Mannen kapsels 2019. Drie haarlengtes die absoluut kunnen!

De hipster look is voorbij. Het is tijd om qua kapsel weer je eigen weg te gaan. Die baard was heerlijk om je achter te verschuilen maar de mode wil nu weer iets van jouw gezicht zien. Glad geschoren wangen dus en een mannen kapsel met fantasie en persoonlijkheid, dat staat voor de komende seizoenen op het programma.

Backstage bij de Fashion Shows zagen we deze trend al helemaal doorzetten. Elk model had een ander, eigen kapsel. Baarden waar er nauwelijks nog te zien, en als ze er al waren, dan waren ze kort en verzorgd.

Qua mannen kapsels mag het komende jaar – we hebben het over winter 2018 2019 maar ook al over zomer 2019 – zo een beetje alles. Dat zie je ook aan de haarlengtes. Die variëren enorm: van gemillimeterd tot lang haar.

Op de kapselfoto’s hieronder zie je drie gangbare lengtes: superkort haar, middenlang haar en schouderlang haar.

Superkorte mannen kapsels zijn ontzettend trendy en permitteren je om met moderne haarkleuren te experimenteren. Zo laat deze haarlengte zich gemakkelijk bleachen. En gebleekt haar is een fantastische basis voor allerlei coole (tijdelijke) kleuren. Deze haarlengte is vooral geschikt voor trendy jongeren die zich graag door de allernieuwste trends laten inspireren.

Bekijk de kapselfoto’s hieronder maar eens voor mannen kapsels met de drie haarlengtes die we hierboven noemden.

Superkort mannen kapsel

Halflang mannen kapsel

Schouderlang mannen kapsel

