Floor Kleyne definieert zichzelf als ‘Dutch hair obsessed individual‘, en wij vinden haar fantastisch. Ze is één van de meest creatieve en inspirerende hair stylists die we kennen. Ze heeft de meest origineelste ideeën en weet de mode- en beautytrends ontzettend goed met elkaar te linken en naar de praktijk te vertalen. Voor herfst winter 2018 2019 komt ze voor de heren met een ‘country punk’ hair look waarin ze de allernieuwste invloeden uit de mannen mode heeft verwerkt. Dat levert super interessante mannen kapsels voor herfst winter 2018 2019 0p. Een must voor de stoere kerels onder jullie.

Mannen kapsels. De ‘Country Punk’ hair look

‘Eén van de leukste haar trends voor herfst winter 2018 2019 heb ik ‘Country Punk‘ genoemd,’ begint Floor. ‘Je ziet momenteel veel western invloeden en ook veel rock ’n roll punk invloeden, en soms zelfs wel letterlijk Elvis inspiraties. Als ik naar de mode voor dit seizoen kijk, dan zie ik daar ruiten en patchwork, maar ook luipaard prints en bijvoorbeeld velours en buttons, en dan opeens weer western jasjes met van die metalen tips eraan, en dat allemaal tegelijk op één mens, zal ik maar zeggen! Dat kan nu. Dat vind ik heel cool.’

‘Country & western en punk zijn twee stijlen die ik heel erg leuk vind, maar ze zijn wel voor mannen die iets flamboyanter zijn dan gemiddeld. Voor de haarstijlen is verder ook de Elvis look heel inspirerend, dat is echt een look. Die is interessant want Nederlandse mannen gaan niet zo heel snel voor een look maar als je over Elvis praat, is er toch wel heel snel bewondering. En dan heb je nog het hele rockabilly gebeuren natuurlijk. Hoe vertaal je dat nu naar de praktijk? Hoe ziet een mannen kapsel invloeden eruit? Daar ben ik een beetje over na gaan denken.’

Mannen kapsels. Slicked back hair looks met heel veel haarproduct

‘Ik ging op zoek naar een mannen kapsel dat allertofst bij deze nieuwe mode is en dat ook nog een beetje draagbaar is. En toen kwam ik op de slicked back look uit. Die look kan bij allerlei lengtes, of je nu halflang haar hebt of heel kort haar. Je slickt je haar gewoon lekker naar achteren, het liefst met een plukje los aan de voorkant. En dan met véél product.’

‘Ben je nou iets meer van de rock’n’roll, ga dan voor iets echts nattigs. Ben je ook een beetje western rockabilly country dan moet het meer een vinylglans zijn, meer Elvis, iets meer pompadourig. In dat geval kun je beter een crème gebruiken. En als je nou echt een dare devil bent, dan mag er ook nog een koperen gloed over.’

‘Een koperen gloed mag tegenwoordig zelfs ook voor de mannen. Dat kan in blond en in donker haar. In blond haar krijg je dan een beetje dat bleached punk effect, bijna een beetje vivienne Westwood. En in donker haar heeft het juist een beetje een duister effect. Mijn muze hierin is Jared Leto, omdat-ie momenteel ook z’n rode gloed over zijn haar heeft, roodkoper, en omdat hij zijn haar veel naar achteren draagt. De mood voor mannen kapsels als die van Jared Leto is dus best heel rock’n’roll, heel cool, maar het heeft ook die rockabilly country vibe, juist doordat het haar wat roodachtig is.’

Wie durft?

Met dank aan Floor Kleyne, @floorkleyne. Floor Kleyne wordt vertegenwoordigd door HOUSE LOUIS