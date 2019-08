Mannenmode winter 2019 2020. Emporio Armani. Mooiste collectie ever?

Informeel, sportief en absoluut heel glam. De herencollectie van Emporio Armani voor herfst winter 2019 2020 is casual maar tegelijkertijd ultrachic, om te beginnen met het kleurenpalet dat bestaat uit alle mogelijkheden grijsnuances, en verder uit inktzwart en spierwit.

Zoals altijd, duurde de show lang, en zagen we vele verschillende looks op de catwalk die waren onderverdeeld in verschillende thema’s: van vrijetijdskleding tot sportkleding, van maatpakken voor naar kantoor tot meer geklede outfits voor de avond.

Op de catwalk zagen we overjassen, jassen en jackets met een draagbare maar uiterst luxe snit. Oversize is nog steeds de trend. De volumes zijn ruim en comfortabel. Veel broeken hebben een elastieken band in de taille. De overhemden zijn afwisselend wit of juist donker. Leren broeken worden geshowd met mooie, slank afkledende blazers.

Tassen en schoenen in nepbont voegen een speelse noot toe aan Emporio Armani’s herencollectie die misschien wel één van de mooiste ever is.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren.