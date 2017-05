Deze after party hair look is cool! Ontdek welke haarproducten je ervoor nodig hebt

De Britse top hair stylist Neil Moodie is een meester als het aankomt op innovatieve hair looks en inspirerende hair styling. Hij staat bekend om zijn ‘out of the box’-looks.

Zo ontwierp hij voor de Fashion Show van MSGM lente zomer 2017 een coole after party look. ‘De jongens zien eruit alsof ze de hele nacht gestapt en gedanst hebben. Het haar is bovenop droog maar de punten zijn een beetje nat.’

Zoals altijd bij dit soort looks gaat het erom dat je de juiste haarproducten te pakken hebt. Zo’n zwoele, sexy-zweterige look creëer je er niet met een plens water. Water verdampt immers. En met een klassieke wet look gel krijg je van dat harde haar dat niet aaibaar meer is (en waar de vrouwen niet van houden).

Voor deze look gebruikte Neil Moodie drie producten uit zijn eigen haarlijn Windle & Moodie. Allereerst gebruikte hij Thickening Cream en Foundation Spray om het haar de juiste textuur te geven. Voor het vochtignatte effect gebruikte hij Shine and Smoothing Oil. Als je er maar een flinke dosis van op de haarpunten doet, krijg je vanzelf die zomerse, sexy wet look.

We merken op dat de modellen bij deze show allemaal wat langer haar hebben en vragen Moodie of dit een trend is. Jazeker, vindt Moodie. Hij voegt eraan toe dat wat langer en ook wat quasi-‘uitgegroeid’ en doorleefd haar één van de trends van dit moment is.

Bekijk de foto’s en verder ook het video interview dat je aan het einde van deze pagina vindt.

VIDEO