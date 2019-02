Mannenkapsels lente zomer 2019. Volume boven op. Kapselfoto’s

Het klassieke herenkapsel bestaat nog steeds uit korte zijkanten en een langere bovenkant. Ook voor lente zomer 2019 gaan we dit soort mannenkapsels nog zien, maar… één ding doen we dus niet meer: het in een jaren ’80 kuif stylen.

Een lange en volumineuze bovenlengte is de trend. Dit seizoen is het heel belangrijk dat het lengteverschil met de zijkanten niet te groot is en dat lijnen vloeiend in elkaar overlopen. Je haarsnit moet er harmonieus uitzien.

Verder is het supercool om het haar bovenop je hoofd veel beweging te geven. Vooral als je haar van nature krult kun je je hierop uitleven. Laat je haar krullen en bewegen. Gebruik stylingsproducten die je haar in toom houden maar het wel zacht en beweegbaar laten.

Lange lokken mogen nog wel al zijn ze op hun retour. Het is cooler om je haar een beetje warrig op je voorhoofd te laten vallen. Style je het omhoog, laat het dan lekker warrig en beweeglijk.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren.