Mannen kapsels winter 2018 2019. Een pony of een rechte voorkant. Dit moet je durven

Mannenkapsels met een pony of een rechte voorkant zijn geen nieuwigheid. Pak de foto’s van de Beatles er maar eens bij! Een duidelijker voorbeeld is er niet. Ook de afgelopen jaren hebben we veel pony’s en rechte voorkanten bij mannen gezien, vaak ook in combinatie met opgeschoren zijkanten (en al dan niet opgeschoren achterkant).

Momenteel zijn we een beetje afgestapt van al die opgeschoren details; de kapsels zijn in het geheel wat softer geworden. Pony’s of een rechte voorkant ogen in een zachter kapsel met minder extreme lengteverschillen zelf ook minder extreem. Daarom is het nu het moment om ze nu eens te proberen.

Natuurlijk zijn we het met je eens dat een pony of rechte voorkant iets is dat je moet durven. Maar het is ook een detail dat je gemakkelijk kunt wegstylen. Bevalt je nieuwe look je niet, dan haal je het haar weer naar achteren.

Zoals je op de kapselfoto’s hieronder ziet, zijn de pony’s en rechte voorkanten in de mannen kapsels voor 2018 heel kort, maar er zit ook een mannen kapsel met een langere pony bij. Wil je een pony of rechte voorkant eens proberen, dan zou je met een wat langere lengte (klik hier voor meer kapselfoto’s) kunnen beginnen zodat je het haar gemakkelijk naar achteren of opzij kunt stylen en je jezelf en je omgeving alle tijd kunt gunnen om aan jouw nieuwe en trendy look te wennen.

Pony’s en rechte voorkanten zijn geschikt voor elk haartype, sluik maar ook superkrullend haar. De textuur van je haar is dus geen excuus om deze coole haarstijl niet te proberen.

Bekijk de mannenkapsels hieronder maar eens en ga dan bij jezelf te rade of je het aandurft!