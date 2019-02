Mannenkapsels 2019. Zijn jouw haarstylingsproducten up-to-date?

De haartrends voor 2019 zijn natuurlijk. De mannenkapsels voor lente en zomer 2019 worden weer stoer en cool. Al dat precisiewerk met de tondeuse is uit de mode. Baarden en extreme lengteverschillen zijn achterhaald. In 2019 ga je voor een ouwe vertrouwde haarsnit met schaar en kam zodat het model er goed in zit. Daar past een natuurlijke, bijna onzichtbare styling bij.

Want er komt wel degelijk styling aan te pas. Backstage bij de afgelopen Fashion Week viel het ons op dat de hair stylisten elk plukje haar van de heren door hun vingers lieten gaan. Ze stylden met hun vingers de lokken, brachten er beweging in en legden ze op hun plaats zonder dat het er kunstmatig uitzag. Veelal werd het haar een beetje warrig naar voren gedragen.

‘Om je haar zo te kunnen stylen, heb je haarstylingsproducten nodig die je niet ziet en die, en dat is nog belangrijker, je haar niet vastplakken,’ adviseert Loris Binotto, hair stylist. ‘Je haar moet aaibaar en beweeglijk blijven. Een optimaal product om gedefinieerde slag en krullen te creëren, is Curls & Waves van Davines, een serum dat je haar zacht laat. Ook heel prettig is Shine Wax van Davines, een compacte maar zachte wax. Als je dit producten even in je handen verwarmt, laat het zich heel goed over droog haar verdelen zonder dat het gaat plakken.‘

Charlotte Mesman voor ADVERSUS

Met dank aan Loris Binotto, hair stylist