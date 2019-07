Mannenkapsels herfst winter 2019 2020. Lange krullenbollen en wapperende manen

Of je nu sluik haar, krullen of slag hebt, laat je haar groeien! Dit is de boodschap die we overduidelijk meekregen van de internationale catwalks.

De mannenkapsels voor herfst winter 2019 2020 worden langer. We roepen het al een tijdje, en de trend zet door. De haartrends voor de komende winter laten ons grote krullenbollen en wapperende lange manen zien, maar dan wel met een eigentijdse twist.

Het gaat hier niet om hippiehoofden of Beatle-kapsels. Het gaat om langere haarlengtes waar wel degelijk een moderne snit in zit. Vooral de bovenlengte is lang maar ook de zijkanten en achterkant, die tot voor kort nog werden opgeknipt en sterke lengteverschillen met het haar bovenop het hoofd vertoonden, mag je lekker laten groeien.

Deze kapsels geven je mogelijkheid om je look een persoonlijke touch mee te geven, want uitgangspunt is jouw textuur – krul, steil, slag, dik of dun haar – en die is uniek.

Hoe langer je haar, hoe meer kanten je ermee opkunt. Hierdoor kun je ook nog eens lekker vaak van stijl wisselen. Heb je sluik haar, dan kun je je haarscheiding verplaatsen, je haar naar voren of juist achterover dragen. En je krullen kun je als een trotse paddenstoel dragen maar je kunt ze ook plat stylen.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren!

