Stoere mannentassen voor herfst winter 2018 2019

Business tassen, laptoptassen, reistassen, rugzakken en buideltassen. We zagen het weer allemaal op de catwalks voor herfst winter 2018 2019. De herentassen zijn stoer, luxe en praktisch.

Ieder zichzelf respecterend (business) man weet hoe belangrijk het is om goede tassen bij je te hebben. Als je tas niet goed gekozen is, haalt dat je hele outfit naar beneden, hoe goed je ook gekleed gaat. Kies daarom je laptoptas en, als je veel reist, ook je reistas (en koffers) met zorg. De modeontwerpers hebben ook voor herfst winter 2018 2019 weer ontzettend hun best gedaan.

De laptoptassen en business tassen hebben een luxe, chique en exclusieve uitstraling. Hetzelfde geldt voor de reistassen. Ga, indien je budget het toelaat, voor kwalitatief goede materialen. Je tas is als een visitekaartje.

Voor de vrije tijd zien we veel rugzakken. De stijlen lopen uiteen van sportief tot luxe en vintage. De buideltas (heuptas) die we de afgelopen seizoenen vooral overdwars over de schouders droegen, komt voor herfst winter 2018 2019 ook in een ‘plattere’ versie en is daardoor praktischer en ook geschikt voor minder sportieve outfits.

Hieronder zie je een greep uit het grote aanbod van herentassen over herfst winter 2018 2019. Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren.

