heb ik een nieuwe vriend, een schat. Na een tijd

heb ik ook weer contact gekregen met mijn ex, waar mijn nieuwe vriend echt niet

blij mee is. Hij denkt dat mijn ex mij terugwil, terwijl hij wat heeft met het

meisje met wie hij is vreemdgegaan. Mijn nieuwe vriend vertrouwt mij wel, maar

hem niet. Bellen, smsen, het is allemaal niet goed. Terwijl ik contact met mijn

ex waardeer. Ik beschouw hem nu als een goede vriend en ik hoef hem zeker niet

terug. Dit alles maakt de situatie niet makkelijker… Ik hoop dat het in de loop

van de tijd beter gaat, zodat ik me niet hoef te bewijzen tegenover mijn nieuwe

vriend, dat ik echt niet vreemd ga en hij voor mij op nummer 1 staat..

=============

Wanneer je uit de puinhopen van een relatie komt en de stofwolken nog zijn aan

het optrekken moet je je eens afvragen, afhankelijk van de problemen die je hebt,

of je wel bijelkaar past. De meeste relaties maken een doorstart in de hoop dat

het allemaal wel zal bijdraaien. Maar de vergissing die men maakt, en ik ook in

de afgelopen jaren en menige doorstarts, is dat je je partner nooit kan en mag

veranderen. Je krijgt toch ooit een keer de rekening gepresenteerd. En waar eindig

je mee? Een hoop verdriet, onnodige ruzies en een hoop verloren tijd. Ik ben nu

bijna 3 jaar verder en heb een hoop energie verbruikt om mijn partner te overtuigen

van mijn bedoelingen. Als het de eerste keer niet lukt moet je de stekker uittrekken.

Want anders eindig je in een slagveld die z’n weerga niet kent.

=============

Hai,

Volgens mijn ervaringen is dit wel mogelijk, hangt er wel van af hoe je er beiden

in staat,

hoe de breuk is gegaan, of je evt wraakzuchtig van aard bent of niet etc, etc.

Afdwingen kun je het natuurlijk nooooooiiiiiiit.

Net als andere vriendschappen zal je er van twee kanten aan moeten werken.

Zelf heb ik sowieso nog (intensieve) kontakten met een aantal ex-en.

Met de één loopt het kontakt wat soepeler dan met de ander.

Bij één ex (nu bijna 10 jr lang al ;-)) botst het soms nog heftig,

zoals het voorheen

in de relatie ook ging. Gelukkig kan zijn huidige vriendin de boel weer redelijk

relativeren,

zodat wij niet in die ruzie/sfeer blijven hangen.

Wel geeft het mij elke keer weer de bevestiging, dat ik blij ben dat het mijn

ex is.

Als vriend/maatje heb ik er meer aan, dan als relatiegenoot.

Verder heb ik een hele goede vriendschap met mijn laatste lover.

Hier kwam een ander vrouw tussendoor fietsen, waar hij ook helemaal verliefd

op is geworden. We hebben toen hele gesprekken gehad.

Tijdens die gesprekken hebben we afgesproken om verder te gaan als maatjes.

Dat lukt tot nu toe geweldig. We ondernemen nog vaak samen leuke dingen,

maar kunnen ook hele intense gesprekken voeren, soms zijn ze zo intens en boeiend,

dat we doorgaan tot het weer licht is. Ook hebben we een hoog knuffelgehalte,

maar daar

blijft het wel bij. We spreken ook regelmatig uit, dat we heel blij zijn,

dat we in elkaars leven zijn gekomen.

Met een paar ex-en heb ik (helaas) helemaal geen kontakt meer.

Dit omdat volgens hun, het voor henzelf te verwarrend/moeilijk was.

Misschien jammer maar ook dat moet je respecteren.

Daarom: je kunt het niet afdwingen.

Nogmaals persoonlijk vind ik het juist leuk.

Je hebt (vaak) veel gedeeld, kent elkaar goed en na verloop van tijd gaan de evt.

scherpe randjes van de breuk ook slijten. Daarna kun je een heel goed kontakt/vriendschap

overhouden cq opbouwen.

Je bent toch niet voor niets ooit verliefd op elkaar geweest.

=============

mijn mening is dat het niet mogelijk als een van de twee er een punt achter gezet

heeft en de andere leeg achter blijft qua liefde, ik baseer dit op eigen ervaring

waar ik nu midden in zit.

ik was dus de gene die achter bleef, ik heb het nog geprobeerd om een vriendschap

te onderhouden maar daar heb ik onlangs een punt achter gezet. omdat diep ergens

nog gevoelens kunnen oprakelen als je hoort dat de je ex met een andere gaat etc.

het blijft inderdaad een moeilijke kwestie en in deze gevallen kan je beter doen

wat het beste voor je is, doen alsof je het niks doet maar van binnen kapot gaan

of je stopt ermee sluit het hoofdstuk af en verder gaan met je leven

=============

Die gouden spelregels kloppen echt! Ik heb ze allemaal meegemaakt en geen van

allen opgevolgt en ben ik nu terug bij mijn ex. Het gaat weer niet goed tussen

ons en heb ik kan nu moeilijk bij hem weg gaan. Weer terug bij af…

Had ik me maar gehouden aan de regels en scheit gehad aan mijn stomme gevoelens!

