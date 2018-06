Wil je een keer met een stoer en ongewoon kapsel voor de dag komen? Bekijk dan het video interview met ‘Ryan’ David Concannon van Toni&Guy. Voor de fashion show van N21 voor lente zomer 2019 in Milaan creëerde het Toni&Guy team een hair look met twee verschillende texturen. Het is resultaat is een super cool herenkapsel. Ryan vertelt je in het video interview hoe je te werk moet gaan en welke haarstylingsproducten je moet gebruiken. Onder de video vatten we het allemaal nog een keer voor je samen. Succes met je nieuwe haarlook. Loop op de trends vooruit met onze mannenkapsels voor zomer 2019!

Zo creëer je dit coole herenkapsel. Het idee en de werkwijze

De hair look bij de fashion show van N21 voor zomer 2019 is een mix van twee texturen : glad haar aan de voorkant en een beweeglijke textuur naar achteren toe. Het haar moet er niet te perfect uitzien, de textuur is behoorlijk ‘doorleefd’.

: glad haar aan de voorkant en een beweeglijke textuur naar achteren toe. Het haar moet er niet te perfect uitzien, de textuur is behoorlijk ‘doorleefd’. De looks verschillen per model. Individualiteit is de basis voor dit herenkapsel. Wij voegen eraan toe: individualiteit is een trend die we tegenwoordig overal terugzien, in de herenkapsels maar ook in de mode.

Voor deze mannenkapsels gebruikten Ryan en het Toni&Guy team de haarstylingsproducten van label.m .

. Als eerste gebruik je label.m Blow Out Spray. Je werkt dit product in je haar, laat het indrogen en gebruikt dan een ‘vent brush‘ om je haar zoveel mogelijk volume te geven. Het volume werk je richting het midden van je hoofd.

FYI: een vent brush, in het Nederlands spijkerborstel of visgraatborstel, is een borstel met kunststof pennen en openingen in de basis van de borstel waardoor de lucht zich tijdens het borstelen gemakkelijk kan verplaatsen. Met de pennen lift je je haar en dan föhn je je haar van onderen. De warme lucht kan door je haar en openingen in de borstel en creëert volume.

Heb je eenmaal veel volume gecreëerd, dan gebruik je label.m Complete Texturising Volume Spray . Deze spray geeft je haar die doorleefde look.

. Deze spray geeft je haar die doorleefde look. Als laatste gebruik je een gel ( label.m Create Gel ) voor het gladde gedeelte aan de voorkant. Breng de gel op het haar aan en duw het strak naar achteren zodat je het haar van achteren opstuwt tot een heleboel volume.

) voor het gladde gedeelte aan de voorkant. Breng de gel op het haar aan en duw het strak naar achteren zodat je het haar van achteren opstuwt tot een heleboel volume. Het speldje dat je op sommige foto’s in het haar van de model ziet, is om het haar te duwen om glad en plat te blijven zitten. Vanzelfsprekend werd dat speldje voor de show uit het haar gehaald.

Behalve dit bijzondere herenkapsel creëerde het Toni&Guy Team ook nog een 8 tot 9 andere looks, namelijk voor de heren met heel kort haar. Daarvoor gingen ze voor heel geordende en snelle looks.

Bekijk de foto’s maar eens en experimenteer met de look die bij jou past. Individualiteit, weet je nog?

ADVERSUS