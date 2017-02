Mannen, laat dit je niet gebeuren (5 afknappers)

Er zijn van die dingen die direct de deur dichtdoen. Dingen die je doen afknappen op een kort daarvoor in je ogen nog uiterst charmante en aantrekkelijke man. Ik weet dat het niet aardig van me is, maar ik wil dat artikeltje met een paar (waargebeurde!) voorbeelden staven (trek het je niet persoonlijk aan!) zodat jullie precies weten wat ik bedoel.



Afknapper 1: Natte plekken onder de arm

Voorbeeld: ik kende eens een charmante advocaat. Hij bereidde zijn zaken altijd grondig voor en kon zijn woordje doen. Maar blijkbaar kostte het hem veel moeite, want zijn colbertje was onder de armen altijd doordrenkt het zweet.

Remedie: heb je last van overmatige transpiratie dan kun je in plaats van een deodorant een anti-perspirant gebruiken. Transpireer je zo hevig dat niet alleen je overhemd maar ook je jasje doordrenkt zijn, bescherm dan je jasje met speciaal daarvoor bedoelde pads die je aan de binnenkant bij de armsgaten aanbrengt.

Afknapper 2: Zweetlucht

Voorbeeld: van de week stond ik in de bus en hield ik me, zoals alle andere passagiers, mij in evenwicht door een stang boven mijn hoofd vast te houden. Plotseling drong er een scherpe zweetlucht mijn neus binnen. De man naast me had eveneens de stang vastgepakt en daarbij zijn arm opgeheven.

Remedie: een goede hygiëne is de oplossing om aangename geurtjes tegen te gaan. Begin de dag met een frisse douche, gebruik een deodorant en zorg er vooral voor dat je een schoon overhemd draagt. Neem desnoods je deodorant mee naar je werk, zodat je je tussentijds kunt opfrissen.

Afknapper 3: Voetengeurtje

Voorbeeld: een goede vriend wilde het pas gelegde parket niet beschadigen en trok zijn schoenen uit… het raam moest daarna open.

Remedie: ook hier is een goede hygiëne weer dé oplossing. Draag verder altijd schone sokken. Ga bij voorkeur voor katoenen (en geen synthetische) sokken en leren schoenen. Gebruik zo nodig specifieke voetproducten.

Afknapper 4: Oren niet schoon

Voorbeeld: ik zat in de trein naast een leuke kerel, tenminste ik vond hem leuk, totdat ik zag dat de binnenkant van zijn oor in het geheel niet schoon was.

Remedie: eenvoudig! Vergeet niet je oren regelmatig schoon te maken. In sommige landen maakt dit onderdeel zelfs steevast deel uit van het repertoire bij de kapper, bij ons wordt het nog maar al te vaak vergeten.

Afknapper 5: Roosschilfertjes

Voorbeeld: hij had zo leuk kunnen zijn, ware het niet dat ik in zijn haar en op z’n schouders grote ‘vlokken’ roos ontwaarde.

Remedie: heb je last van roos negeer het dan niet, maar raadpleeg je kapper of huisarts die je specifieke anti-roosproducten kunnen adviseren. Draag verder zo mogelijk geen donker overhemd of jasje (de schilfertjes vallen dan des te meer op) en houd je schouders zo goed mogelijk schoon.

Tja, vijf afknappers… Maar ze zijn te voorkomen! Dus mannen, doe er wat aan en voorkom dat zij op je afknapt – overigens wil dit helemaal niet zeggen dat zij perfect is 🙂

