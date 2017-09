De meeste mannen kapsels zijn vrij klassiek, of we het nu over korte kapsels of over wat langere kapsels hebben. Voor de heren laten de haartrends, anders dan voor de dames, vaak maar weinig veranderingen zien. De meest gangbare herenkapsels zijn nog steeds de klassiekers met korte zijkanten en een wat langere bovenkant. Undercut en hipster kapsels hebben daar de afgelopen jaren wat verandering in gebracht, maar ook die hype is weer verdwenen. En dus zijn we weer terug bij de klassieke herenkapsels.

Mannen kapsels. Afbeeldingen van herenkapsels. Copy the look

Maar… gelukkig gebeurt er soms toch nog wel wat, vooral op het gebied van de haarstyling. Zo is het een trend om wat langere herenkapsels met slag en beweging te dragen. Klik hier voor originele mannenkapsels en voor afbeeldingen van herenkapsels. Of lees verder voor de bijzondere herenkapsels die wij backstage bij de Fashion Show van Malibu zomer 2018 zagen.

Daar zagen we een groot aantal herenkapsels die zich niet in een hokje laten plaatsen en zeker niet allemaal binnen de haartrends van nu vallen. We brengen je deze afbeeldingen van mannenkapsels onder de aandacht om je te laten zien dat een beetje ‘out of the box‘ denken soms best wel eens mag. Bekijk de kapsel foto’s maar eens. Het is helemaal niet gezegd dat je de herenkapsels op de afbeeldingen zo één op één moet nadoen, maar misschien steek je er ideeën van op. Doe eens gek! Het mag!

