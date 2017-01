Mannen houden van... jonge blaadjes. Duurt het sex appeal van de vrouw maar enkele seizoenen?

Mannen, van welke leeftijd dan ook, houden van twintigjarigen. Daarna volgen, op de tweede plaats, éénentwintigjarigen. En na de 35 dient zich voor vrouwen een desastreuze situatie aan, tenminste als het op aandacht van de heren aankomt.



Dit alles komt naar voren uit een onderzoek van de datingsite ‘OkCupid’. De resultaten zijn gebaseerd op de voorkeuren van de (vele!) abonnees van de site en zijn gepubliceerd in een boek dat onlangs door Christian Rudder (auteur en co-oprichter van OkCupid) onder de titel ‘Dataclysm: Who We Are (When We Think No One’s Looking)’ is uitgegeven.

Uit het onderzoek blijkt dat mannen van praktisch gezien elke leeftijd de voorkeur aan jonge meisjes geven. Twintig is de ideale leeftijd. Dit geldt voor jongemannen van 20, maar net zo goed voor heren van 40, 50 of ouder. De leeftijd van de man doet er niet toe. Hij valt op 20-jarigen, punt uit. Verbaasd? Wij niet.

En waar geven vrouwen de voorkeur aan? Voor hen geldt een heel ander verhaal. Twintigjarigen zoeken naar een jongeman van enkele – gemiddeld 3 – jaren ouder. Vrouwen van rond de dertig zijn blij met een leeftijdgenoot en vrouwen van 45 en ouder willen liever een man die vijf of zes jaar jonger is. Dat is niets vergeleken bij de 30 jaar jongere vrouwen waar mannen van 50 volgens het onderzoek op vallen.

‘[…] after he hits thirty, the latter half of our age range (that is, women over 35) might as well not exist. Younger is better, and youngest is best of all, and if “over the hill” means the beginning of a person’s decline, a straight woman is over the hill as soon as she’s old enough to drink [USA]’, aldus auteur Christian Rudder.

Kortom, wat de leeftijd van de heren ook is, hun fantasieën worden beheerst door vrouwen die ‘jong en mooi’ zijn.

Hoe verhouden deze gegevens – die stand zijn gekomen op basis van vrij harde feiten en statistieken – zich met wat we lezen in vrouwentijdschriften en wat we bijna dagelijks op televisie en in andere mainstream media voorgeschoteld krijgen?

Niet dus. De discrepantie tussen de resultaten van dit onderzoek en de communicaties van de media (de vrouw begint te leven vanaf haar veertigste, is ook na haar vijftigste nog steeds heel mooi, rijpe vrouwen zijn nog steeds begeerlijk… en dergelijke) is groot.

Schoonheid is niet voor iedereen weggelegd en is al helemaal niet bestand tegen de tand des tijds. Dus waarom zouden we dit niet toegeven, en vooral ook accepteren, in plaats van te proberen om schoonheidsidealen (of ‘lelijkheidsidealen’, het hangt ervan af hoe je ertegen aan kijkt, toch Lena en Amy?) te introduceren waarin maar weinigen zich kunnen vinden?

Is het dan zo moeilijk om toe te geven dat een meisje van 20 aantrekkelijker is dan een vrouw van 40? Of is het tegengestelde waar? Is het verkeerd om vrouwen met meer levenservaring (en jaren) die hun schoonheid hebben zien verwelken maar wellicht meer persoonlijkheid hebben te negeren?

Wat vinden jullie? Want ik heb een keer tegen een veertigjarige gezegd dat ze ‘mooi vanbinnen’ was (en ik meende het ook echt) en zij… werd woedend.

Wat denken jullie ervan?

