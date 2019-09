Mannenkapsels en haarkleuren 2020. Grijs is cool!

Als je over je grijze haren inzit (hoeft niet) dan hebben wij de oplossing voor je. Ga ervoor!

Heb jij al vroeg grijze haren en lig je er wakker van (hoeft niet) dan bieden de actuele haarkleur trends een oplossing: ga ervoor! Accentueer die grijze haarkleur, sluit er vrede mee, wordt grote vriendjes met je grijze haar en draag het uit. Doe er nog een schepje bovenop!

Al sinds jaren is grijs haar terug in de mode. Allereerst waren het vooral vrouwen die voor deze haartrend vielen maar tegenwoordig krijgt deze trend ook onder de mannen voet aan de grond, vooral nu de combinatie mannen en haarverven steeds minder taboe is.

Qua grijs haar kun je een paar kanten op. Je kunt je eerste grijze haren door de kapper laten verfraaien, bijvoorbeeld door de gelige glans die er vaak over ligt te laten bijwerken. Grijs met een blauwe ondertoon oogt meestal frisser. Maar je kunt er ook een schepje bovenop doen, zoals we al zeiden, en voor een all-over grijze haarkleur gaan zoals op de foto’s op deze pagina. Een dergelijk grijs staat vooral goed als je jong bent.

Natuurlijk zitten er in zo’n grijze haarkleur wel nuances anders zou je haar eruit zien als een pruik. Het is aan de bravoure van de kapper om je haar een mooie grijskleur te geven waar ook beweging in zit.

Helemaal leuk wordt het als je dan ook nog voor een wat langere haarlengte gaat. Ga voor een statement kapsel. Laat je uitdagen door je eerste grijze haren om nu eens echt iets bijzonders met je haar te doen. Het leven is te leuk om er saai bij te lopen!

