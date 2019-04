Mannen en haarverzorging. Tips voor gezond haar

Er is niet veel voor nodig om je haar in een optimale conditie te houden. Een gezonde levensstijl, een evenwichtig eetpatroon en voldoende nachtrust vormen de peilers voor gezond en mooi haar.

Helaas gaan we niet altijd even verstandig met ons haar om. Vaak maken we ons dagelijkse gewoontes eigen die het haar schade kunnen toebrengen of de kwaliteit ervan kunnen aantasten. Om je haar gezond te houden, zul je afscheid moeten nemen van deze schadelijke gewoontes en ze door goede gewoontes moeten vervangen. Dit is wat je wél en niet moet doen.

1. Maak er een goede gewoonte van om je hoofdhuid elke keer dat je je haar wast voorzichtig met je vingertoppen (en niet met je nagels) te masseren. Hierdoor stimuleer je de bloedcirculatie van je hoofdhuid. Je haar heeft alle belang bij een goede ‘groei-omgeving’.

2. Was je haar niet te veel, maar ook niet te weinig. Probeer een balans te vinden die bij je levensstijl en jouw haartype past.

3. Je voedingspatroon is van basisbelang voor de gezondheid van je haar. Een evenwichtig eetpatroon komt de gezondheid van je haar ten goede. Een tekort aan bepaalde voedingsstoffen zal op den duur invloed hebben op de kwaliteit van je haar.

Zorg ervoor dat je voldoende vitaminen en mineralen binnenkrijgt. Van de mineralen is vooral ijzer van belang. Vitaminen- en mineralenpillen kunnen een aanvulling op je voeding vormen, maar een gezond eetpatroon is en blijft de basis.

4. Vermijd stress. Het is een van de grootste vijanden van de gezondheid van ons haar. Verder is het heel belangrijk dat je voldoende nachtrust krijgt en dat er regelmaat in zit. Stress en onregelmatige nachtrust kunnen het haar beschadigen en zelfs haaruitval veroorzaken.

5. Gebruik een professionele shampoo die het haar respecteert en verzorgt. Vermijd producten die je het gevoel gegeven dat ze het haar uitdrogen of stug maken.

6. Gebruik altijd een conditioner en neem de tijd om het product te laten intrekken voordat je het weer met water uitspoelt. Heb je geen geduld voor een conditioner die je moet uitspoelen, ga dan voor een ‘leave in’ product dat je na het wassen op handdoekdroog haar aanbrengt en niet hoeft uit te spoelen.

7. Spoel je haar niet met te heet water uit. Je kunt beter lauwwarm of zelfs bijna koud water gebruiken.

8. Föhn je haar zo min mogelijk. Om de tijd dat je haar aan de hete lucht wordt blootgesteld te verkorten, kun je het beste je haar pas föhnen als het al meer dan handdoekdroog is.

9. Kies een goede borstel of kam. Om het haar te ontwarren kun je een borstel of kam met synthetische tanden gebruiken (liefst met tanden die wijd uit elkaar staan). Maar de beste borstels zijn van natuurlijke haren. Deze borstels zijn minder agressief en helpen bovendien om de talg die door de hoofdhuid wordt aangemaakt over de haarlengte te verdelen waardoor het haar een glanzender aanzien krijgt. Een goede borstel die geschikt is voor jouw haartype is een goede investering. Vraag je kapper om advies.

10. Geef je haar de kans om te ademen en verstik het niet met een teveel aan haarproducten zoals gels, waxen en muds om het haar in model te houden. Laat je haar regelmatig bijknippen om de dode punten te verwijderen, maar ook om de haarmassa een beetje terug te brengen waardoor het haar weer ruimte krijgt om – juist ja – te ademen.

Tien adviezen dus voor de verzorging en de gezondheid van je haar. Om je haar altijd goed te verzorgen. Want zolang je mooi, glanzend en dik haar hebt, lijkt het allemaal vanzelfsprekend maar zodra je met uitvallend haar of dof, uitgeblust haar wordt geconfronteerd, zul je het belang van een goede haarverzorging begrijpen. Voorkom dat moment en besef hoe belangrijk de verzorging van je haar is. Besteed aandacht aan je eetpatroon, vermijd stress en respecteer je haar. Ga voor stralend mooi en gezond haar.

ADVERSUS