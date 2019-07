Mannenmode. Heren en fantasieën. Het kan! Bekijk de street style foto’s

Ruiten, strepen, bloemen, Oosterse prints. We zagen het allemaal tijdens modeweken voor de man in Milaan. Tegenwoordig mag je je als man best aan een fantasietje wagen.

Ruiten en strepen zijn nog altijd het gemakkelijkst omdat die het meest klassiek zijn, en altijd al in herencollecties zijn voorgekomen. Dus wil je op safe gaan, ga dan voor een ruit of streep.

Met bloemenfantasieën hebben veel manen nog een beetje moeite, en dat is ook wel begrijpelijk. Bloemen worden nu eenmaal vaak als typisch vrouwelijk ervaren. Maar soms kan een stevige bloemenprint best heel mooi zijn. Steek jezelf niet van top tot teen in de bloemen, maar draag een overhemd of blazer met bloemenprint op een effen broek. Houd ook de rest van je outfit, tot en met de accessoires toe, rustig.

Een tip om een bloemenfantasie stoerder te maken: ga voor een overhemd met bloemen en draag het open op een wit T-shirt.

Abstracte fantasieën in kleur kunnen ook interessant zijn. Ook hier ligt het er maar weer aan hoe je ze draagt. Wil je op safe gaan, haal er dan een witte, zwarte of spijkerbroek bij.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

ADVERSUS