=============

Vriendschap tussen exen lijkt mij te mooi voor woorden. Ik zie het als een soort

“afkick” periode, zeker als de een nog van de ander houdt.

=============

Hier mijn visie. Als de partner van jouw vriend(in) verliefd op je wordt dan zit

het simpel weg gewoon niet goed met de relatie bij hun.Of mist zij/hij iets wat

ze bij jou wel vind. Mijn ex heeft mij verlaten voor een ander. Een collega op

haar werk. Ja die dingen gebeuren. Ik kan wel boos op haar zijn maar dat ben ik

niet. Ik haat haar niet of wat dan ook. ik heb genoten van de tijd die ik met

haar had. Maar het laat wel zien dat het vanaf het begin afaan niet zo goed gelopen

heeft. Vriend of geen vriend…sommige dingen kun je niet tege houden en moet

je gewoon accepteren. En dat is niet voor iedereen even makkelijk. Bij dieren

ze je dat toch ook niet?

=============

Vriendschap met je ex. Waarom zou je. Het geeft beslist een hoop frustratie wanneer

je ex met een ander een relatie aangaat. Hou de realtie zakelijk wanneer het niet

anders kan maar zoek je vriendschap maar in een nieuwe relatie. Je kunt al die

leuke dingen ook echt met een andere doen en je bespaart jezelf een hoop narigheid.

=============

Ik heb ongeveer een jaar geleden gereageerd op dit topic. Inmiddels is mijn relatie

2 jaar uit. 2 jaar waarin we alle fouten die hierboven staan hebben gemaakt. Uiteindelijk

ging het niet meer: ik heb ruim een half jaar geleden het contact radicaal verbroken.

En dat bleek ik nodig te hebben, want inmiddels gaat het prima met me! Zo goed

zelfs dat ik hem onlangs een berichtje heb gestuurd om te vragen hoe het gaat.

Met ook alleen die reden: informeren naar hem. Ik kreeg direct een leuk berichtje

terug, hij was blij verrast dat ik contact met hem opnam. Ik ben benieuwd hoe

het zich verder ontwikkelt, maar wie weet komt die langverwachte vriendschap er

uiteindelijk toch… Maar eerst maar eens zien en dan geloven…

=============

Mannen die er zó makkelijk “een punt” achter zetten, zijn toch

geen èchte kerels, maar een stelletje onvolwassen onverantwoordelijke ,

vaak verwende kinderen, die als ze hun zin niet krijgen, of het niet gaat zoals

ZIJ willen, een

“vluchtgedrag” krijgen. Ik ( mooie vrouw ) zal

NOOIT op zulke slapppelingen, die hun l.. achterna lopen, vallen!!!! Wat heb je

aan zo,n “kind”… ik wil een “maatje” iemand waarop je in

goede, maar ook in slechte tijden, kunt

bouwen, en dat moet uiteraard wederzijds zijn!

laat al die kerels met Grote Bekken, lekker alleen blijven, óók

als ze uitgeleefd zijn…..dàn worden ze ineens “mak”….en hebben

ze ons nodig……..maar WIJ hùn niet meer!!!!

Een vrouw kan nog altijd beter zonder een man, dan een man zonder vrouw…..dàt

zegt genoeg..toch??!!!!!

Groetjes van een mooie vrouwn die wéét waar ze het over heeft…………………..

=============

Bij mij is het juist totaal anders.

ik heb mijn vriend zijn ex leren ontmoeten bij me op studie, zonder het te weten,

na beetje babbelen kwam ik er achter dat ze ook woonde waar hij woonde dus had

ik gevraagt of ze mee wou met mij voetbal kijken bij mijn vriend, aangezien ik

geen meiden nog kende op voetbal.

later bleek dus dat zei exen van elkaar waren, ik had zelf zoiets van naja ze

zijn vrienden en dat laat ik maar zo, dus had er geen problemen mee ik had haar

note bene voor dat ik het wist al lere kennen.

maar nu heeft mijn vriend steeds vaker contact met haar en verteld het mij ook

op het laaste moment dat hij bijvb naar haar verjaardag gaat, en telfoontjes van

haar worden lang beandwoord en die van mij niet. ik weet dat ik het zelf heb toegelaten

maar het voelt wel vervelend, en vind het helemaal niet erg dat hij met haar omgaat

maar de manier waarop doet me wel zeer, hij kan mij toch gewoon vertellen dat

hij een dagje afspreekt met haar, laast hoorde ik dan dat ze problemen had met

haar vriend en kwam daar 3 weken later achter dat hij daar was geweest om haar

te trooste en te helpen.. dan heb ik zoiets dat soort dingen kan je toch vertellen?

=============

Eigenlijk is het beter om geen vrienden te zijn met je ex. Nadat mijn relatie

uitging, ben ik vrienden gebleven met mijn ex en ik zie hem nu nog steeds regelmatig

(drie tot vier keer per week).

Voor hem is het vriendschap, maar ik mis hem verschrikkelijk en wil hem terug.

De vriendschap tussen ons helpt niet bepaald om over hem heen te komen. Beter

dus, van niet.